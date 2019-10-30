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太陽花學運濺血驅離 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17今周刊

【文．黃健誠】

「每年到了三、四月淡季，我都好想放棄！」創業已五年的徐瑜璘說，但她還是堅持到現在。原本，徐瑜璘只是一個月薪四萬上班族，長久以來在工作上累積的辛勞，讓她不得不在30歲這一年停下腳步，後來因懷孕，意外成為她的創業契機，從零起步，去年年營收達700餘萬元，還被誠品看上，順利在信義店及西門店設櫃。

黃健誠攝
黃健誠攝
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也許這間公司規模不算大，但卻是徐瑜璘花了5年時間，一步一腳印打拼得來，近兩年來，連老公也放下自己原本相機業務事業，加入徐瑜璘開設的「愛。創造」，「一個主內、一個主外」，老公除擔起小孩主要照顧責任，也負責產品製作及通路管理，徐瑜璘則負責對外行銷、零售及研發工作。

誤打誤撞栽入肥皂界創業

起因竟因「懷孕了」

「創業開公司其實誤打誤撞」徐瑜璘說，從前她曾是數位課程設計專案經理，負責企業教育訓練，因有些客戶為跨國公司，因此都要不分日夜工作，壓力相當大，30歲時她決定放下工作，給自己喘息一下，就在離開職場半年後她懷孕了，成為她創業的美妙契機。

因為成為準媽媽，徐瑜璘開始接觸到母乳皂，跟著一票「媽媽團」開始做起肥皂，越做越有興趣，她開始試著自行研發，材料除純水，試驗過豆漿、牛奶等，後來發現本草綱目記載「甘溫、滋補」的羊奶，竟相當適合用來製作肥皂。

又因小孩出生時，喝遍各款配方奶，卻只有喝羊奶不會拉肚子，先生及孩子也在使用羊乳皂之後，皮膚乾燥、過敏情況明顯改善，也讓她下定決心販售羊奶為材料的相關皂品。

雖知道要用什麼原料製作，但要量產卻不是件容易的事，她當時跑遍全台灣找有相同理念的合作夥伴。好在「皇天不負苦心人」，她找到南投羊乳小農，堅持使用天然牧草餵養、手工擠奶，產能質量都比其他較大規模的業者好，做出來的肥皂滋潤度較佳。

肥皂成功後改做香氛

五年投千萬資金研發

手工皂慢慢在網路及市集賣出知名度後，徐瑜璘將事業版圖朝向香氛產品發展，除公司日常維運外，她自行研發產品，特別鍾情「台灣的味道」，因此所開發出來的味道都是台灣常見、常聞到的味道，如柚子花、檜木、野薑花及玉蘭花等，徐瑜璘說，光創業這五年所投入的研發經費至少超過上千萬。

販售香氛產品如精油、乳液蠟燭及擴香瓶等，她也以超高標準嚴選原料及控管製程。開始有文創公司看上她的產品潛力，以寄賣方式銷售，同時開始拓展網路通路，這些努力意外地讓誠品發現到「愛。創造」，開啟進駐百貨通路契機，在進駐誠品時，通路對商品包裝設計、櫃位擺設的要求，也成為她進一步精進產品的動力。

用媽媽保護孩子的心情做產品

「台灣味」延續每個人心中的回憶

因當媽媽的經驗，讓徐瑜璘重視產品對人體造成的影響，她強調香氛產品不添加定香劑，市面上不少香氛產品香味因過於濃郁及持久，她在推廣商品時，往往要多費點唇舌說服顧客重新接受「雖香味可能沒這麼持久濃郁，但保證原料天然，對人體沒有危害」。

徐瑜璘說，許多客人的回應成為支持她繼續做下去的動力，像一名從南部北漂台北上班的女孩買了檜木香蠟燭，因「這是記憶中家裡客廳的味道」。

一名男性客人買了荔枝味香氛蠟燭，因這味道讓他想起小時候媽媽剝荔枝的情景。有一位女孩來買含有皮革味、味道中性的香氛蠟燭，她說，因為聞到這個味道，想起早已不在身邊的爸爸，年輕時愛噴的古龍水香味，聞到這味道才能讓她感到安心。

這麼多「甘心」的回饋，讓徐瑜璘更覺得「這條路走對了」，因為味道會傳遞回憶，而她成立的品牌更是她生命的延續，用最好、最棒的香味讓每個顧客得到「祝福」，這就是徐瑜璘目前心中最大的夢想。

創業有成卻忽略孩子

老公加入成平衡關鍵

創業有甘有苦，問到創業時最辛酸處，徐瑜璘馬上紅了眼眶，哽咽地說：「一開始創業原是為了孩子，卻因創業犧牲不少與孩子相處時間。｣甚至孩子在學校被遭受不好對待，讓她內心備感虧欠。還有一年過年，為衝事業帶著全家一起去宜蘭擺市集，根本沒時間好好與孩子相處。

不過，幸好現在有老公的支持及加入公司，讓她得以重新建制事業與家庭，目前家事大多交由老公去做，她自己將重心放在公司，但就算如此，她堅持陪伴孩子的時間也絕對不少，否則就違反了為孩子而決定創業的初心。

「公司只是資本額僅20萬元的微型創業。」但現在徐瑜璘產品在知名設計電商平台Pinkoi上，還有來自海外客人購買，甚至在櫃位上還遇到英國旅客特別喜歡她所賣的「台灣味」，因此她對於未來目標不小，下一步準備要在Amazon等國外電商平台上販售，將「台灣味」銷往世界各角落。

徐瑜璘　小檔案

職稱：「愛。創造」創辦人

公司年營收：2018年約7百萬元

經歷：數位課程設計專案經理

給創業者的一句話：人生總要瘋狂一次，但瘋狂完要懂得收拾。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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