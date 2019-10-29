9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

【文．許雅綿】

你錢包裡有幾張信用卡，你能想像擁有449張信用卡的感覺嗎？

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9年前，賴孟群退伍後，面試上一家網路公司，到職的第一天應公司財務要求，到附近銀行開辦薪轉戶頭，當時為了幫行員做業績，辦了人生中第一張信用卡。讓他驚訝的是，還沒任何薪水入帳，辦完信用卡的隔週，竟然就收到給予2萬額度的實體卡，「當時覺得超酷的！」

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在好奇心驅使下，賴孟群開始在網路上大量的信用卡相關資訊，不僅研究什麼是「塑膠貨幣」，也上PPT實業坊的creditcard信用卡板，找到相關的討論區後，並閱讀版上的每篇文章，包括使用信用卡的心得跟辦卡撇步等，看著看著覺得有趣，開始研究各家銀行和信用卡的特性。

例如該如何使用信用卡來代繳水電費賺紅利、哪一間銀行的徵審對客戶有什麼特別的喜好，透過網路上的經驗分享，他抓出一定的脈絡。做完功課之後，他決定運用自己「新戶」的身分，開始申請其他家銀行的信用卡。

他先辦了台北富邦銀行的Car省卡，主打加油有5%現金回饋〈目前此卡已停發下市〉，接著再辦2011年的繳費神卡—花旗銀行的透明卡，主打在行動生活家平台，繳水電費繳費享有1%現金回饋，「這張卡非常實用，我馬上將家裡的水電費帳單拿過來用卡片代繳，然後折扣回饋給家裡，真的有賺到回饋、省到錢。」

他靠4招刷卡哲學

出國一趟省10萬元！

有了刷卡賺回饋的經驗後，賴孟群開始檢視自己的日常花費，並研究如何透過信用卡來「省錢」，省出心得後，甚至發展更進階的利用信用卡活動來「賺錢」。

他將自己的辦卡經驗和信用卡比較的心得分享在網路上，在2016年成立了「寶可孟的省錢記事本」粉絲專頁和部落格，目前臉書粉絲人數3萬多人。

接觸信用卡9年的時間，賴孟群累積辦了449張信用卡。舉凡哪張信用卡現金回饋率最高、出國刷哪張卡最划算，或是該如何快速刷卡累積哩程數等話題，他都能快速從他腦袋裡的信用卡資料庫，篩選出最適合推薦的那張信用卡。

喜歡信用卡這件事，除了讓他省下不少開銷，也達成他「人生最大成就」：帶家人出國機票免錢。一家七口家族旅遊原價11萬8420元的ANA全日空航空公司機票錢，他靠近3年刷卡累積的18萬哩程數，外加機場稅費1萬1119元，就兌換到台北經東京轉機至福崗的機票。

他是如何辦到的？其實靠的就是平時生活中累積的4招「刷卡哲學」。

刷卡哲學一：能刷卡，絕對不付現。

「能刷卡的話，絕對不付現！」賴孟群認為，團結力量大，除了自己的個人消費之外，家裡的開銷若能刷卡賺回饋的話，也是絕不付現的。

他舉例，很多信用卡回饋會將水費和電費排除，只提供代繳服務，所以他就會去找可以賺回饋的方式，像是使用街口支付綁定玉山銀行Ubear信用卡，可以賺到5%的回饋，但每月回饋上限是600元；若Ubear回饋刷滿了，他就會使用玉山PI拍錢包信用卡，其繳水、電費也會有3.5%P幣〈1P幣等同於新台幣1元〉。

而賴孟群認為刷卡賺回饋，CP值最高的其實是「累積哩程」，因有點數增值空間。

以他帶家人出國累積的18萬哩程數為例，他將家裡全部的開銷集中在中國信託ANA極緻卡，即辦了中國信託ANA極緻卡的附卡給弟弟和姊姊們，將整個家族的消費都集中累積在同一個哩程計畫裡。

至於18萬哩如何取得？以中國信託ANA極緻卡的刷卡比例來看，國內消費20元可累積1哩、海外消費10元累積1哩來計算，國內大概刷360萬或是海外刷180萬元左右可取得，若集結全家人之力，把平常支出都用同一張卡刷，平分2至3年內，1年大約是刷120萬左右，1人平均一年刷17萬。

所以賴孟群建議，規劃分配家裡開支時，一定要特別注意「集中消費」，越集中的話CP值就越高。 但要留意的是，用信用卡累積哩程CP值高，但需要支付的「成本」也不少。

例如ANA極緻卡正卡年費首年6600元，次年8000元；附卡年費減半，也要3300至4000元不等。除年費之外，ANA極緻卡可享有一年2趟機場接送、4次貴賓室、市區停車等優惠，上述的優惠和成本都是入手累積哩程的信用卡前，要考量的重要因素。

刷卡哲學二：幫家人挑選大額消費信用卡。

對信用卡極為熟稔的賴孟群，為了更有效率地賺回饋，他會提醒家人，當有大額消費需要刷信用卡時，一定要先詢問他，他可以給予最有利的信用卡刷卡建議，讓回饋能夠安穩入袋。

以累積哩程數為例，他就很清楚的知道，中國信託ANA極緻卡是累積哩程的主力卡，所以過去幾年家中若有大筆的消費，都會以刷這張信用卡為主。

刷卡哲學三：每期帳單，期期繳清。

每張銀行信用卡的繳款和帳單訊息都不一樣，擁有449張信用卡的賴孟群表示，他堅持每期帳單一定要繳清，且為了避免漏繳款，或是發生「用錯卡、少拿到優惠」的情形，他除了靠記憶力之外，還善用了excel和電子帳單功能。

在信用卡記帳部分，賴孟群說，可以使用Gmail的分類標籤功能，也就是「篩選這類的郵件」功能，把同一家銀行寄的信，在收到時直接歸類在指定標籤下，E-mail就不會被各銀行廣告信件給淹沒；而他的做法，是每一家銀行就設立一個標籤，當有信件，標籤旁就會出現數字，以便提醒自己有銀行來信。

善用Gmail的分類標籤，將每家銀行都設立一個標籤，只要標籤旁有數字，就知道有來信，用此方式掌握每家銀行信用卡的帳單資訊。〈圖片來源：賴孟群提供〉 分享 facebook

此外，他也在自己電腦建立資料夾收納帳單，他在收到帳單後會馬上開啟、確認帳單金額，無誤之後再放到電腦設定的資料夾中，若遇到有信用卡帳款疑義時，就可以資料夾撈取。

最後，他也會同步將帳單資料放置在網路硬碟備份一組，確保其中一組資料消失、毀損，還有機會從其他地方把這些資料撈取回來。

刷卡哲學四：皮包只放5張主力信用卡。

雖然擁有400多張信用卡，但賴孟群的皮包平常只會放5張主力信用卡。以今〈2019〉年來看，他錢包裡放的5張主力信用卡為玉山銀行Only卡、永豐銀行大戶DAWHO卡、遠東商銀Bankee卡、玉山銀行Pi拍錢包信用卡以及聯邦銀行賴點卡。

這5張主力信用卡，同時也是他推薦2019年不得不辦的5大神卡。他指出，玉山銀行Only卡為一張無腦紅利卡，點數可13倍放大；永豐銀行大戶DAWHO卡則是現金回饋無上限；遠東商銀Bankee卡刷卡點數點數十倍放大也很猛。

玉山Pi拍錢包信用卡則不分海內外2.5%P幣回饋；聯邦銀行賴點卡則有國內回饋2%、海外3%，搭配活動的話，可提高到國內4%、海外5%。

「信用卡是支付工具，不要把刷卡當發洩。」

過去曾發生過很多擁有多張信用卡，導致過度消費、積欠卡費但卻無力還款的例子，賴孟群認為，「辦信用卡前，一定要有清楚的認知，信用卡只是支付工具。」

他說，雖然自己擁有449張信用卡，但並不會增加他原本的消費，「持有信用卡要很清楚知道，現在刷的這筆錢是真的有需要的，而不是心情不好就刷卡當發洩，最後只會苦了自己。」

寶可孟〈本名：賴孟群〉

出生：1985年

經歷：網路公司專案影片製作、剪接師、經營《省錢記事本》部落格

學歷：國立台灣科技大學商業設計系

持有信用卡資歷：9年，持有449張信用卡

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