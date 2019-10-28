一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

【文．許雅綿】

台灣出生率持續低迷，今〈2019〉年人口結構出現嚴重警訊：死亡人數首度超越新生兒人數，呈現「死亡交叉」。

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國發會主委陳美伶曾示警，政府若不採取對策，2020年人口將呈現負成長，人口紅利消失，對台灣競爭力將形成重大的威脅，而這也意味著，少子化的國安危機，在台灣已是「現在進行式」。

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若進一步探究台灣生育率下探的原因，很多人歸咎於「晚婚、年輕人不願生」。

根據yes123求職網今年3月公布的上班族婚育計畫調查，年滿20歲的成年勞工中，有超過6成尚無小孩，其中更有5成無生育計畫，而讓年輕人對生育卻步的最大原因，就是「怕賺的錢不夠養小孩」。

為了提高生育率，政府目前也積極推動少子化對策計畫〈2018年至2022年〉，預計將從托育準公共化、擴大發放育兒津貼等面向提出具體策略。而現階段，若年輕人、上班族有生育計劃的話，其實也可以善用政府現有的勞保生育給付、生育獎勵金、育兒津貼和托育補助等資源。至於這些補助該怎麼領、領的時候又該注意哪些事項？以下就整理上班族不可不知3項生育和育兒補助。

一、勞保生育給付

一般在職的女性，在懷孕過程中，有5天的產檢全薪假，男性勞工則有5天支薪陪產假；生產時女性勞工有56天全薪產假，而後可自由選擇是否申請育嬰假，任職超過6個月的勞工，在子女3歲前，都可以申請最長2年的育嬰假，且前6個月也提供投保薪資6成的育嬰留職津貼。

至於小朋友出生之後，勞工保險〈勞保〉也有提供女性被保險人生育給付，符合條件的話就可以請領。不過，不少上班族都有「勞保生育給付該如何申請」、「只有先生有勞保可以領嗎」以及「懷孕後因故離職還可申請嗎」等問題，對此，勞動部勞工保險局就針對上述問題提供解答。

首先，勞保生育給付該如何申請？只要女性被保險人參加保險滿280日後分娩，或是參加保險滿181日後早產者，就可按分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，前6個月平均月投保薪資一次給與生育給付60日〈2個月〉。

但要留意的是，生育給付的請求權是從生產後開始起算5年，若過了5年期限恐怕就沒得領了。另外，若同時符合國保、勞保或國保、農保生育給付條件時，也只能得擇一請領。

再來，很多上班族結婚後，可能僅剩先生在上班有投保勞保，若先生有勞保、但太太沒有勞保，還能請領生育給付嗎？勞保局指出，太太若無勞保，是無法請領的。因自1995年3月1日全民健保實施後，分娩費改由健保署以醫療給付方式給付，只有女性被保險人可以申請生育給付，男性被保險人是無法請領的。

而很多上班族可能也會碰到，懷孕了之後因故離職、退出勞保後生小孩，這樣能夠請領生育給付嗎？只要在勞保投保期間懷孕，在退保後1年內，因同一壞孕事故而生產或早產，如果符合生育給付請領資格，還是可以申請生育給付的。但若同時符合相關社會保險生育給付，或是軍公教身分請領國家給與的生育補助請領條件者，僅得擇一請領〈農民健康保險者，不在此限〉。

申請勞保生育給付的方式，除了填寫書面申請文件郵寄或親送勞保局申請之外，目前最便利的申請方式，是到戶政事務所辦理子女出生登記時，同時申請生育給付，只要備妥本人的國內金融機構或郵局存簿帳戶資料，就可透過戶政事務所通報申請；另也可以持自然人憑證，透過網路申請。

二、各縣市生育獎勵金〈生育津貼〉

除了有勞保生育給付可以領之外，各縣市政府也有每胎6000元至3萬元不等的生育獎勵金〈詳見下圖〉。

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但要留意的是，申請的婦女和配偶設籍的時間，必須符合各縣市政府設定的條件，才得以申請。例如台北市、桃園市要求設籍須滿一年；台東縣則要求設籍持續6個月以上，且中途未遷出者才符合申請條件。

至於申請的方式為新生兒出生的次日起，60日內辦妥出生登記，並向新生兒設籍所在地的戶政所申請。整體而言，各縣市政府生育獎勵金請領資格和條件均有所差異，建議可至各縣市政府官網查詢相關細節。

三、育兒津貼和托育補助

接著在育兒的過程中，父母親主要會碰到三種補助和津貼，包括：育兒津貼、托育補助以及育嬰留職停薪津貼等。

而要申請哪些津貼和補助，和父母親照顧的方式有關。一般父母親在育兒上，可能會有3種選擇，第一、自行照顧〈例如父母或其他親屬〉，若是選擇自行照顧的話，則可申請「育兒津貼」。

過去育兒津貼主要針對育有未滿2歲的幼兒，但今〈2019〉年8月1日開始，發放年齡已經擴大為2至4歲，也就是0到4歲的幼兒，只要符合請領育兒津貼的條件，每名幼兒每月可請領2500元，第3胎以上每月再加發1000元

請領育兒津貼時，也必須符合4個條件，包括：家戶綜所稅率未達20%〈家庭綜合所得淨額在121萬元以下者〉、未請領育嬰留職停薪津貼、未領取托育補助，以及未接受公共和準公共化托育服務等。

申請育兒津貼需要到幼兒戶籍地的鄉鎮市公所，備好申請單、身分證文件、申請人的郵局或地方政府指定銀行的帳戶封面影本，以及其他證明文件〈如低收入戶或第3名以上子女證明文件〉等，通過審核後則可按月給付。

第二、選擇公辦托嬰中心或公共托育家園，一般家庭每月可領3000元托育補助，中低收入最高5000元，低收入最高7000元。

第三、選擇有加入「準公共化」的私托、合格登記保母，一般家庭每月可領6000元，中低收入最高8000元，低收入最高10000元；選擇未加入準公共化的私托、合格保母只能領育兒津貼每月2500元。

而除了以上中央給予的補助之外，各縣市政府也有自辦的育兒津貼福利，建議民眾可撥打「1957」福利諮詢專線，會有專人幫忙解答。

整體來看，剛生完小孩的母親在放產假期間，可以先申請每月2500元的育兒津貼，休完產假後，決定申請育嬰留職停薪津貼的話〈前6個月有提供投保薪資6成〉，可先取消育兒津貼，以領育嬰留職停薪津貼為主，等待6個月過後，再依育兒照顧的方式〈例如保母、自行照顧或是公托等〉，申請相關的補助津貼。

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