東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面
【文．黃健誠】
台北市東區商圈傳出沒落消息已久，除因人潮消散外，高房租讓多數業者不敢進駐，甚至不時傳出商家無力負擔動輒數十萬元房租紛紛撤守東區，讓商圈一度人潮銳減，影響店家商機。不過，最近傳出東區商圈漸有回溫跡象。
走在東區巷弄中，雖有部份店面門口高掛招租看板，但似乎已不若去年低迷景況，據東區商圈發展協會理事長、光武里里長韓修和指出，今年一月整個大東區共有247間店面待租，但到九月止僅剩下142家，且最近還有不少業者前來洽詢想進駐東區，連遠東SOGO百貨台北店都首度與東區發展協會200店家合作，共同推出優惠方案。
東區街頭明顯感受復甦氛圍，不少業者陸續進駐東區，韓修和認為，除北市府近期在東區商圈改善如人行道等硬體設施外，也有房東願意降租、增加店家承租意願，最高甚至降租幅度高達三成。
韓修和說，東區商圈低迷情況以去年8月到今年2月期間狀況最慘，人潮少了又有不少店家撤守，又因房東一度不降價，導致商圈內有不少空租店面乏人問津。
原本房東認為空租情況頂多三個月，但想不到持續整整一年，大多數房東也明顯了解市況不佳，目前有高達7成房東願意降租，降幅大約落在一到三成，像是有間蔬食業者的月租金從31萬降至21萬，降幅明顯有感。
韓修和也提到，東區極盛期臨大安路店面每坪月租金高達1萬2千元，現在降到約5千元左右，而忠孝東路曾每坪高達2萬5千元，現大約1萬元。
在東區沒落之後，臨大安路側的空租店面一度高達11間，但店面目前已陸續出租，韓修和說，大概在今年暑假過後，感受人潮有逐漸回流，最近前來看店面業者明顯增多，目前已有多間較高檔餐飲業者進駐。韓修和觀察，近期加入東區的業者有類型多元，像是珠寶店、手工飾品店、餐飲業及服飾業。
韓修和觀察，除有不少年輕人會來東區逛街，更有一些年輕人陸續在東區開店創業，可能是因房租有感降租，還有遇到一名泰國年輕人即將在東區開泰式料理店，房租從16萬降到12萬，因此未來東區或許可以發展成年輕人的創業集散地。
日前傳出原永福樓舊址將租給日本藥妝業者唐吉訶德，最後談判破局，韓修和透露，雖然當時沒成功租下永福樓舊址，但唐吉訶德仍想留在東區開設全台第一家分店，目前正積極覓點中。
永福樓近日傳出成功出租，租金從每月800萬降租到600萬，目前租客仍不得而知。東區商圈這一年來辦了不少活動，希望能留下人潮，如下半年開始舉辦封街、七夕等活動帶動人潮，接下來11月7日到18日與SOGO百貨合作，推出周年慶優惠，緊接著有裝置藝術展示及跨年、台北耶誕城等活動，可望再吸引人潮前來。
不過，韓修和也提到，最擔心人潮回流，會有房東再漲租，因此最近協會跟房仲業者合作，12月將推出「空屋銀行」，未來東區商圈店面租金將完全透明化，登錄在網路上，抑制不合理高租金情況。
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