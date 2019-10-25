竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

林合湧提供 分享 facebook 【撰文 黃健誠】

上周六（19日），位於新竹竹北科大二街的新建案上午10點準時開賣，但現場卻有逾百人到場排隊準備登記搶買，對比房市近年來「只聞樓梯響」的熱度形成極大對比，網路上不少網友也質疑其排隊的真實性，指出應該有不少人是房仲或是投資客花錢找來排隊的，不過，此建案為在地老建商推出滿，行情比周邊其他新建案還要便宜1到2成，又因為鄰近竹科的關係，頗具抗跌特性，確實讓不少人趨之若鶩。

在網路的討論中，也有網友注意到，前陣子在新竹相關地區性臉書社團，有不少徵求代排隊文章，因此推測排隊人潮可能有部份僅是代為排隊，但也有消息指出，預定銷售約92戶已全部預訂一空，還有不少人正在候補，這種房屋搶購熱潮，被不少人質疑其真實性，在現在市況偏空的狀態下，有可能發生嗎？

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查閱該建案「科大映」資訊，為新竹在地建商椰林建設所蓋，共規劃104戶42坪到59坪3或4房物件，公設比為31.2%、每坪售價28萬元起，對於這樣的條件是否足以引發搶購熱潮，台灣房屋竹北高鐵直營店業務副總林合湧表示，當天他去現場看的時候，的確排隊人潮滿滿，當中也見到了不少以前曾接觸過的置產客，有人確實是買來投資，認為其建案有一定的增值空間。

林合湧分析此一建案具吸引力的因素時提到，該建案定價為28萬起，相較於附近新建案價格動輒就是3、40萬元以上，確實價格較為親民。此外，椰林建設是新竹在地經營超過30年的老建商，在建設品質上有一定的保證。

又因該建案公設比相較其他新建案為低，也成為排隊搶購吸引力之一，而竹北人口數從民國98年的13萬餘人，在十年內就成長到現在的19.3萬人，成長力道相當強勁，連帶也帶動當地房市發展，主要買家多來自竹科或附近其他工業園區民眾。

不過，近幾年來，常有消息指出，竹科帶動鄰近周邊如關埔或是竹北房價，使其成為交易熱區，新建案價格居高不下，動輒每坪3、40萬元的價格，也讓人覺得價格越來越不親民。

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註:資料以近三年1~6月住宅成交案例為統計基礎，並排除1樓之成交案例

資料來源:內政部實價登錄 資料彙整:屋比房屋

新竹房市價格是否仍後市看漲，根據內政部實價登錄資訊，以竹科鄰近的竹北市及關埔重劃區來看，從2017年起到2019年上半年，住宅成交價單價變化分別漲了6%及7%之多。

觀察竹北市住宅成交件數變化，2019年上半年已成交1398件，占新竹全縣高達6成4，由此看來，竹北市確實為新竹縣交易熱區；而關埔重劃區則隸屬於新竹市境內，2019年上半年的成交件數則為85件，則是占了全市交易件數的10%。

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註1:竹北市面積4683公頃，占新竹縣面積不到0.4%

註2:關埔重劃區面積59公頃，占新竹市面積不到0.6%

資料來源:內政部實價登錄 資料彙整:屋比房屋

新竹房市是否真有如這般排隊景像火熱，屋比房屋總監陳傑鳴指出，從過去經驗來看，新竹房價買氣波動與新竹科學園區興衰密切相關，今年即便台灣面對中美貿易戰衝擊，前九月全台出口值依然高達2,423億美元，年減率僅約2.5%，而且受2019年台商回流投資超乎市場預期影響，新竹東區與竹北等地區新屋交易明顯轉熱，高總價交易頻傳，目前新竹地區房市表現不弱，屋主及建商信心也有轉強的跡象。

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