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「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41今周刊

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【撰文 謝金河】

上週陶冬博士在香港的一場演講提到全球邁入低利率或負利率的代，他說繼歐洲重啓買債後，美國FED也會加入量化寬鬆(QE)，未來10年內全球將進入「零負利率」時代，他用了一個很重的口吻說：「如果你的錢放在銀行，你會死無葬身之地！」，他呼籲大家要及早鎖定利率，尋找合理回報的資產。

其實上週劉億如部長的北威論壇也邀請谷月涵、丁予嘉、李鎮宇和我一起討論負利率的問題，谷月涵也用了一個很重的詞是末日來臨！他說貧富差距擴大，上班族會愈來愈辛苦。顯然零負利率時代會成為大家必須面對的課題。

▲谷月涵上週於北威論壇指出，貧富差距擴大，上班族會愈來愈辛苦。（圖片來源：今周刊...
▲谷月涵上週於北威論壇指出，貧富差距擴大，上班族會愈來愈辛苦。（圖片來源：今周刊攝影團隊）
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先前德國所有債券殖利率全是負報酬，美國一度利率倒掛嚴重，兩年期超過10年期、一個月超過30年期，讓大家膽顫心驚，全球負殖利率債券一度逼近17兆美元，前聯準會主席葛林斯班也認為美國利率降至零，也沒有什麼值得大驚小怪，川普一直給FED主席鮑爾施壓，要求他努力降息。

全球利率逐漸往下，有可能常態化，這時候把錢放在銀行的定制族將首當其衝，陶冬用「死無葬身之地」，這是很重的用語，我還不敢這樣用，不過這可能是未來大家必須面對的課題。

此時大家必須更努力作功課，尋找有穩健回報的資產，台股能創29年新高，最大的憑藉就是高殖利率，像全球負殖利率，台積電有全球競爭力，每年也有2.8%的回報，這時一樣會得到大部位的外資鎖定。在零負利率的時代，台灣的投資人必須更用功才能趨吉避凶。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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