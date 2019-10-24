卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？
【文．蘇君薇】
日本鐘錶品牌卡西歐（Casio）近日被網友發現，曾在今年8月發布聲明挺「一中原則」，直指香港與台灣是中國不可分割的一部分，聲明內容在網上廣傳引發熱議。
以「G-SHOCK」系列錶聞名的卡西歐，今年8月13日突然透過微博發布聲明致歉，強調卡西歐「堅決維護中國主權及領土完整，堅持一個中國原則，香港和台灣都是中國不可分割的一部分」，並表示已深刻認識此次問題嚴重性，立即採取緊急措施進行修正，以行動表達立場。
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起初，中國網友不清楚卡西歐為何道歉？原以為是時逢香港反送中抗爭，卡西歐「主動表明立場」，經查才發現，原來問題是出在卡西歐的官網及各應用程式上，未將台灣與香港標為中國的一部分，但卡西歐連道歉原因都未說明，讓中國網友相當不滿，猛批卡西歐吃飽撐著「蹭熱度」。
中國網友不買單，台港網友更是憤怒。近日卡西歐力挺「一中原則」的聲明，突然又在網上廣傳，讓台灣、香港網友相當失望，紛紛喊出「拒買」，怒酸卡西歐膝蓋太軟該吃補品了。
事實上，近期因未將台港列入中國領土，惹怒中國網友而發布聲明致歉、表態支持一中原則的品牌，不在少數。
本月16日，國際精品迪奧（Dior）因演講簡報的地圖缺少台灣，惹怒中國網友，17日凌晨隨即發布聲明致歉，強調始終「尊重並維護一個中國的原則」。
今年8月，義大利品牌凡賽斯（Versace）一款T恤上，將香港、澳門列為國家，被中國網友質疑「辱華」要求滾出中國，11日凌晨2時許，Versace即透過微博致歉，表示該款T恤已在7月24日全數下架銷毀，11日下午5時許，Versace設計總監Donatella Versace再發聲明致歉，強調「我一直尊重中國國家主權」。
同樣是今年8月，美國時尚品牌蔻馳（Coach）、日本運動品牌亞瑟士（Asics），也分別因將港台與其他國家並列印在T恤上、在官網上將港台列為國家，遭中國網友舉報並揚言抵制，Coach及Asics皆在微博發聲明致歉，強調「尊重並維護中國主權及領土完整」。
今年5月，美國服裝品牌蓋璞（Gap）一款T恤上印製的中國地圖，被中國網友批評缺少藏南和台灣等地，Gap即透過微博發布聲明致歉，表示已將該款產品自中國市場下架銷毀，強調公司「尊重中國的主權和領土完整」。
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