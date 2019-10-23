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台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01今周刊

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文 / 唐祖貽

從基本面精選優質標的、長線持有，雖然不容易在短期內獲得豐厚報酬，卻可以細水長流，獲利往往更驚人。經由兩位價值型投資達人的分享，給你與追逐成長型飆股不同的成就感。

台股上萬一 他用「獲利為王法」挑好股台

股近期氣勢如虹，加權指數創下今年新高，並超越去年高點，這時很多投資人又開始「居高思危」，「覺得」股票應該都很貴。但「雪球股達人」溫國信卻認為，「只要好股的買進價位到了，不論指數多少點都可以買；不符合買進條件，再便宜也不要碰。」

尤其當公司出現利空、股價重挫，「這時要仔細研究重挫的原因，若只是短期因素、不影響長期發展，就是值得投資的好時機。」在他眼中，現階段仍有值得捧在手中養大的好股值得留意。

最明顯的例子就是今年的壽險股。近年來全球股市、債市大幅動盪，壽險股由於擁有龐大的債券與股票部位，在IFRS（國際會計準則）的規定下，財報須提列跌價或評價損失，影響壽險股帳面獲利，股價當然就不會好看。

另外，號稱「壽險界夢魘」的IFRS17號公報預定在2025年上路，它的會計原則是「損失要馬上認列，利益要逐期分攤」，也就是若有「利差損」必須立即在損益表中揭露，這對壽險業帳面獲利衝擊不小，也使得壽險股成為台股本波多頭行情的缺席者。

壽險股獲利佳卻沒漲到

兩大龍頭長線布局好時機

但溫國信提醒，「首先，財報上的評價損失絕大多數會在1/ 2年內沖回，且每年還有龐大的固定收益，並不是經營出狀況。」至於IFRS十七號公報，他認為，目前相關報導似有誇大影響之嫌，而且離現在還有六年，主管機關與業者一定會找出相對應的方案，現在就擔心，會不會太早了？

回歸壽險業的獲利，溫國信指出，不只富邦金與國泰金兩大龍頭表現不錯，更值得一提的是新光金。新光金自結前九月稅後純益已近190億元，比去年全年成長快一倍，而且目前股價淨值比只有0.64倍。他認為，目前是長線布局壽險股的好時機。

至於其他金融股，溫國信看好台新金、元大金與元大期。台新金在民營金控中的表現一直都不錯，轉投資彰銀帶來的收益也很可觀。但去年寶佳集團曾大買台新金超過90萬張，想取得董監席次卻沒成功，董監改選後就一路出脫台新金股票至今，所以籌碼因素是導致今年台新金股價不如其他銀行股的主因。

溫國信同樣回歸獲利面，台新金自結前9月EPS（每股稅後純益）0.99元，優於去年同期，且本益比與股價淨值比都偏低，「目前價位長線投資不會吃虧。」元大金則受惠於證券業成長，前九月自結已有EPS 1.48元、全年EPS勢必超越去年的1.59元；旗下的元大期今年獲利成長動能強，又有高現金殖利率護身，都是值得布局的標的。

至於非金融股，溫國信最看好世界先進，每年獲利穩定，且過去五年的現金殖利率逐年走高。另外佳世達近年來併購多家醫材或相關零件公司，如聚碩、友通、明基醫等，組成「大艦隊」，積極轉型為國內最大醫療設備專業製造集團，每年獲利與配息都不錯。達欣工則以營造工程為主，受惠於近年台商回流、蓋廠辦的需求，業績也很可觀，都是溫國信新一代雪球股的口袋名單。

別人急殺出 他靠「巴菲特鐵則」淡定賺

從1998年投入股市，價值股投資達人華倫（周文偉）的股齡也超過20年了。「剛開始的五年什麼都不懂，只會短線沖來沖去，錢很快就沒了。」他不甘心賠得這麼莫名其妙，也發現短線賺不到錢，於是「捨短就長」、以股神巴菲特為師、學習價值投資，接下來的10幾年，果然讓他重新站起來。

華倫選股的依據（見次頁圖表），精準貼近於「等著雪球股愈滾愈大」的巴菲特養股法則。「這些條件，其實我只是跟著巴菲特而已。」依據這些標準，他陸續買進中華食、大統益等七檔股票，主要集中在食品與環保產業。

華倫指出，這些股票大多已經持有多年，只有大地－KY是去年買進。他解釋，由於中國解禁一胎化、新生兒出生率提高，加上大力鼓勵興辦幼兒園、中小學等教育機構，對於學校的需求相當高。而大地－KY是專業的幼兒教育諮詢顧問公司，提供包括教材、教具、師資培訓等諮詢服務，自然商機可期。攤開財報，獲利能力可說是季季高升，「既符合條件，又確認趨勢，我就在去年上半年開始買進、持有至今。」

那麼，華倫的持股都是只進不出囉？「當然不是」，「我的標準是，單季本業EPS比去年同期減少3成以上，代表公司競爭力明顯衰退，就是和這檔股票說再見的時候。」近年他曾在14年下半年停損王品，「還好停損得早，現在回頭看，還是賣在相對高檔。」

現在，華倫的財富已經達到年年穩定增長的目標。「14年我的持股總市值是2300萬元，到了今年已經是4600萬元，正好成長一倍。」他嚴守紀律、依照自訂的條件選股、買股、賣股，且當個股遇到突發利空而下跌時，他已不會慌張殺出，而是再次檢視公司財報與營運狀況，找出原因擬定對策。

找出沒人發現的利多

逆勢加碼賺到大波段

例如去年下半年，大地－KY受到中國修訂《民辦教育促進法》的衝擊、股價重挫，「大家都說是中國要限縮民辦（私立）教育了。」但他研究後發現，這對大地－KY的業務不但不是利空，而是利多；後來詢問公司，也得到同樣回覆，他於是逆向加碼，「剛好買在波段低檔區。」今年以來，大地－KY漲幅已超過6成（還原權值），若對公司基本面不夠了解，就賺不到這波大漲。

「目前我的持股經營狀況都很好，沒有賣出的理由，所以我今年幾乎沒有什麼交易。」和他以往動輒衝進殺出判若兩人。對他來說，買對股，就像買到能穩定生蛋的金雞，接下來就是細心照顧、享受金蛋帶來的穩定收益了。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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