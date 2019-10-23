「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

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文 / 譚偉晟

從創業導師這個身分，變身市值逾3900億元的電信集團領導者，如今的林之晨，有著更自由的空間，帶領台灣大哥大迎接5G新時代。

從AppWorks（之初創投）創辦人到台灣大哥大總經理，林之晨由新創界明星變成電信集團舵手，身分轉換屆滿半年之際，我們問起林之晨對自己的這個轉變有何看法，他用電影《星際大戰》的知名角色做了一個比喻，「先前的我比較像尤達大師，現在的我則是莉亞公主。」

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在《星際大戰》系列電影中，尤達大師有著900年的智慧，是所有絕地武士的心靈導師，耐心在每一位幼徒的背後指導提點；莉亞公主則堅毅果敢，是站在最高處的統帥司令，百萬反抗軍等她登高一呼，才能衝鋒陷陣。

過去在新創圈，林之晨看最多的，就是帶著各式夢想與想法的創業者，聆聽、了解創業者的意見，有時「明知會失敗，卻得讓他自己去領悟」，讓創業者在嘗試錯誤的過程成長，逐漸摸索出方向；他知道，創業團隊只有跌倒、爬起來之後，才能更快成熟，變得比過往更為優秀。

接掌台灣大總經理，則是完全不同的角色，對於一個市值超過3900億元的電信集團來說，沒有犯錯的空間，「我們在市場上打仗，每一個錯，都是非常昂貴的代價。」林之晨說。

市場普遍認為，台灣大董事長蔡明忠找來林之晨，就是為了在5G時代，以創新商業模式開創新局，這是一項重大、沒有回頭路的決策，左右著台灣大未來10年的發展。

研發原子彈級創新

用超5G策略 輸出東南亞

那麼，台灣大的下一個5G商業模式究竟是什麼？

林之晨說，「現在還不能說，但會是原子彈級的全新商業模式，」這個商業模式將會顛覆以往想像，「就像1990年時，我說要做一個網路上買東西，3小時可以送到（的服務），你有辦法想像嗎？」一個業界從沒想像過的商業模式，正在林之晨的腦海中，逐步孵化。

回顧4G時代，創新應用如雨後春筍般地冒出來，從來沒有人想像過，有了LINE之後，大家都用App打電話；也沒人想過，只要在手機螢幕上動動指頭，就可以叫車，Uber應運而生，「因為4G，世界上產生了很多很有影響力的公司；但是，電信公司過去10年只做4G基礎建設，錯過了這些應用發展。」

同樣的錯誤不能再走一回，林之晨上任隔天就提出「超5G」的概念，5G不單單指的是第五代行動通訊，還含有五個義涵，分別是Gift（數據天賦）、Group（集團資源）、Grit（意志力）、Green（永續企業）、GSEA（大東南亞），從數據力延伸到大東南亞市場，「就是要超越只做基礎建設，所以有了這樣的名詞定義，這是針對過去十年電信產業失誤，所提出的解決方案。」

接下來的10年，台灣發展的新興數位商業模式，勢必對外輸出，只是，哪兒又是最好的發展地呢？

林之晨審視了一圈全球市場，地理位置最近的中國，現正面臨少子化、新興中產階級變少、薪資停滯以及消費降級的疑慮；日本則是碰到了人口老齡化、經濟成長浮現不確定性等問題；走出了亞洲，若想把新興商業模式推展到美國，那就猶如小聯盟登上大聯盟；歐盟、非洲又離台灣太遠，現在深受關注的印度，則可能是第2個中國。

看了一圈全球地圖之後，林之晨把東南亞列為重點發展市場，「東南亞擁有人口紅利、經濟紅利，不管用加法或是減法審視，都可以證明這是對的市場。」

打破Top-Down溝通模式

向矽谷看齊 連衣著也解放

想好了未來新興數位商業模式的輸出方法、地點，回過頭來，他也希望台灣大能找出不同的創新原動力，最快的方法，就是與創業孵化加速平台合作，而他所創立的AppWorks便成了最佳選擇。

AppWorks合夥人程九如透露，拜林之晨的努力，AppWorks與台灣大哥大有著更深度的結合，不但雙方更容易見面對話，更難得的是，林之晨會安排營運團隊與AppWorks直接交流，讓雙方可以就執行細節做更多討論，而不再只是方向上的對話。

台灣大哥大副總經理劉建倫則認為，創新思惟的加入對於電信業而言，「是很好的碰撞，（電信業）必須要創新。」

他指出，目前台灣大透過與AppWorks、國網中心的合作，藉此儲備5G企業專網所需要的服務能量，「有些新創公司，規模小，但很powerful（強大），在某些領域非常專精。」

作為台灣電信圈最年輕的總經理，林之晨信仰的，也不是傳統由上而下（Top-Down）管理模式。「我們很多中階員工、甚至基層人員，也都有很優秀的想法。」如何讓團隊從下到上的各個聲音可以被提出來討論，並跳脫既有思惟做出變革，林之晨相當重視。

20世紀是重視勞力密集、資本密集產業發展的時代，21世紀則聚焦知識密集，很難用標準流程（SOP）、關鍵績效指標（KPI）讓公司績效變好，由上而下的管理方式已不再盛行，底層往上的解決模式，已成為新時代企業內部的主流溝通方式，谷歌（Google）、臉書（Facebook）就是最好例證。

林之晨說，「台灣大哥大是一個介於20、21世紀的公司，經歷2G、3G、4G到現在5G，當然會有一些20世紀公司的文化，也會有富邦母集團的文化， 但現在我來這邊就是要推動一些改變，其實，這邊很多東西已經ready，只需要我輕輕地推一把。」

不僅公司要走向創新，林之晨也讓台灣大企業文化有點不同，光從衣著就能看出來。

「我們要做科技電信公司，是不是要跟矽谷看齊？」如果IT部門同仁穿著西裝寫程式，似乎與科技電信的概念背道而馳，為此，林之晨在台灣大也推動了「Smart Casual」（正式休閒風）計畫，讓公司同仁的穿著自由度跟著放大，衣著上多了一點輕鬆，但不隨便，讓往來合作的廠商仍能感受台灣大的專業。

奉行內心的那顆北極星

打造市值1000億美元企業

古往今來，北極星都是趕路人的指引，看著這顆星星，就能找到方向。

林之晨的內心有一顆個人奉行的北極星，「我們前一代的長輩是戰後嬰兒潮，靠著一卡小皮箱努力工作，創造了台灣經濟奇蹟；我們這一代以身為台灣人而驕傲。然而，曾幾何時，現在的小孩卻不再有這樣的驕傲；而我想做的，就是讓台灣重新在世界上找回自己的價值，讓我的小孩能以身為台灣人為榮。」

那麼，台灣大的北極星呢？林之晨說，「就是成為一家市值1000億美元的公司，這是我的目標。」

市值1000億美元談何容易，現在的台灣大也不過是市值逾3900億元新台幣的企業，若換算成美元，現在市值頂多126億美元；這也意味著，在林之晨手上，台灣大未來要較現在成長七倍以上。

林之晨這個目標並不是隨便喊喊，而是建構在超5G的計畫之上，「我希望讓台灣大變成一個區域性的公司，而不只限制在台灣。台積電初創時，提出了一個沒人想過的全新商業模式，奠定了台積電現在成為全世界（市值）排名前25大的公司，台灣大若能達到千億美元規模，不但可以創造許多新的就業機會，也可以讓年輕人更有發揮舞台。」在林之晨心中，已經有一個明確的藍圖，而這個構想也將驅動台灣大全力奔馳於新航向。

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