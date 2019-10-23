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台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05今周刊

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撰文 呂玨陞

大立光與台積電法說會陸續登場，兩強在第三季分別迎來歷史次高與新高的獲利表現。

從專家對「雙王」法說會的解讀，也能一窺第四季到明年初的電子股布局方向。

隨著前三季的營收公布完畢，緊接而來的是法說會的旺季，尤其是每季初台積電（2330）、大立光（3008）的「雙王」（前者是市值王，後者是股王）法說會，不僅公布當季自結獲利，公司對下季的營運展望、訂單以及目標等預估數值，更有助於市場及投資人預先判斷電子股趨勢，格外引人關注。

先是在10月上旬登場的大立光法說會，第3季EPS（每股稅後純益）63.85元，歷史次高；營收184.83億元，年增13％，創下歷史新高。

雖然大立光第三季的表現不差，但法說會後，外資法人沒有明顯加碼，表示刺激股價的動能不夠。華南投顧董事長儲祥生認為，主要是因為國際手機大廠已經都將鏡頭數量提升至三鏡頭規格，導致市場對相機功能有「三鏡頭可能到頂了」的疑慮，加上其他競爭對手如玉晶光、康達智（Kantatsu）也在擴廠，未來成長利多不夠、後有追兵的情況下，所以法人對其態度可能稍微保守。

大立光Q3拉貨 應謹慎看待

儲祥生提到，第三季營收亮眼，iPhone的銷量超出預期是最大的原因。不過他提醒，旺季拉貨並不能預測真實的銷售量，因為新機發布的第一波，總是會有死忠果粉買單。

所以過了9月、10月的拉貨高峰期，更應該注意的是11月、12月的訂單情形，才與明年第一季的銷量是否能延伸高度相關。

對於第4季展望，大立光執行長林恩平表示，目前台中新廠產能陸續增加，但也已接近滿載。預期十月訂單拉貨動能與9月差不多，而11月營收即使下滑，也不會太嚴重。只不過，12月客戶訂單狀況則「看不太清楚」。

但儲祥生還是認為，大立光目前還是專注在製造手機鏡頭，尤其身為iPhone鏡頭的主要供應商，光學製程、技術上確實沒有對手。

至於台積電，第三季EPS3.9元，單季營收2930.45億元，年增12.6％，同樣也創下歷史新高，表現更超出市場預期。

此外，整場法說會最大的亮點，就是台積電上調今年的資本支出到140億至150億美元，比起七月法說會時估算的100億至110億美元增長約4成，法人認為，這是台積電少見在年底上修資本支出預測，對向來較保守的台積電來說，確實令市場相當振奮。

路博邁5G股票基金首席投資顧問溫演道表示，這次資本支出的上調，應是台積電有史以來調整最大的一次。會有這次資本支出的上修，主要還是反映HPC（高效能運算）、AI以及智慧型手機對半導體的需求，而這幾個產業鏈，幾乎圍繞在5G周圍。

溫演道注意到，台積電的法說會上，總裁魏哲家等人提到「5G」這個關鍵字超過50次，確實可以說，5G就是這次法說會的核心。

尤其是智慧型手機，目前台積電生產的晶片約有近半數供應給智慧型手機，今、明年中國、韓國5G手機銷量會上來，全球5G手機的滲透率，明年更樂觀。

布局電子股關鍵字：5G

溫演道特別指出，魏哲家原本在半年前的法說會預估，明年5G手機將占全球智慧型手機市場的5％，這次法說會上調至約15％，可以看出市場對5G手機的需求比想像更快、更強勁，也更需要台積電先進的製程技術。

尤其是備受關注的五奈米製程，魏哲家表示，明年開始量產，並且對明年「客戶」的需求很有信心。這個客戶不難猜，很有可能是明年要推出5G iPhone的蘋果。

另一方面，不只今年，明年的資本支出預估也維持與今年同樣水平，代表台積電認為明年底甚至後年的需求並不會減少，仍然保持樂觀。

台積電發出相對樂觀的展望，部分分析師反而擔心，台積電會不會有過熱的情形？對此，儲祥生認為，台積電肩負全球半導體所有高階製程，加上手上還有蘋果這位大客戶，可以說是站在最前端，「帶著客戶向前走」，無須過度擔心。

從「雙王」獲利成長的領域來看，第4季到明年初，還是以智慧型手機、5G以及物聯網相關等產業為電子股的主要布局方向。溫演道還提到，未來一年還有受惠於台積電資本支出擴增的「台積電概念股」，包括自動化、封測、晶圓耗材等產業，都有機會雨露均霑，值得關注。

不過儲祥生仍提醒，若全球經濟不景氣，智慧型手機需求掉下來，對雙王需求會有影響，整體電子業更容易受波及，屆時應該要謹慎布局。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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