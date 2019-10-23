「上網｣沒什麼了不起！你一定得「上鏈｣！跨國做生意、就醫後病歷帶著走、保險理賠兩周變3天…

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撰文‧今周刊編輯團隊

一場由區塊鏈技術所帶動的「資料革命」正在開展，未來勢必衝擊許多既有生活。

「區塊鏈」，一個常常讓人誤以為「等同於比特幣」的存在，事實上，它既不是貨幣，也無法估價，更不能在交易所裡流通。作為技術，人們發現，它其實有很多其他領域的應用空間，它有潛力進入生活、顛覆傳統，讓生活變得更美好。

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農業，就是一個實際運用。

台灣逐漸邁入高齡化社會，農業也出現勞動力稀缺問題，愈來愈多青年選擇回鄉務農。青農回鄉代表他們願意承擔農業經營風險，只是他們沒想到在耕種前，還得看銀行臉色，若申貸不成，所有耕種計畫都將付諸流水。

「銀行可以合法地貸款給你，也可以合法地讓你貸不到錢。」台大資工系副教授廖世偉有感於青農申貸的困境，便與農業科技研究院聯手，利用區塊鏈技術推出貸款小幫手App。

耕種紀錄全記載

讓青農申貸少看銀行臉色

農民透過這款App拍攝照片並上傳，App將會紀錄照片拍攝時間點與GPS定位，以加密方式傳輸到區塊鏈，在區塊鏈上會詳細記載農民的所有耕種紀錄。上傳照片過程中，只能即拍即傳，無法從相簿選擇其他照片上傳，也降低偽造可能性。

使用區塊鏈技術後，農民不再需要準備繁瑣紙本文件，除省去許多申貸時間與流程，更重要的是，可證明農民有實際還款能力。因區塊鏈上的資料具有不可竄改的特性，透過鏈上資料，銀行可確認農民實際有在耕種，大幅降低原本申貸門檻。

「一個說謊的資料，無法竄改有什麼意義？」阿龜微氣候創辦人林泰佑說道。阿龜微氣候從2017年底開始專注於智慧農業，主要產品為田間微氣候感測裝置，用來測量農地周邊環境氣候的數據；目前也與區塊鏈新創公司奧丁丁、池上青農魏瑞廷合作，透過阿龜微氣候儀器搜集到的資料，利用奧丁丁的平台將這些資料上傳至區塊鏈，打造魏瑞廷的稻米品牌，藉此行銷全世界。

音樂人版稅、網紅導購分潤

都能秒請款

18年年初，KKBOX旗下子公司KKFARM（科科農場）創立全台第一個利用區塊鏈技術的音樂發行平台「Soundscape在田」，可以將音樂人作品，在KKBOX、Spotify與Apple Music等大型數位音樂串流平台發行，並提供音樂人作品銷售的即時數據，讓音樂人快速調整行銷策略，甚至作曲方向。歌手吳卓源便利用Soundscape發行個人專輯，包括《1:28》與《1994依舊舊事》。

KKFARM的功能，不僅協助音樂人把作品發行到全世界的音樂串流平台，同時還利用區塊鏈技術處理版權費用，提高授權分潤效率。

當一首歌發行到串流平台，串流平台必須付版權費用給發行商，該費用會依據歌曲播放次數及相關的廣告收入予以計算，之後再由發行商與創作者進行分潤。只是整體版權費用結算牽涉者眾多，得花上許多時間進行文件的來往與核對，等音樂人真的拿到作品分潤，往往是在請款的1至3個月以後。

但Soundscape將分潤比例與架構都寫上區塊鏈，因鏈上資料難以竄改，也因此省去許多文件核對時間，將費用支付流程串接中國信託帳戶。對音樂人來說，只要在Soundscape按下請款與確認，便會在銀行帳戶收到款項。目前與Soundscape合作的音樂廠牌超過50個，市占率約2至5％。

除音樂版權分潤外，SOOCKER搜客平台也是應用類似概念，利用區塊鏈技術，來解決網紅導購分潤機制不透明的問題，這個平台服務在今年10月正式啟動，目前合作網紅數逾5百人。

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