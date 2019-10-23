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已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08今周刊

【文．許依函】

香港燃燒多月的「反送中」，如今這把火反倒回過頭來燒到台灣身上。陳同佳來台投案，法務部第一時間表示「拒收罪犯」，藍綠陣營的反應大不同。令人疑竇的是，台灣已向香港請求多次司法互助，卻持續遭到「已讀不回」，為何此時的港府突然回心轉意，願意雙手奉上陳同佳？

今周刊攝影組
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香港反送中局勢持續紛擾不斷，但追根究柢，港府當初堅持修法成立《逃犯條例》，最初的理由，便是一位這樁在台發生的兇殺案。

2018年2月，香港陳同佳來台涉嫌殺害同為港人的女友潘曉穎後，就潛逃回港。但因為台灣、香港缺乏引渡條款、司法互助機制，導致罪犯陳同佳難以回台接受調查。

但香港法庭僅依陳同佳竊盜罪、處理贓物罪處以29個月有期徒刑，預計本月23日就恢復「自由之身」。

令人感到疑慮的是，台灣方面已向香港提出3次司法互助請求，但港方在辦案期間持續「已讀不回」。

現在已是陳同佳出獄前夕，「港府」突然主動出面表示，將協助陳同佳主動來台，但來台的方式卻是以「個人身分」的名義，並由一位牧師陪同來台自首。

算計1：利用陳同佳「投案」，矮化台灣司法主權

魔鬼藏在細節裡，首先，台灣警方向陳同佳已發布通緝令，時效到2055年，儘管陳同佳主動來台，但並不符合自首要件，僅能算「投案」。

其次，陳同佳來台投案，大可一人孤身來台，但現在的局面，卻是藉由港府來發聲明，表示「港府要協助其投案」，這背後恐怕蘊藏著不可不慎的「政治目的」。

事實上，香港對司法刑事案件移交的制度，一種即為（國際）「刑事司法協作機制」、另一種則是香港基本法第95條的「國內司法互助」。

台灣陸委會頻頻表示，要以「刑事事宜相互法律協助」簽訂司法互助協議，但港府冷處理的態度顯示不願接受。

而現今，陳同佳主動投案，香港保安局發布聲明指出，此案要以「在刑事司法協作機制以外」處理，換句話來說，香港有意使用「國內司法互助」處理。

一旦台灣採用這項機制，不但矮化我國的司法主權機制，同時也是默許台灣為中國的一部分，更是掉入了「同屬一中」的圈套內。

算計2：證明沒有《逃犯條例》　正義難以伸張

最為關鍵的部分，即是港府對陳嫌的偵查紀錄、訊問筆錄、現有事證和官方審判文書，難以隨著陳同佳「一同來台」。

由於先前港台沒有「引渡條款」（移交嫌疑犯）、「司法互助機制」（移交罪證），使得陳同佳案一直停滯不前。

現在陳同佳主動「投案」，顯示直接繞過引渡條款，無法取得在港「罪證」的台灣司法機關，儘管陳同佳確實犯下殺人罪刑，但中華民國刑法對於殺人，又可分為第271條的「殺人罪」、第273條的「義憤殺人罪」。

「殺人罪」的刑度即是「處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑」；然而「義憤殺人罪」，則是「當場激於義憤而殺人者」，處七年以下有期徒刑。

倘若沒有足夠的罪證可以證明，陳同佳確實是有殺人意圖，審判時法院又能如何以「殺人罪」判刑？

這都顯示著，陳同佳罪刑判輕、判重，都與香港是否願意移交罪證密切相關，但港府的諸多作為，很顯然是要證明沒有《逃犯條例》，正義難以實質伸張。

算計3：台灣難接招　反讓港府有機可趁、見縫插針

但讓台灣社會輿論沸騰的關鍵，則是台灣政府第一時間表示「拒收犯人」，不少批評出現「有人在台灣殺人，現在主動回來，為何台灣不收？」、「殺人犯為何可以逍遙法外」等質疑聲浪。

由於現階段，台灣與香港並未建立正式的司法互助管道、台灣政府又不願矮化司法主權，使得陳同佳猶如「皮球」般，在港台兩地互踢。

此時此刻而言，由於香港法庭對陳同佳案並未有司法管轄權，台灣政府若持續不准陳同佳來台，於法於情於理都難以站得住腳。

全盤理解陳同佳案，就能理解香港試圖將此案包裝成一個「政治炸彈」，主動送至台灣，使得陳同佳一案成了《逃犯條例》最佳的背書代表。

合理的作法，應是不與港府接觸下，由陳同佳或其委任律師與台灣政府聯繫，使陳嫌能來台接受司法審判，同時，台灣政府應持續要求港府簽訂司法互助協議，倘若香港政府若持續「已讀不回」，自然責任問題就不在自身身上。

但「拒收犯人」的反應，成了台灣執政黨第一時間的失分表現，也成了國民黨陣營的韓國瑜、馬英九，猛攻的標的，意圖將這步失誤，擴大成政治輿論，進而影響明年選情。

不過台灣執政黨也不是「沙包」做的，今（10/22）天下午陸委會已要求港府同意台灣明天派檢警到香港押解嫌犯，正式做出正確攻防。

陳同佳一案未來如何發展，都將涉及台灣司法主權、以及港府試圖合理化《逃犯條例》修訂的別有用心，台灣政府都應謹慎已待。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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