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2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46今周刊

【文．許雅綿】

財信傳媒董事長謝金河、台新投顧總經理李鎮宇21日出席2019北威秋季論壇《全球負利率潮流的警訊》，分別針對如何迎向低利率時代、2020年投資趨勢提出看法。李鎮宇預測，接下來利率趨勢將會反轉；謝金河則認為，今年是他對台灣最樂觀的一年。

陳弘岱攝
陳弘岱攝
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謝金河出席2019北威秋季論壇《全球負利率潮流的警訊》時，以「天下大亂、形勢大好 迎向負利率的新時代」為題發表演講。

針對低利率的時代，謝金河表示，要非常留意美國聯準會前主席葛林斯潘的談話，他指出，美國把利率降到零也沒什麼大不了，目前市場對於未來經濟的下滑，已經開始慢慢在打「強心針」。

而這也意味著，未來會有很長的一段時間，利率會處於低檔，當投資人的大額的資金買到負利率的債券，能夠產生正報酬的資產，會有相當的代表性，台股就是一個卓越的市場。

謝金河說，台灣因為保留盈餘要課稅，大部分公司都很努力配發股息，股息配發之下，台股殖利率在全世界數一數二的。

若將投資議題拉回「中美貿易戰」，謝金河認為，觀察美國想對3000億美元中國商品加課10%關稅的項目中，包括手機、筆電、服飾和鞋類等，對台灣電子五哥〈華碩、仁寶、明基、鴻海、廣達〉一定首當其衝，但後又宣布休兵，後續貿易戰如何打，還須持續觀察。

謝金河指出，德國之聲說，這場中美新冷戰將打打停停，從貿易、貨幣、金融、科技、學術、軍事，是全方位的圍堵，持續10年、20年，甚至是更久的持續消耗戰。

「美中貿易冷戰時而好轉、時而惡劣，但台灣在唱旺和唱衰中交戰，」他說，很多經濟機構都在下修台灣的經濟成長率，經濟學人說美中貿易戰，台灣淪為祭品，很多政治人物唱衰的更多了。

對於台灣而言，今年改變最大的事「台商回流」，謝金河認為，台商回流力道，是大家可以沈思的方向，他也要求經濟部每周公布登記回流的台商家數、金額和創造就業人數，且要追蹤實際投資進度，「因為這是台灣人信心的源頭」。

「目前全球非常的悲觀，但錢還是到處亂跑，原因也是因負利率時代，這一定會是非常巨大的時代。」

謝金河說，我們正在面臨時代的大轉折，美中貿易戰看起來非常悲觀，但今〈2019〉年是全世界股票市場表現最好的一年，且表現最好的市場為美國和中國，剛好是中美貿易戰的兩個大國；而台股今年漲幅則是亞洲四小龍之冠，「今年是我這一生中，對台灣是最樂觀的一年」。

2020年全球經濟將有兩大主軸：貿易戰、利率政策。

美中貿易戰開打至今，一直都是投資市場關注的焦點。李鎮宇表示，2018年時，台新投顧看到稅改、貿易戰，當時預測美元可能會走強；而2019年我們預測，美中貿易戰將「邊打邊談」，可以準備積極布局跌深的市場。

他觀察，過去兩年美股格局是大橫向盤整，雖然美股看起來很熱，但真的賺到錢大概很難，個股可能比較容易賺到錢，特別是防禦型的股票。

而若展望2020年的經濟情勢，李鎮宇認為，全球有兩件事情非常重要。第一、美中達成短期的和談，今年年底到明年年初，中美可能會簽一個協議，研判明年美國大選前美中貿易戰降溫，等到選後再繼續打。整體來看，目前觀察中美貿易戰是偏樂觀的。

第二、利率趨勢即將轉向。李鎮宇說，預防性降息到今年年底已經降得差不多到底了，應該不會再往下了。長期不敢講，但未來一年利率盤整的機率很大。

至於投資布局上，李鎮宇認為，現在開始到明年第三季，可以積極布局跌深的市場，例如亞太股市、東南亞、大中華、中國H股、香港恆生、南韓等市場，而類股上則可留意能源、礦業和天然資源等。

台新投顧總經理李鎮宇21日出席2019北威秋季論壇，以「2020投資趨勢」為題發...
台新投顧總經理李鎮宇21日出席2019北威秋季論壇，以「2020投資趨勢」為題發表演講。陳弘岱攝
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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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