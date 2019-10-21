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軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14今周刊

【文．廖元鈴】

「現在的香港人，正在用肉身告訴台灣，獨裁的中國不可信任；而過去，也有許多前輩，承擔生命的危險，甚至犧牲的可能，為今日的台大、今日的台灣打開了民主自由的空間。」

吳昌霖攝影
吳昌霖攝影
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台大新生書院的開學典禮當中，一個清瘦身材的大男孩站在講臺上，不疾不徐地吐露出這段論述。他是台大學生會會長凃峻清，一席引述香港反送中的致詞，讓他一炮而紅。

勇於發聲的他，不只打算用說的，凃峻清還要用行動，替青年世代找回那消失的公民權。

曾以年紀最小的身份，踏上TEDxYouth講台，講述走進全台各地鐵道訪查的經歷，並憑藉著自己對鐵道文化的熱愛，在14歲擔任起總編輯，創辦一本《鐵道青年》雜誌。

他是凃峻清，因迷戀鐵道文化，廣泛閱讀鐵道藏書，從社會、土地到生態，跨領域的範疇讓他持續關注台灣這塊土地。現在他的舞台，不再僅限於鐵道，更廣泛地觸及、影響到台灣的公共事務、社會議題。

高中挑戰廢除向國父敬禮舊俗　政治啟蒙竟源自於「廢死案」

「在這位高中生身上，我好像看見台灣學術的未來⋯」知名台灣文學作家陳芳明，曾在多年前這樣比喻過凃峻清。

當時還是雄中學生的凃峻清，主動邀約講者來到校園中，向高中生講述過去二二八事件的歷史，而身為講者的陳芳明不免訝異，這一個青年如此年輕，竟對台灣歷史保持高度興趣，隨後還以優異成績順利率取台大歷史系。

凃峻清從小在書堆中長大，從歷史、人文、地理，他無不感到興趣，保持著凡事問「為什麼」的精神，使得他向來是「會玩又會讀書」的代表。

「最早是看到蘇建和案，當初國小看到時還沒定讞，後來無罪判決，我那時候才在想，為什麼法律對於一個人判處死刑如此肆意？」一則長年爭議不已的人權議題，成了他熱衷參與社會運動、關注學生權益的重要啟蒙點。

深切感受到「政治即是生活」，凃峻清在國中時期翻看校規時，發現學生的大過、小過的獎懲規定，含糊不清，他主動寫了意見書給學校，卻被三番兩次敷衍帶過，但凃峻清不願放棄溝通，最後校規出現了改善，「我才發現到說，原來我們很可能都覺得這些規定事不關己，但直到自己提起關注，才能有機會獲得改變。」

一次、兩次的學生權益爭取，讓凃峻清熱血投入學生自治行列內，到了高中更加積極主動向學校提出倡議，像是「廢除始業式及休業式向國旗和國父遺像行三鞠躬禮」、以及「服儀規定鬆綁」。

轉眼間，升上大學的他，接著扛起台大學生會會長責任，把關注眼光從校園內學生事務，擴及社會上不合理法規、現象。

90年前舊制竟成青年束縛　凃峻清推連署要修《民法》

一個90年前制訂的舊法，造就了台灣一個荒謬的景象。

一個現年19歲的台大學生表示，自己曾要和同學一起參加三天兩夜營隊，但因自己未滿20歲，不得成為旅遊平安險要保人，所以還得先簽過「家長同意書」，才能順利出遊。

另一個18歲大學生，無法自行辦理學貸，得至少一位監護人同行，才能順利辦理。

上述這些困在年齡造成的生活問題，竟是根源於《民法》對成年年齡限制。

事實上，早在西元1929年制定的《民法》，明文規定20歲為成年人，但《刑法》卻是規定18歲為完全責任能力人。

還原當時時空背景，當時民法制定是參考當時德國、日本法規，但早在1970年代，德國就已「還權青年」，日本更是在2015年一併將投票年齡下修至18歲。

已長期觀察到校園同學困擾，凃峻清犀利地表示：「抽宿舍需要的戶籍謄本、辦理學貸、開戶領取生活費，這些是每個大學生在日常生活當中，都會面臨到的事情，儘管自己都有能力自行處理，但都得經過父母授權與同意才能做，這些不合理，更加凸顯《民法》制定成年年齡的不合時宜。」

根據統計指出，台灣約有57.8萬名青少年介於18至20歲間，但因《民法》成年年齡限制，使得這群青少年做任何事，都得先經過「父母親」同意。

事實上，2016年時任立委的顧立雄、尤美女與周春米，率先提出《民法》成年年齡下修至18歲法案，但因當時18歲投票年齡修憲案未果，導致民法成年年齡下修同樣無疾而終。

為推動「還權青年」，凃峻清先是在國發會「公共政策網路參與平台」，以台大學生會發起下修民法成年年齡提議，同時與臺灣青年民主協會、台少盟籌組「修民法 挺青年」陣線。

凃峻清儘管在受訪的前幾個月就已滿20歲，但他頻頻強調： 「這是對弱勢者影響更大的法案，想要打工就得先辦理戶頭，但卻什麼都不能做…這次（民法下修）也是關乎到我們是要為哪些人發聲。」

不讓制度看扁年輕人　持續發聲對社會發揮影響力

話鋒一轉，現行民法、刑法成年年齡的訂定不一，使得年輕人做任何決定都綁手綁腳，這讓凃峻清無奈地表示：「制度上不斷對年輕人來說，你們就還是個孩子、還沒有長大。」

他認為唯有從制度入手，不論是責任、權利也好，年輕人可以即早「轉大人」，才更有可能走進社會、關心參與公眾事務。

因為在台大新生書院的開學典禮上的一番致詞，使得凃峻清突然爆紅，卻傳出有不滿家長打電話到台大，揚言要退掉學生會費以表達不滿。

面對民主體制底下不同的聲音，凃峻清泰然以對：「我覺得在那樣的場合傳達這些（香港反送中）的訊息，相較於家長打電話來抗議等後續影響，前者對我來說比較重要。」

願意挺身而出不斷發聲的凃峻清，印象最深刻不過的，仍還是高中時期的他，經歷「318太陽花運動」、「反課綱運動」，原本不關心、政治冷感的同學，因提出討論同時，「這些同學突然開始有了一些想法，我就覺得很吃驚，原來提出倡議、關心議題，是可以慢慢持續改變周邊的人。」

把「社會溝通」當作一種社會運動的凃峻清，談起未來的發展，不忘自己最愛的書堆，「會想要考取社會所，或許是可以用近代或是當代台灣史，以社會學的角度來看台灣發展歷程。」

持續用行動發揮「無聲的社會運動」，凃峻清發起的「還權青年」運動，不外乎也是想要用自身努力，說服所有不認同的大人們，一同加入「相信年輕世代」行列。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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