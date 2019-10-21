「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

【文．廖元鈴】

「現在的香港人，正在用肉身告訴台灣，獨裁的中國不可信任；而過去，也有許多前輩，承擔生命的危險，甚至犧牲的可能，為今日的台大、今日的台灣打開了民主自由的空間。」

吳昌霖攝影 分享 facebook

台大新生書院的開學典禮當中，一個清瘦身材的大男孩站在講臺上，不疾不徐地吐露出這段論述。他是台大學生會會長凃峻清，一席引述香港反送中的致詞，讓他一炮而紅。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

勇於發聲的他，不只打算用說的，凃峻清還要用行動，替青年世代找回那消失的公民權。

曾以年紀最小的身份，踏上TEDxYouth講台，講述走進全台各地鐵道訪查的經歷，並憑藉著自己對鐵道文化的熱愛，在14歲擔任起總編輯，創辦一本《鐵道青年》雜誌。

他是凃峻清，因迷戀鐵道文化，廣泛閱讀鐵道藏書，從社會、土地到生態，跨領域的範疇讓他持續關注台灣這塊土地。現在他的舞台，不再僅限於鐵道，更廣泛地觸及、影響到台灣的公共事務、社會議題。

高中挑戰廢除向國父敬禮舊俗 政治啟蒙竟源自於「廢死案」

「在這位高中生身上，我好像看見台灣學術的未來⋯」知名台灣文學作家陳芳明，曾在多年前這樣比喻過凃峻清。

當時還是雄中學生的凃峻清，主動邀約講者來到校園中，向高中生講述過去二二八事件的歷史，而身為講者的陳芳明不免訝異，這一個青年如此年輕，竟對台灣歷史保持高度興趣，隨後還以優異成績順利率取台大歷史系。

凃峻清從小在書堆中長大，從歷史、人文、地理，他無不感到興趣，保持著凡事問「為什麼」的精神，使得他向來是「會玩又會讀書」的代表。

「最早是看到蘇建和案，當初國小看到時還沒定讞，後來無罪判決，我那時候才在想，為什麼法律對於一個人判處死刑如此肆意？」一則長年爭議不已的人權議題，成了他熱衷參與社會運動、關注學生權益的重要啟蒙點。

深切感受到「政治即是生活」，凃峻清在國中時期翻看校規時，發現學生的大過、小過的獎懲規定，含糊不清，他主動寫了意見書給學校，卻被三番兩次敷衍帶過，但凃峻清不願放棄溝通，最後校規出現了改善，「我才發現到說，原來我們很可能都覺得這些規定事不關己，但直到自己提起關注，才能有機會獲得改變。」

一次、兩次的學生權益爭取，讓凃峻清熱血投入學生自治行列內，到了高中更加積極主動向學校提出倡議，像是「廢除始業式及休業式向國旗和國父遺像行三鞠躬禮」、以及「服儀規定鬆綁」。

轉眼間，升上大學的他，接著扛起台大學生會會長責任，把關注眼光從校園內學生事務，擴及社會上不合理法規、現象。

90年前舊制竟成青年束縛 凃峻清推連署要修《民法》

一個90年前制訂的舊法，造就了台灣一個荒謬的景象。

一個現年19歲的台大學生表示，自己曾要和同學一起參加三天兩夜營隊，但因自己未滿20歲，不得成為旅遊平安險要保人，所以還得先簽過「家長同意書」，才能順利出遊。

另一個18歲大學生，無法自行辦理學貸，得至少一位監護人同行，才能順利辦理。

上述這些困在年齡造成的生活問題，竟是根源於《民法》對成年年齡限制。

事實上，早在西元1929年制定的《民法》，明文規定20歲為成年人，但《刑法》卻是規定18歲為完全責任能力人。

還原當時時空背景，當時民法制定是參考當時德國、日本法規，但早在1970年代，德國就已「還權青年」，日本更是在2015年一併將投票年齡下修至18歲。

已長期觀察到校園同學困擾，凃峻清犀利地表示：「抽宿舍需要的戶籍謄本、辦理學貸、開戶領取生活費，這些是每個大學生在日常生活當中，都會面臨到的事情，儘管自己都有能力自行處理，但都得經過父母授權與同意才能做，這些不合理，更加凸顯《民法》制定成年年齡的不合時宜。」

根據統計指出，台灣約有57.8萬名青少年介於18至20歲間，但因《民法》成年年齡限制，使得這群青少年做任何事，都得先經過「父母親」同意。

事實上，2016年時任立委的顧立雄、尤美女與周春米，率先提出《民法》成年年齡下修至18歲法案，但因當時18歲投票年齡修憲案未果，導致民法成年年齡下修同樣無疾而終。

為推動「還權青年」，凃峻清先是在國發會「公共政策網路參與平台」，以台大學生會發起下修民法成年年齡提議，同時與臺灣青年民主協會、台少盟籌組「修民法 挺青年」陣線。

凃峻清儘管在受訪的前幾個月就已滿20歲，但他頻頻強調： 「這是對弱勢者影響更大的法案，想要打工就得先辦理戶頭，但卻什麼都不能做…這次（民法下修）也是關乎到我們是要為哪些人發聲。」

不讓制度看扁年輕人 持續發聲對社會發揮影響力

話鋒一轉，現行民法、刑法成年年齡的訂定不一，使得年輕人做任何決定都綁手綁腳，這讓凃峻清無奈地表示：「制度上不斷對年輕人來說，你們就還是個孩子、還沒有長大。」

他認為唯有從制度入手，不論是責任、權利也好，年輕人可以即早「轉大人」，才更有可能走進社會、關心參與公眾事務。

因為在台大新生書院的開學典禮上的一番致詞，使得凃峻清突然爆紅，卻傳出有不滿家長打電話到台大，揚言要退掉學生會費以表達不滿。

面對民主體制底下不同的聲音，凃峻清泰然以對：「我覺得在那樣的場合傳達這些（香港反送中）的訊息，相較於家長打電話來抗議等後續影響，前者對我來說比較重要。」

願意挺身而出不斷發聲的凃峻清，印象最深刻不過的，仍還是高中時期的他，經歷「318太陽花運動」、「反課綱運動」，原本不關心、政治冷感的同學，因提出討論同時，「這些同學突然開始有了一些想法，我就覺得很吃驚，原來提出倡議、關心議題，是可以慢慢持續改變周邊的人。」

把「社會溝通」當作一種社會運動的凃峻清，談起未來的發展，不忘自己最愛的書堆，「會想要考取社會所，或許是可以用近代或是當代台灣史，以社會學的角度來看台灣發展歷程。」

持續用行動發揮「無聲的社會運動」，凃峻清發起的「還權青年」運動，不外乎也是想要用自身努力，說服所有不認同的大人們，一同加入「相信年輕世代」行列。

分享 facebook

延伸閱讀》

90歲台大教授張則周無所懼 因清楚為何而活

台大、建中學生齊聚怒吼要修法 「民法」竟是將台灣青年推向媽寶的溫床

「人生最後悔就是念台大！」在南陽街看見當年的自己，他棄200萬年薪，立誓讓技職生不再自卑

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】