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軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09今周刊

【文．黃健誠】

台北市南京東路三段上的威斯汀六福皇宮在去年12月正式熄燈後，迄今已閒置10個月，未見新業者進駐，每當入夜後，整棟大樓全黑，對比昔日觀光客、商務客進出盛況，只剩人行道上微微路燈照亮街區，雖然從年初開始不斷有消息傳出，該棟大樓已有如寒舍、晶華等飯店業者曾和房東國泰人壽接洽，但目前仍無明確答案。

今周刊攝影團隊
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不過，最新消息據傳JR東日本飯店集團已向國泰人壽表達承租意願，未來欲引進旗下飯店品牌，正式進軍台灣觀光市場，據悉JR東日本希望能朝客房與餐飲樓層分割方向出租，目前雙方可能還在洽談此事，因此消息仍尚未獲得證實。

台灣飯店拼命關、日企卻拼命開

旅館業不景氣真有影？

回顧近年台灣飯店業的發展，除有部份飯店熄燈外，更多是因陸客不來等因素對台灣未來觀光產業衝擊，傳出不少旅館想脫手轉售消息，但對比近年來，多家日本企業如西鐵、三井及JR東日本等集團有意搶進台灣飯店市場形成極大對比。

像是日本西鐵集團已在原西門町的美華泰舊址蓋起地下5層樓、地上28層樓建築物，將在台開設「Solaria西鐵飯店 – 台北西門」，預計將於2023年開始營業。又如2016年皇翔建設宣布與日本藤田觀光集團合作，將在台北市東區的忠孝東路、臨沂街口開設「格拉斯麗飯店」，預計2020年完工。

去年，宏普建設也宣布引進「三井花園飯店」，預計將在忠孝東路三段、捷運忠孝新生站3號出口旁，興建地上17層、地下5層的商業大樓，規劃300個房間，將在明年開幕營運。

其他像是大和房屋於日前宣布投資60億元在高雄亞洲新灣區蓋飯店及住宅，日企大舉進軍台灣的飯店市場，加上原有已進駐台灣的大倉久和、燦路都等日系飯店，預料未來台灣將掀起日系飯店大戰。

為何日本企業仍不畏寒冬爭相搶進台灣市場？翻開今年1到8月來臺旅客人次及成長率，其中來自日本的旅客高達132萬人，比去年同期的122萬餘人成長近9%，多家日本企業來台開旅館或許有跡可循。

旅館以陸客為主易受衝擊

倒閉非受景氣影響而「自然淘汰」

對於近年來陸續有知名飯店倒閉、求售的消息，商業發展研究院副院長張皇珍提出數據指出，2014年到2019年全台共增加近500間飯店、逾3.6萬個房間，但對比來台旅客的增長卻是供過於求，首要衝擊以陸客為主的旅館。

雖今年中國宣布對台旅遊禁令，但除陸客外，來台旅客人數仍呈現成長態勢，其中以東南日、日韓等地的成長幅度較高，2018年來台旅客總人數為1106萬人次，對比2017年的1073萬餘，成長3.05%。

觀察台灣近年倒閉、收攤飯店業者，張皇珍認為，部分原因為市場「自然淘汰」，並非全然是因景氣因素，在面臨整體市場緊縮情況下，除以陸客為主的飯店率先受衝擊外，其次是為了因應市場競爭激烈，各飯店業者只能以削價競爭搶客源，設備老舊、區位不佳或科技應用不足的傳統旅館，往往不及或是欠缺經費順應消費者需求進行翻新，因此最後只能隨市場機制被淘汰。

台日關係友好成日企來台因素？

專家：他們看中這個原因

旅館汰換並非因景氣不好，從觀光人次的數據來看，台灣觀光市場仍於成長趨勢，旅館業屬於長期佈局事業，日本企業相繼來台投資設點，且設點多選擇都會區，如台北西門町、高雄亞洲新灣區等，顯見台灣旅館市場仍有誘因，張皇珍說，除整體市場經濟考量外，台灣民眾對於日本一向相當友善，日本旅客也相當喜歡來台觀光，他們對住宿的忠誠度高，同一區域、同一等級通常會有日本品牌飯店入住，因此日系飯店鎖定客群，主力就是來台觀光的日客。

又因台灣民眾普遍對日本好感度高，認為日本旅館服務品質優於台灣本土品牌，因此日系飯店積極招攬台灣遊客，吸引在地台客掏錢買單，這些因素都促成日企來台投資因素之一。

張皇珍說，日本人民族性投資謹慎，日系飯店來台投資的評估，也是綜觀國內外趨勢及長期發展，顯見對台灣觀光市場有一定信心，其經營方式也可成為台灣業者學習借鏡。

對於外傳JR東日本有可能租下六福皇宮，JR東日本為「東日本旅客鐵道株式會社」，在日本除鐵道、巴士等交通運輸事業外，還跨足不動產、百貨、飯店、休閒、餐飲等領域，在台投資除有專賣日本交通票券及團體旅遊的台灣創造旅行社，去年更在台灣成立分公司，進駐微風南山開設咖啡廳「Japan Rail Cafe」，賣號稱「世界最濃抹茶冰淇淋」。JR東日本原就進軍台灣且步筏明確，引進旗下品牌旅館進駐六福皇宮再下一城，似乎也不足為奇。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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