為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

吳東岳攝 分享 facebook 【撰文 劉煥彥】

晶圓代工龍頭台積電17日下午在第三季法說會給了全球投資人大驚喜，受惠5G產品的需求超乎預期，產品與客戶數量也同步增加，今年資本支出將從1月發表的100~ 110億美元，大幅調高逾3成至140~150億美元，主要用來建置7奈米以下的高階製程產能，將使台積全年資本支出創下史上新高紀錄。

不僅如此，明年資本支出的水準可能與今年相當，甚至進一步上修，這意味台積電今年為了擴產將增加的投資額上看約1200億元台幣，今明兩年的投資腳步也維持高檔。

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台積電總裁魏哲家在法說會上回答國內外法人提問時表示，根據台積與多家客戶密切討論後發現，全球布建5G的速度加快，特別是一些大國，加上5G手機使用的多種半導體都在性能或數量上超過4G手機，因此預期台積5G產品的生產增速將比4G還快，使得台積電更積極建置5奈米製程，對明年5奈米等高階製程的展望也比半年前更樂觀，「而且是much more（樂觀得多）！」

5G成長動能優預期

台積電建產能更積極

魏哲家說明，5G智慧手機至少有三大特點，都推升了對半導體產品的需求：第一，使用鏡頭更多、畫素增加到2000萬至4000萬不等，特別是在高階手機； 第二，手機性能更高，因此需要更好的電源管理IC； 第三，需要能使用更多頻道，因此在RF射頻晶片也有一定要求。

魏哲家回答法人提問時也說：「手機產品的季節變化，明年不大會與今年有很大不同，只是5G手機的成長動能可能超過預期。當然，市場持續在變化，這還是要觀察。」

魏哲家：5G手機三大特色

推升半導體需求

有外資法人擔心，台積電大幅上修資本支出，是否將影響每年發放的股利金額，對此新任財務長黃仁昭回應，股利不受到影響，至少會維持與目前一樣，並重申台積電政策是提撥70%的自由現金流量來發放股利。也有外資法人質疑，中美貿易戰及台灣大選等政治面因素，是否可能影響台積電建立高階產能的計畫。

對此魏哲家說：「我們建置產能是根據客戶需求及我們自己的判斷，不會只考慮中美貿易戰，明年台灣大選也不會影響台積的產能建置計畫。當然，任何貿易爭端都不利半導體業。」

▲台積電總裁魏哲家在法說會中回應法人提問時表示，明年國內大選不影響台積產能建置計畫。（ 吳東岳攝） 分享 facebook

台積電今天發表第三季財報，合併營收年增12%至2930億5000萬元台幣，稅後純益年增13%至1010億7000萬元台幣，每股盈餘為3.90元台幣，優於去年同期的3.44元。

財務長黃仁昭在財報聲明中說：「台積公司第三季營收受惠客戶採用我們領先業界的7奈米製程，推出其高端智慧型手機新產品及高效能運算應用的新產品。我們預期在高端智慧型手機、5G的初始布建、以及高效能運算應用相關產品的驅動下，客戶對於我們7奈米製程的需求將持續強勁。」

其次，16奈米以下高階製程的營收佔比持續升高，顯示這些先進製程正成為台積電的業績主力。 例如，7奈米出貨在晶圓業務的營收佔比，從上季的21%增加至27%，並使得16奈米以下的所有先進製程營收佔比，同期從47%上升至51%。

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