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「我現在要出征」韓國瑜第一支競選影片出爐了

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06今周刊

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【撰文 程子威】

房子對某些人來說，不僅為可以居住的地方，更是種投資工具，但品嘉建設董事長胡偉良近日撰文表示，過去10多年的房價上漲，讓房市一度成為可以不勞而獲的暴富之地，但有5個跡象顯示，台灣房市已走到夢醒時分。

胡偉良在《胡偉良觀點》專欄指出，第1個跡象是日本的鏡鑑。胡偉良指出，日本首相安倍晉三執政以來，當地經濟表現回暖，但很少人覺得日本的股市和房市可以回到25至30年前的蓬勃發展，他認為日本曾經歷的老齡化和房市泡沫化，值得台灣反思。

第2個跡象，是民眾收入增長的停滯。胡偉良舉例，如果房價每年上漲9％，但民眾收入的速率增長從年均9％降到5％，相對來說，就等於房價漲了1倍，若收入根本沒增加，那房價更是相對上漲了4倍。

「台北市的榜樣力量不再」是第3個跡象。胡偉良提到，台北市新房子的價格高點大部分出現在2013年底、2014年初，之後市場就明顯萎縮，過去2年，雙北的二手房屋價格甚至都有10％至20％的跌幅。

至於第4、第5個跡象，分別為台灣大多數人都更節儉了，以及房産的稅制政策扼殺房產投資。在胡偉良看來，未來買房子依舊可以保值、抗通膨，但將不再會有暴利。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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