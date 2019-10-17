在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

今年25歲，在外商擔任業務，月入約5萬元的邱椲荃，4個月前，開始利用下班後的時間，兼差當UberEats外送員；最近，基於3個理由，他打算把兼職工作「扶正」，成為全職外送員。

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國慶連假期間，2起美食外送員車禍身亡意外，使外送平台和旗下外送員之間關係，屬「承攬」或「僱傭」的問題，浮上檯面；經專案檢查後，勞動部認定，雙方應屬「僱傭」（受勞基法保障），而非外送平台主張的「承攬」關係。

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值得注意的是，即使當前保障制度未臻健全，仍有部分求職者或上班族，有意以兼差或全職方式，擔任外送員。

每月多賺一萬三

想要兼職轉全職

在外商工作逾2年的邱椲荃，月收入在4萬8000至5萬5000元之間（視績效而定），下班後，他兼職擔任UberEats外送員，傍晚6點開始接單，一路跑到晚間11點，假日也會跑4小時左右，扣除油錢等成本，平均每月可多賺約1萬3000元。

兼差當外送員4個多月後，邱椲荃開始有「兼職轉全職」的念頭；但，為何想放棄人人稱羨的外商工作，當全職外送員？主要是受同為UberEats外送員的學長影響。

就學長經驗來看，如果用「燃燒生命」方式拼命跑，月入10萬元不是問題；邱椲荃說，讓他決定成為全職外送員的原因有3點，首先是有成家、買房打算，想多賺點錢；其次，就他了解，UberEats正在規劃，為全職外送員提供符合勞基法的保障；再者，他本來就愛騎車「趴趴走」，曾改車、騎車環島，當外送員，算是符合興趣。

至於這個決定，是否獲得家人支持？邱椲荃稱，父母認為，既然他是個成年人，就不干涉他的想法，「他們（家人）不反對也不支持，而且我才25歲，職涯上，可多嘗試。」

看到車禍新聞，邱椲荃多少也有點擔心，但他強調，騎車本就該注意安全，自己也保了意外險。

調查：外送員平均月入四萬二

薪水最高達十八萬

不過，26歲、曾擔任外送員的洪瑋駿則認為，外送員的工作，危險性頗高，他經歷一次車禍後，便決定不再從事外送工作。

目前仍在待業中的洪瑋駿指出，無論外送平台是以「承攬」或「僱傭」，來界定和外送員之間的關係，外送工作，都有一定程度的危險性，「你不撞別人，別人也可能撞你」，若真要當外送員，必須具備「防禦駕駛」觀念。

根據104人力銀行調查，外送員平均月收入為4萬2000元；其中，薪水最高者，可達18萬元，最低者，僅2萬元。

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄表示，當外送員，必須注意「承攬」和「僱傭」之間的差別，若屬「僱傭」，就受勞基法保障，有勞健保、特休，年資也可累積，但「承攬」就不受勞基法保障，相關權益皆無。

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