如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

【文．許雅綿】

近期新台幣升值，根據台灣銀行10月14日美元兌新台幣的即期賣出價來到30.65元，同一天日圓即期賣出價也來到0.2848，許多國人紛紛兌換外幣。根據多家銀行內部數據分析，國人長期以來偏好持有外幣，擁有外幣帳戶者超過5成，最常被兌換的外幣前兩名為美元和日圓。

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一般而言，不論換匯的目的是旅遊還是投資理財，民眾都希望能換在匯率的相對低點，但匯率隨時都在變動，該如何才能換到自己心目中的最佳匯率？其實，除了可以採分批買進的方式，來平均分攤買匯成本之外，建議也可善用以下3個換匯小技巧，讓自己換匯更方便、划算。

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第一、開設外幣帳戶，善用自動化報價通知，逢低買進。

國際匯率因為各國時區、國際經濟局勢脈動，24小時都在波動，民眾如何在忙碌工作之餘，隨時掌握匯率，換匯在甜蜜點，金融比較平台Money101總經理周純如建議，可以善加使用銀行提供的匯率報價組合設定、到價自動通知以及自動限價掛單等自動化服務，不用盯盤就能操作外匯。

對於許多上班族來說，最簡易的方式是透過許多銀行提供的「匯率到價自動通知」服務。民眾甚至還不需要開立外幣帳戶就能透過網路銀行、銀行官方LINE帳號，預先設定個人感興趣的幣別與目標匯率，等到市場價格觸及，甚至是低於目標匯率，系統會發送「自動到價通知」。

而民眾收到匯率到價自動通知後，再登入網路銀行手動換匯或是到附近銀行臨櫃換匯。多數銀行都有提供匯率到價通知，像是台新銀行Richart、王道銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行等App官方LINE帳號都能進行設定。

當匯率到達目標價格，除了外幣提款機〈ATM〉、銀行臨櫃兌換外幣以外，開立外幣帳戶，一指登入也能換匯。不過，該如何挑選銀行的外幣帳戶，周純如就提出2個挑選準則。

首先，先觀察哪家銀行的匯率最優惠，由於各家銀行外匯成本不同，反應在匯價上也有差異，建議可比較各家銀行的牌告匯率、網銀換匯的減碼幅度等；其次，自外幣帳戶提領外幣現鈔需要支付「匯差手續費」，也就是即期與現鈔的價差，因此，比較各家銀行的手續費或是外幣匯款手續費也相當重要。

以台新Richart數位帳戶為例，年底前就有提供每季一次「提領外幣免收匯差手續費」優惠，只要趁日幣相對低點時透過App以「即期賣出價」換匯，等到要出國時再一次將日圓現鈔提領出來，建議上班族年底前可以善加把握；但要留意的是，提領幣別、面額有限定，最小提領面額為5000日圓、50美元、100元人民幣。

第二、外幣提款機領外幣，換匯最划算。

一般若不急著使用外幣或是以投資理財為考量，通常會使用上述透過外幣帳戶，看到不錯匯率就分批買進的方式操作外匯，但若是近期就要出國，想要馬上換匯拿到外幣現鈔的話，以民眾最常使用的臨櫃換匯、外幣提款機〈ATM〉以及線上結匯來看，透過外幣提款機提領日圓或美元現鈔，匯率最優。

以臺灣銀行為例，透過外幣ATM提領日圓，享現金賣出價減讓千分之二，比起線上結匯減讓千分之一還要優惠。

而臨櫃換匯則較不划算，因匯率以「現金賣出價」計算，沒有折讓的空間，除了台灣銀行、兆豐銀行不需要手續費之外〈機場櫃台除外〉，多數銀行都會收取100元的換匯手續費，但優點就是換到的外幣種類和面額選擇較多，但必須趕在銀行3點半換匯。

至於線上結匯，則是線上操作後，必須再去提領現鈔；外幣提款機部分，除了有針對存款戶提供匯率折讓優惠之外，銀行存戶提領外幣是不需要收取手續費，持他行金融卡提領外幣的話，也只要5元的手續費。

第三、使用雙幣信用卡，節省匯差、避開匯兌風險。

所謂的雙幣信用卡，簡單來說，就是在台灣消費的時候以新台幣計價，若持卡到海外消費則可依不同卡別的屬性，約定美元、日圓或歐元計價。也就是辦雙幣信用卡時，必須先指定要辦哪種幣別的雙幣卡，同時也要有新台幣和外幣存款帳戶。

此外，持一般的信用卡到海外消費，是用即期匯率計算，但會因為結算日的不同造成匯率的變動，使用雙幣信用卡，在匯率好的時候可以先換外幣，當到海外要使用外幣消費時，只要刷雙幣信用卡，銀行會直接從信用卡的外幣帳戶扣款，除了可節省匯差之外，也可避開匯兌風險。

值得一提的是，若使用外幣帳戶領外幣現鈔，一般都需要付手續費，但使用雙幣信用卡，還可以省去提領現鈔的程序和手續費，加上雙幣信用卡很多銀行都有額外給予現金回饋、免海外消費手續費等優惠，對於經常出國的民眾，是個不錯的選擇。

目前有提供雙幣信用卡的銀行，有台新銀行、合作金庫銀行、第一銀行、中國信託銀行、兆豐銀行、玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行等。

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