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美國神秘肺病隨「電子煙」悄悄瀰漫開來...這種「危險」台灣為何管不動？

2019-10-16 13:04今周刊

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文 / 白宜君

10月7日，美國國家衛生研究院證實，含尼古丁電子煙霧會對老鼠產生致癌作用，讓這項產品對人體的風險再次受到關注。但台灣因法令不完善，電子煙在市面上仍暢行無阻。

9月19日，刑事局破獲7000餘瓶由中國等地走私進口的含尼古丁電子煙油及大批原料，市價超過兩千萬元；根據警方調查，嫌犯自2014年起，就以各式香料調製不同口味的電子煙油販售牟利，難以估算有多少成分不明的產品，已被喜歡嘗鮮的消費者吸入體內。

台灣到處都能看見「電子蒸汽果汁」、「VAPE」（電子煙英文）招牌；網路也能找到琳琅滿目的店家資訊與商品內容，彷彿電子煙是可公開販售的合法產品，其實卻是國內現行管制法令失靈下的怪象。

電子煙最早是以戒菸、減害功能問世，但美國新創公司JUUL一五年將電子煙加上時尚造型與可隨時充電的功能後，迅速成為受年輕世代歡迎的商品，每四名美國高中生，就有一名在使用電子煙。

但這項消費品對人體健康的風險，近期引起全球警戒。美國疾病管制與預防中心（CDC）在10月11日的報告指出，全美已發生1299起與電子煙相關的肺病病例，且已有26人死亡。

目前雖仍無法將造成肺病的原因，指向任何廠牌電子煙或配方，但因所有患者都曾使用電子煙，且病例持續增加中，美國麻州政府率先宣布禁售電子煙，密西根州、紐約州、羅德島、華盛頓州、加州也隨後跟進。

無法證明含尼古丁　

不違法

在台灣，電子煙加熱液若含尼古丁成分，就是必須接受衛福部食藥署查驗並登記的列管藥品；若未經許可而製造、輸入，就屬偽藥或禁藥，依《藥事法》最高可處10年以下有期徒刑、得併科新台幣1000萬元以下罰金；若未經核准販賣、供應或因意圖販賣而陳列，可處7年以下徒刑，得併科500萬元以下罰金。也就是說，台灣法令「完全禁止」含尼古丁成分的電子煙油在市面流通。

因此，根據衛福部國民健康署18年調查國人吸菸行為，台灣成年人電子煙吸食率（編按：過去30天內曾吸電子煙）約0.6％，國、高中生吸食率則為1.9％與3.4％；但從眾多實體與網路賣家看來，實際使用者比率極可能高於官方調查數字。

為什麼一項被法律全面禁止、且違法刑責極重的產品，能光明正大地開店展示銷售？

因為《藥事法》只管得到「尼古丁與藥品成分」，卻管不著吸食器具與「不含禁藥成分」的煙油；現行《菸害防制法》也根本沒有電子煙相關條文。因此，無論開店展示、在網路行銷宣傳、公開持有吸食電子煙，只要無法證明「含尼古丁成分」，就不違法。

只罰1000到3000元　

難嚇阻

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，現行《菸害防制法》中，只有第14條「不得製造、輸入或販賣菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品」，勉強可用來處罰公開販售電子煙的業者。「但這項條款，對現行犯只能處以新台幣1000到3000元罰鍰，店家賣出一顆煙油就賺回來，毫無嚇阻效果。」她無奈地說。

林清麗所言並不誇張。19年全台地方政府衛生局依據《菸害防制法》對電子煙產品做出的裁罰僅80件，罰鍰44萬5000元，裁罰內容大部分是販賣電子煙零組件或未含尼古丁煙油。

林清麗說，幾乎各縣市的稽查人員都向她抱怨過，「到了店家，對方就是丟個1000元要你拿錢走人，羞辱公權力。」因為店家枱面上陳列的煙油往往不含尼古丁，根本不怕稽查，但熟客可在枱面下透過社群網路或密碼，取得含尼古丁或其他禁藥的煙油。

一名地方衛生局稽查人員也說，各地衛生局稽查人手不多，店家早就認熟了面孔；即使民眾通報店家有販賣事實，稽查人員到場時，如果無法逮到「正在販售」當下，並錄影拍照，也難以作為裁罰證據。更何況衛生局稽查人員不具警察身分，「就算懷疑門後有含尼古丁煙油，也沒辦法強制搜索。」

國健署菸害防制組組長羅素英也坦言，政府查獲的含尼古丁電子煙油，大多是在境外攔截，這些產品只要流入國內，幾乎等同進入法外之地。

為因應近乎失控的電子煙黑市，衛福部17年提出《菸害防制法》修正草案，特別加入不得展示與廣告電子煙設備等條款，並加重罰鍰，希望至少先解決明目張膽的「枱面上」交易，增加民眾取得電子煙設備難度；然而，這項修法付委審查後，至今沒有任何進度，「沒完成修法，我們只能就現有法規繼續努力勸導、稽查。」羅素英略顯無力地說。

台大醫院家醫科戒菸門診主治醫師郭斐然指出，年輕人出於好玩、好奇、社交等原因吸食電子煙的情況很多，但電子煙對人體的危害程度難以評估，他就曾遇過病患想用電子煙戒菸，兩個月後卻發生心肌梗塞，因此呼籲主管機關應拿出具體作為管制。

在中央無法拿出有效解決方案的情況下，已有地方政府展開「自救」，例如新竹市在17年已訂定《新竹市電子煙管理自治條例》，規範轄內公開吸食與販售行為；台北、新北、台中、宜蘭等地方政府也開始研擬相關辦法。

當電子煙造成的健康風險引發國際高度關注，台灣政府絕不能繼續用「已有法規處理」、「尚未凝聚社會共識」規避管理責任。

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