為何台積電、鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

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撰文‧今周刊編輯團隊

今年6月，在牛仔布製造大廠年興紡織的股東會上，出現一張罕見的「反對票」。

「這種案子會投反對票，很少見！」證券投資人及期貨交易人保護中心（簡稱投保中心）專員知悉《今周刊》記者問題後，略感訝異的表示。

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時間回到今年6月19日，在全球牛仔布製造大廠年興紡織的股東大會上，僅有排定一個討論事項：「取得或處分資產處理程序」修訂案，該案以占出席股數89.96％的贊成票通過。｣

然而，在這場股東會中，卻有一個股東投下了反對票；它，是全球最大、掌管逾8.25兆挪威克朗（約新台幣27.82兆元）資產的主權財富基金—挪威央行（挪威銀行）旗下的挪威主權基金。

當記者去信詢問這位外資大股東何以「罕見地」投下反對票時，挪威主權基金並未給出正面答覆，但在回覆記者的信中附上一個網址連結，連結指向挪威主權基金官網上的「責任投資」頁面，而順著頁面往下滑，是挪威主權基金的《全球投票指南》（Global voting guidelines）報告。

在指南的開頭，有這麼一段原則性的宣示：「我們的投票原則，著眼於該決策是否有益於公司的長期經營績效，並能降低與公司的治理、環境和社會實踐相關的財務風險。」

「公司治理、環境和社會實踐」，英文縮寫ESG（Environmental, Social, and Governance），俗稱「責任投資」，是一股近年在全球金融圈掀起的投資新浪潮。

用另一把「尺」看投資

外資加大力度審視公司治理

2018年7月10日，挪威央行將年興列入主權基金投資的「觀察名單」。當時，挪威央行給出的理由是，年興在非洲賴索托的工廠出現嚴重違反人權的情節，包含性騷擾事件、勞工職業健康與安全顧慮等，這些都是涉及ESG投資的指標性議題。

換句話說，長年支持年興公司派的挪威主權基金，在今年股東會中唯一一個、被認為最不可能出現反對聲音的公司派議案中，投下了反對票，時間點恰巧在其將年興列入觀察名單後的第一場股東會，難免被認為，挪威主權基金正「加大力度」檢視年興的公司治理狀況。

一位業界人士分析，挪威主權基金持有年興2.05％股權，整體外資總計約持有年興11％股權，該案在股東會中反對票數占公司總股數約6％，且反對票皆是「電子投票」，以此來看，挪威主權基金的態度或許也影響到其他外資股東。

更麻煩的是，據年興表示，在股東會召開前、投票後，這位意外投下反對票的外資大股東，均不曾對這項討論案與年興進行事前溝通，也沒有任何事後解釋。這是事前無從防範、未來也不知如何避免的意外一刀。

這還沒完，今年8月，與挪威主權基金合作的人權組織，甚至直接與年興三家品牌客戶簽約，若年興海外廠違反人權的情節未改善，客戶必須減少對年興的訂單。

年興的問題，恐怕也是台灣許多企業主未來必須面對的問題。

ESG浪潮進入轉折爆發點

國內指標企業積極因應 全球央行跟進助陣

「現在接到的詢問愈來愈多……。」談及台灣過去一年的ESG發展狀況時，資誠永續發展服務公司總經理李宜樺觀察到，隨著ESG議題在全球發燒，台灣企業主的意識也愈來愈高。

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