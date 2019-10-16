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張忠謀三度「出國比賽」 為何總統常找企業家代表台灣去APEC？

2019-10-16 08:58今周刊

【文．劉煥彥】

台積電創辦人張忠謀再度代表總統蔡英文出席亞太經濟合作會議（APEC）年會，也是過去近30年來代表我國元首出席這項國際盛會的第三位民間企業家。從李登輝、陳水扁到蔡英文，為何歷任總統都喜歡找企業家「代打」？

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若觀察這幾次經驗，可以發現在2000年首次政黨輪替以來，民進黨執政時的總統較常委由企業家擔任我國領袖代表出席，通常這也是兩岸關係相對不佳的時候，由企業大老出面有助降低我國代表人選的政治敏感度。

舉例來說，總統陳水扁在2006年及2007年先後委任張忠謀及宏碁創辦人施振榮出席APEC，總統蔡英文也連續兩年委任張忠謀出席。

若打開過去近30年代表台灣出席APEC的人選名單，其中就有三位企業家，除了張忠謀及施振榮，還有總統李登輝時期的辜振甫，而且辜振甫曾於1995年至1997年，連續三年代表李總統出席APEC。

在這三位企業家中，以辜振甫的官方身分最多，1995年他首次代表李總統出席在日本大阪舉行的APEC年會時，不但是總統府資政，也是半官方性質的海基會董事長，

企業家代表總統出席APEC

辜振甫開先例

1995年6月李登輝訪美，引發持續九個月的台海飛彈危機，兩岸關係陷入低潮。原本李總統先後提名前行政院長俞國華及前經濟部長徐立德為特使，代表他出席在日本大阪的APEC年會，都被中國透過日本施壓打回票。

後來李登輝指派辜振甫代表出席，由於辜老有海基會董事長的身分，這三次會議他都在APEC場內外與中國代表團互動，是兩岸議題在APEC架構下最受外界關注的時期。

例如在1995年大阪年會上，辜振甫曾經與中國國家主席江澤民握手寒暄，兩人並於會議結束時互道珍重。

1996年APEC年會在菲律賓首都馬尼拉舉行，當時台海飛彈危機才落幕不久，辜振甫受命在這年年會傳達訊息給「相關國家領袖」，也就是時任美國總統柯林頓。柯林頓在阿肯色州州長任內曾四度訪台，辜振甫以工商團體大老的身分多次接待，讓柯林頓留下深刻印象，因此兩人在馬尼拉APEC年會上互動非常熱絡。

陳水扁先後委任張忠謀、施振榮

代表出席APEC年會

2000年首次政黨輪替後，總統陳水扁在APEC人選上同樣曾被中國刁難，例如2005年在南韓釜山的APEC年會，他原本屬意由立法院長王金平出席，被南韓外交部拒絕，後來改派有總統府資政身分的前行政院副院長林信義代表出席。

鑒於這次經驗，陳水扁對於2006年在越南河內的APEC年會首度打出企業家牌，委由時任台積電董事長的張忠謀代表出席。

該年張忠謀出發前曾表示，若其他APEC經濟體領袖問到台灣政局，他會彰顯台灣人民與民主制度的長處，雖然有幾十萬人上街遊行，但台灣司法獨立、人民理智，與其他民主先進國家相比「我們毫無慚愧」。

在河內APEC年會上，張忠謀與十幾位各國領袖互動，包括南韓、澳洲、泰國及加拿大等，其中與時任美國總統小布希及中國國家主席胡錦濤的互動最久。

胡錦濤見到張忠謀時曾說，「我知道你是誰」，會後張忠謀並未公開透露兩人談話內容，只說雙方互動「溫暖、友善、有建設性」。

張忠謀也提到，他與小布希的互動是在會議結束後，小布希主動走過來說「我知道你是誰」，兩人從會場一路走出來交談甚久，聊到許多彼此認識的人及事。

老謝：蔡英文委派張忠謀是絕妙好牌

去年總統蔡英文委任剛卸任台積電董事長的張忠謀再度「披掛上陣」時，今周刊發行人謝金河曾發表專文，認為從四個特色可以看出，張忠謀出任蔡總統特使是一張絕妙好牌：

第一，中美貿易爭端加劇，兩岸關係又陷入僵局，而張忠謀已經是沒有任何身分的一介平民，政治敏感度降低；

第二，中美貿易爭端癥結在於智慧財產權，中國要大力發展晶片產業，張忠謀又是全球最大半導體企業創辦人，因此他被中國拒絕的機率很低；

第三，張忠謀曾於2006年擔任領袖代表出席APEC，與各國元首互動應可獲得尊敬；

第四，張忠謀夫人張淑芬是能幹優秀的賢內助，容易與各國領袖夫人打成一片。

台積電創辦人張忠謀去年擔任總統蔡英文代表，在南太平洋島國巴布亞新幾內亞舉行的AP...
台積電創辦人張忠謀去年擔任總統蔡英文代表，在南太平洋島國巴布亞新幾內亞舉行的APEC年會上，與代表美國總統川普出席的副總統彭斯單獨會談。（圖片來源：外交部推特）
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不過，民間企業家接受總統委任出席APEC年會，任務其實一點都不輕鬆。

2007年總統陳水扁委由宏碁創辦人施振榮為領袖代表，出席在澳洲雪梨舉行的APEC年會。施振榮在會議結束後的記者會上，被問及這次感想時，嘆了一口氣說「平生第一次參加政治意味很濃的會議」。

那一年台灣加入聯合國的公投如火如荼，美國總統小布希與中國領導人胡錦濤的布胡會也意外成為APEC年會焦點，這些都超乎施振榮預期，讓他在年會全程備感壓力。

施振榮說：「當時接受指派時，是想到可為台灣在國際經貿上盡一點心力，沒想到在出發前媒體關注入聯公投政治議題，而來到雪梨後，擔心講錯話，行事或受訪時都非常謹慎小心。」

歷任總統找企業家「代打」APEC這類國際任務，除了牽動兩岸關係、國際局勢，也考驗著企業大老在如此國際場合的應對智慧。

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延伸閱讀》

張忠謀三度出任領袖代表 出席11月APEC年會

張忠謀出席APEC與彭斯會談　蔡英文：台灣走出去，一起拚外交

張忠謀明將出席APEC　蔡英文盛讚：是整個國家的榮幸

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

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