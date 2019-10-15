外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

【文．許雅綿】

外送平台興起，Uber Eats、Foodpanda外送員滿街跑。然而，國慶連假期間，連續2名外送員不幸發生車禍喪命，卻發現沒有任何保險保障，這才讓外界驚覺，原來外送員是一群《勞基法》照顧不到的「勞工孤兒」。

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而在外界質疑聲浪下，勞動部14日就前往兩家業者進行勞檢，評估業者與外送員是「承攬關係」還是「僱傭關係」...。

國慶日當天晚上，桃園市發生一起車禍事件，一名年約29歲的馬姓Foodpanda外送員深夜騎車送單時，與一輛貨車發生擦撞，撞擊力道猛烈，食物、機車零件散落一地，該名外送員送醫搶救宣布不治。

時隔2天，在台北市20歲黃姓Uber Eats外送員，在送餐途中，行經士林區中正路遭後車追撞，倒地失去呼吸心跳，雖然醫院搶救過程中，一度恢復生命跡象，但最後仍不治。

短短3天傳出2名美食外送員車禍喪命，不僅讓外界正視外送員的安全風險問題，更意外爆出，外送員發生意外，竟然沒有任何保險保障！但，外送員也是勞工，為什麼連基本的勞工職災給付都沒有？

原因在於，Foodpanda、Uber Eats宣稱與外送員是「承攬關係」，不是「僱傭關係」，所以平台業者並未幫外送員投保勞健保，加上目前產險公司推出的機車保險，例如第三人責任險等，只保「自用機車」，若自家車拿來做為營業使用，是屬於保單除外不保事項，也就是發生事故，保險公司是不予理賠的。

然而，究竟此次發生事故的Foodpanda、Uber Eats與外送員是「承攬關係」還是「僱傭關係」？勞動部長許銘春14日就緊急和地方勞動局前往Foodpanda、Uber Eats進行勞檢。

經過一天勞檢後，勞動部指出，根據Uber Eats、Foodpanda與外送員所訂的合約內容，包括指定工作時段、若無法於選擇時段提供服務，要在24小時內回報公司、服務期間需穿著制服、黏貼機車車身品牌圖樣貼紙等規定，初步研判業者對外送員有一定程度的指揮監督，雙方是存有組織從屬性，因此認定雙方具「僱傭關係」，所以此次外送員在外送期間發生車禍意外，雇主要依照《勞基法》規定，給予必要職業災害補償。

外送員無保障 引發外界不滿

勞動部承諾：未來將強制納保

其實，在承攬關係還是僱傭關係未正式確認之前，外送平台宣稱與外送員是承攬關係，導致2位外送員發生事故後，卻沒有保障的情況產生，引發多名立委關注。今〈14〉日立委質詢時，就分別砲轟金管會主委顧立雄和勞動部長許銘春。

立委蔣萬安早上在社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，若外送員和外送平台是承攬關係，但業者不願替外送員投保勞健保，勞動部有何因應作法？對此，勞動部長許銘春表示，一周內將會和金管會研議「未來強制納保」，而她也強調，保費應由業者負擔。

另一方面，立委賴士葆在財委會上質詢金管會時表示，Uber Eats在美國的外送員一接單就有意外險保障，同一企業在台灣卻沒有，要求金管會要出面解決。

金管會主委顧立雄說明，發生車禍的車輛投保的強制車險，是對第三人提供保障，並沒有對騎士本身提供保障，不過與其擦撞的車輛的強制險有200萬元，可對身故的騎士理賠；但顧立雄也強調：「這些外送員應該要再投保傷害險〈意外險〉。」

顧立雄說，不論是僱傭或承攬關係，可加一個商業保險設計，讓外送員有意外險的保障，而且在外送訂單成立當下就生效是可行的，他承諾，一周內將請產險公會去函勞動部，說明可提供的保險種類。

外送員慎防意外

專家建議「這2險種」不可不保

「大部分外送員的機車都是自己的，所以投保的個人第三人責任險，若發生交通事故，營業用〈非自用〉的車輛多數保險公司都列在不保事項，」所以公勝保經添寶事業部經理林忠城建議，外送員應該要投保「營業使用第三人責任險」。

林忠城說，因應外送崛起，目前市面上部分保險公司，有將非自用的除外條款拿掉，也就是有接受營業使用的第三人責任險，例如富邦產險就有推出，但保費較一般責任險高，而據了解，新安東海上產險未來也將推出接受營業使用第三人責任險。

「外送員獲取收入來源，靠的是跑的趟數，跑的趟數多，產生交通事故的機率也會較高，」林忠城表示，交通事故是意外的行為，建議外送員若有預算的話，也可以投保個人意外險，若想要保費便宜的話，可選擇投保產險公司的意外險。

產險公司推出的意外險，為一年一保，通常有3大保障，最基本的有死亡給付100萬、意外住院1天1000元以及實支實付5萬，以上述的保障來看，一年保費約在2000元上下，但要注意的是，產險公司的意外險是不保證續保的。

林忠城指出，壽險公司的意外險多數為附約，也就是需要一個主約，才有辦法附加，而產險公司則可單獨販售意外險（不需搭配主約）。

然而，在醫療意外險投保後，外送員在理賠上也有一些眉角要留意。全球人壽創悅營業處區經理倪韶謚表示，只要符合傷害醫療險對「意外」的理賠定義，例如突發、外來、非疾病，通常就會啟動傷害醫療險理賠，包括運動過程中跌倒、機車族的「犁田」，造成肢體扭傷，甚至嚴重至骨折，傷害醫療險都會理賠。

不過，倪韶謚提醒，很多外送員都是「兼職」人員，若個人保險有兼職身分，應主動與投保公司說明變更職業項目，或增加職業項目。

因為依據傷害保險單示範條款第12條規定，若被保險人變更職業或職務，按照契約上的職業分類〈詳備註〉其危險性增加，但沒有依照規定通知保險公司，發生保險事故的話，保險公司會依照原收保險費與應收保險費的比率折算保險金給付。

備註：根據金管會「臺灣地區傷害保險個人職業分類表」，將職業分成六大類，並訂定不同等級的費率。第一類職業危險程度最低，保費也最便宜，如學生、一般內勤上班族、家庭主婦等；第二類則是等從事業務工作之外勤人員；而第六類的職業類別則為風險較高者，像貨車司機、空服員、消防人員等，保費也最貴，費率為第一類的4.5倍。

白話來說，有份內勤正職工作投保意外醫療保險，另也兼職擔任外送員，但沒有向保險公司主動告知有「增加職業項目」，若未來在外送過程中發生事故，是會影響理賠金額的。

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