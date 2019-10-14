中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

【文．張弘昌】

經過15個月的貿易衝突和提高關稅，中美雙方總算在10月11日的第13輪經貿磋商，達成有限的貿易協議，正如川普在談判會議前所言，「好事將發生」，如今真的實現了第一步成果，股票市場也給予肯定的「漲」聲。

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事實上，這樣的「好事」，和川普的態度發生轉變有關，他嘴巴不說，但過去的發言和推特卻留下了紀錄。

例如去年12月14日，川普對外表示，「美中將很快達成全面性貿易協定」；接著29日在推特寫道，「和中國國家主席習近平進行了一通很棒的通話，如果達成協議，將會非常全面，並涵蓋所有主題、領域和爭議點。」

今年2月1日，川普在白宮告訴所有媒體，「會與中國達成一個非常大的貿易協議」；到了5月，雙方完成150頁的協議草案，內容包括竊取知識產權、商業機密、強制性技術轉移、競爭政策，金融服務准入與貨幣操縱等等，幾乎涉及各個領域，只是最後一刻被習近平推翻，功敗垂成。

即使10月7日談判前夕，川普仍然強調，傾向與中國達成全面性貿易協議，如果只達成部份協議，將無法滿足他的期待。

從這些部分歷史紀錄就可以了解，川普從頭到尾都想一次就達成「全面性」的協議內容，畢其功於一役，為自己取得連任的風光政績，無奈中國使出拖延戰術，打打談談，即使關稅提高至30%也咬牙撐著，於是出現目前看到的折衷結果。

11月的APEC峰會

川習可能簽署協議

而這樣的發展，正好和雙方談判前，美國媒體引述消息人士報導「只要川普不再對中國輪入商品加徵關稅，中方願意接受有限度的臨時協議」說法不謀而合，顯示川普到最後決定「化整為零」，分階段達成目的，打破過去一年多僵持的局面。

這次談判結束後，川普對外強調，與中國的貿易協議將分成三個階段進行。第一個階段包括了知識產權保護、金融服務開放和購買價值約400億至500億美元的農產品；至於強迫性技術轉移問題，一部分會在第一階段，另一部分會在第二階段解決，他同時補充，雙方將在第二階段和第三階段繼續達成協定。

面對記者們詢問為何分階段進行時，川普解釋，美中雙方貿易是一個範圍很大的協議，涉及很多層面問題，因此分階段完成會更好。然而有西方媒體就直言，這其實是川普做出了「讓步」，恐怕讓中國再度贏得拖延時間，爭取到更多因應的空間。

由於最終協議文本，要由中國談判代表劉鶴帶回北京，讓習近平親自批准，以及美方代表認同後，才正式達成共識，可能需要4-5周時間，對此美國財政部長姆努欽態度比較保留，擔心還有變數，而川普也坦承有這個可能，但他還是希望11月中旬能在智利所舉辦的亞太經合會（APEC）峰會上，和習近平簽署這份協議。

經濟指標轉為下行

川普不能重蹈老布希覆轍

川普急著收割第一份協議成果，不難猜出和明年11月的總統大選有關，畢竟日前公布的美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI），已經連續兩個月萎縮，而服務業指數也逼近景氣榮枯線。眾所周知，歷任美國總統如果沒有搞好經濟，都難以連任，像1992年柯林頓就是以一句「笨蛋！問題在經濟」的宣傳口號，順利擊敗老布希，贏得總統大位。

另外，民主黨目前有意角逐總統候選資格且聲勢最高的有兩位，分別是拜登（Joe Biden）和華特（Elizabeth Warren），民調都高於川普，而近期由於拜登父子陷入烏克蘭和中國的利益衝突爭議，使得華特後來居上，這樣的發展反而讓習近平和川普站在同一陣線上。

CNBC就分析，如果華倫成功當選下任美國總統，態度將比川普更為強硬，因為中國是全球最大污染國之一，且對勞工的工作環境不夠重視，這和華特所支持的氣候變遷、勞動權相互衝突，而且她比川普更加反中，長期看中國不順眼，一旦華倫出線，北京恐怕連貿易談判的機會都沒有，如此也讓北京傾向早日達成某種程度的貿易協議。

雖然中美關係總算往前邁進一步，但消息一出，各界解讀不盡相同，華爾街多位分析師認為這只是暫時休兵，最遲在聖誕節過後又會重新「開戰」，導致美國道瓊指數周五（10/11）收盤前賣壓出籠，留下200點的長上影線。但無論如何，對全球經濟而言，只要雙方談判能有結果，就算分階段進行，都比一直加碼關稅要好多了。

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