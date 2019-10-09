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今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:12今周刊

【文．許雅綿】

銀行行員或理專私自挪用客戶資金案例頻傳，光是今〈2019〉年至今，就有10家銀行爆發理專盜領挪用資金案件，目前金管會已裁罰了8家銀行，罰鍰金額累計高達5100萬元。而理專挪用客戶存款事件層出不窮，錢放在銀行真的安全嗎？民眾該如何自保？

達志
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「銀行理專挪用客戶資金越來越嚴重！」民進黨立委施義芳在財委會上質詢金管會主委顧立雄時表示，觀察金管會近幾年來的裁罰案件，理專挪用資金案件從2015年發生1件，2016年增加至3件、2017年4件，2018年2件，今年統計至9月中旬〈不含8月爆出的永豐銀行、9月玉山銀行理專挪用客戶資金案件〉，金管會已開罰了9件〈詳見下圖〉。

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錢放銀行也會悄悄被理專A走，民眾該如何自保？

若仔細觀察過去發生的理專弊案，會發現多數的違規態樣是，理專或行員跟客戶私下有借貸關係或是資金往來，例如幫客戶代墊款項等；或是利用幫客戶保管印鑑、已簽章的空白表單和自動化服務密碼時，將自己或配偶的其他銀行存款帳戶，新增為自動化約定轉入的帳戶，並將客戶存款轉入。

更嚴重的是，有理專或行員甚至會「偽造文書」，也就是挪用客戶清償房貸或申購基金的款項，偽造存摺交易、基金對帳單給客戶；或是偽造保單提供給客戶，但實際上並沒有把客戶的錢拿來購買保險商品。

所以依據上述的狀況，為了確保自己放在銀行的存款安全無虞，和理專或是行員處理相關投資、帳務流程時，可留意以下3招自保方式。

包括：第一、定期核對銀行對帳單；第二、不要將存摺、印鑑、密碼及已簽章之空白表單交給銀行行員保管；第三、存摺、印鑑、取款條不離眼，所有交易都要全程緊盯，且印鑑、存摺取回後也要做好事後的核對。

「民眾在銀行的帳戶，一定要定時去查看！」一名銀行財富管理事業處主管表示，千萬不要因為嫌麻煩，就將自己的印鑑、存摺或是個資密碼交給理專保管，避免成為不肖理專下手的機會。

而在投資建議方面，該位財富管理事業處主管認為，現今理財管道相當多元，不止有理專這個單一管道，建議可分散風險，多去詢問其他專家，或是在網路上搜尋多做功課、了解理財的風險和投資商品的相關細節。

至於該如何選擇一位信任的理專？一位銀行主管私下透露，第一個其實是銀行品牌，因理專的培養體系為何、銀行內部是否有針對理專做評價標準，也攸關客戶的權益。

舉例而言，有些銀行對於理專的銷售方式，不太過問，甚至會要求理專推薦特定的理財商品；但財富管理業務較為嚴謹的銀行，就會建立系統分析，觀察理專給客戶的資產配置中，是否有過於集中或是確實符合需求。

而挑選有信心的銀行之後，和理專溝通時，則可進一步觀察理專推薦商品時，是否有優點和缺點都做說明，而非一昧以報酬率來吸引客戶。

一名民營銀行前理專分享，民眾最容易的判斷方式，就是觀察理專推薦商品時，若直接拿出DM〈宣傳單〉向你推薦，而非先了解你的投資或理財需求，可能就要三思了。

理專挪用客戶資金防不住，今年至少10家銀行遭罰！

近幾年來，即便金管會曾提出多次示警，提醒民眾勿過度信任理專，且針對發生理專弊案的銀行開罰，但理專挪用資金的案件，還是一再發生，不僅讓立委痛批「銀行內稽內控爛到這個程度」，也讓顧立雄火了！

除了年初金管會開罰的兆豐銀行之外，7月底顧立雄更一次裁罰華南銀行、台新銀行、匯豐銀行、新光銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、聯邦銀行等7家銀行，若再加上8月和9月爆發的永豐銀行、玉山銀行理專弊案。光是今年就有10家銀行爆發理專挪用客戶資金案件。

針對此事，立委施義芳在財委會上表示，9月中旬爆出的玉山銀行理專挪用資金案，玉山銀行透過重大偶發系統通報金管會，初步清查挪用2位客戶約數千萬元的資金，挪用資金的時間長達6到7年，過去理專盜領的客戶數量幾乎超過兩名，可能還有人沒被抓到，質疑金管會是如何要求銀行內稽內控的？

「到底銀行現在還有多少未爆彈？」民進黨立委江永昌也同樣提出擔憂。面對立委的質疑，顧立雄坦言，過去銀行理專盜用客戶資金弊端，都只有罰銀行而已，但未來若銀行沒有做好防範、內稽內控，將會追究相關督導主管的責任。

顧立雄日前就要求所有銀行在半年內「清掃」一遍，除了落實業務部門自行查核、法遵部門及內部稽核等3道防線之外，還要確認落實銀行公會列出的「理專十誡〈銀行理財專員挪用客戶款項防範措施〉」。

若清查過程中，有理專自首或是發現舊案，金管會將會依規定做出解除職務或是罰緩等裁罰；而若在清查過後、銀行設定相關的查核制度之後，還是仍然發生理專挪用資金的狀況，除了重罰銀行之外，也將追究相關督導人員的責任。

面對過去「防不住」的理專弊案，這回金管會真的硬起來了。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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