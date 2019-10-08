台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

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文 / 呂玨陞

有在持續關注汽車相關產業的投資人，會發現已沉寂了超過一年的汽車類股，近期又稍稍有了起色。

回顧過去1年多的時間，全球車市陷入不景氣的環境，今年不管是實際銷量還是銷售預測報告，都對全球汽車銷量持較為保守的看法。根據汽車市調研究公司LMC Automotive報告指出，今年全球汽車銷量約9千400萬輛，跟去年相比減少1.3％。

然而，近來台灣汽車產業鏈，不管是短期營收挹注提高或是投資話題的熱度，比起去年同期，卻相對更吸引市場關注，主要還是歸因於中國的廢氣排放標準《國家第六階段機動車汙染物排放標準》（簡稱國6）提前實施。

為了因應國6標準，中國汽車經銷商從今年初就持續出清國5標準的庫存品，但因今年車市低迷，上半年的銷售量不僅低於去年同期，還需要面臨巨大庫存壓力，庫存水位一直居高不下。

國5車型出清促銷

拉抬買氣、庫存水位降低

直到7月，受到國6上路的影響，國5標準車型開始加大促銷力度，部分開始適用於國6標準城市的汽車庫存水位才快速下降，整體庫存水位終於低於警戒線，根據中國汽車流動協會報告指出，6月經銷商庫存指數降到18個月以來最低。

庫存迅速拉低，隨之而來的汽車供應鏈拉貨效應也逐漸開始顯現。從7、8月的單月營收年增率來看，確實可以看到台廠相關的產業鏈營收相較去年或是上半年，有稍微好轉的情況。

然而，雖然切換至國6標準，刺激汽車相關零組件的拉貨效應，但實際上最基本的購車需求並沒有明顯提升，加上景氣並不如兩年前那麼樂觀，基本面表現不佳，也很難刺激買氣上升，消費者對於高價位奢侈品的需求量，其實就沒有那麼高。

宏遠投顧研究部副總陳冠升分析，國5標準車型低價促銷是短期利多，讓幾乎落底的汽車產業鏈確實有機會趁著利多跌深反彈、短暫拉升。不過陳冠升也補充，汽車這類單價較高的產品銷量，是跟著經濟景氣走，「除非明年景氣再往下沉，不然汽車市場也很難再差了。」

另一方面，大勢所趨的汽車電子化仍然無可擋，雖然目前新能源車只占全球銷量不到一成，若將時間拉長檢視，新能源車必然會影響傳統汽車的銷量。根據市調機構EV-sales資料顯示，在中國政府的補貼政策下，去年中國市場的新能源車銷量達到125萬輛，占中國汽車總銷量的4.5％，以及全球200萬輛新能源車銷量的一半以上。

眾所皆知的，今年6月中國已降低購買新能源車的補助，加上特斯拉（Tesla）已經在上海廠造出第一輛電動車。缺少中國政府補助的中小型電動車品牌，面對國際品牌強壓，在汰弱留強的競爭狀況之下，正面臨泡沫化危機。

去年10月在美國掛牌的蔚來汽車（NIO），掛牌剛滿1年，股價卻已經跌破2美元，跌幅超過8成，不難看出中國電動車商的存亡警訊。

台廠布局產業技術

智伸科打入特斯拉供應鏈

回頭看台廠現況，部分零組件廠也跟著開始布局未來新能源車的相關技術，例如九月底才透過換股併購旭申的智伸科（4551），已經進一步打入特斯拉供應鏈之中。

智伸科7、8月的單月營收成長率，不僅明顯優於上半年，毛利率及營業利益率也有上升的趨勢，第2季分別上升1.7及4.3個百分點，加上併購旭申後，透過技術及客戶共享的綜效，未來發展更有看頭。

此外，寬量國際顧問何柏杰分析，以技術布局為出發，未來還有機會看到不少併購案件，汽車產業已漸獲投資人青睞。除了特斯拉之外，包括歐、美、日等

各大車廠已經開始鴨子划水，發展各自的新能源車。何柏杰認為，既然大廠持續耕耘新能源車，現階段投資相關汽車供應鏈較安全的是「汽車都會用到的零組件」，並不會因為燃油車或是新能源車而有不同的需求。

生產車用窗簾的皇田（9951）就是相對保險的投資標的。從產品需求面來看，只要汽車都需要搭配窗簾，不受汽車電子化的影響。近期汽車相關概念股上漲是因為基期較低，技術面出現跌深反彈。如今部分個股價格已經墊高，如果基本面的營收與獲利沒有跟著好轉，投資人對於股價已經漲過一輪的標的，還是要小心審慎為宜。

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