「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

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文 / 蔣宜婷

劇本是，滾滾沙塵中，對手領著千軍萬馬，卻遲遲未見陳柏惟的旗幟和軍隊，但猛一抬頭，看見3架戰鬥機飛過，接著對手的探子從四方回報，陣地已經失火淪陷⋯⋯，一邊模仿投擲炸彈音效的陳柏惟咧嘴笑了，「這叫做森林大火戰術，想跟顏家正面對決？我早就被輾死了！」

今年34歲的陳柏惟，2018年代表左派台獨政黨「台灣基進」參選高雄市三民區議員，儘管最終以1萬2千多票成為「落選頭」，但他過程中頻繁受邀上電視、網路政論節目，仍讓觀眾對他犀利且自信幽默的全台語時政評論，留下深刻印象。

隨著高雄市長韓國瑜決定直攻2020總統，被網友封為「抗韓悍將」的陳柏惟，人氣水漲船高。8月，他受台灣基進與民進黨共同推薦，離開高雄，以刺客身分，挑戰家族政治實力雄厚的顏寬恒。

摸索台灣人身分認同 到投入政治

快速竄紅的陳柏惟，17年之前一直是政治素人，他曾是電影、《KANO》、《幸福路上》的製片，也擔任過跨國影視特效公司主管職，在中國工作過一陣子。

政治啟蒙的過程，是他對個人身分認同的一路摸索。陳柏惟過世多年的祖父，受日本教育長大，說日語、看日本摔角，積極參加各種宗親同鄉會，還選過里長，小時候吃飯前祖父總要他朗誦：「我是澎湖西嶼鄉二崁村人。」

但在學校受的教育和同儕之間的相處，經常讓陳柏惟困惑。他常自問，老師說的、不能忘的「本」到底在哪？到花蓮溯溪，他沒看見地理課本說的「長江東流」；他夾雜南部腔台語的口音，為何讓他被嘲笑一身「台味」。

「大學時我報考體育主播，網路投票第1名，但下面留言說，這麼台，怎麼不先去『早安農村』實習。這就不是反串了吧？我很生氣，那是歧視，怎樣自我安慰都沒有用。」陳柏惟因此賭氣，規定朋友們只能跟他說台語。

投入電影業後，他常去中國工作。在對岸，基層勞工毫無尊嚴、自由，被壓得窄窄扁扁的身影上，陳柏惟忽然意識彼此差異，自己並不是課本裡的「中國人」，「那就是台獨了，我們和中國 不一樣。」

他和很多同世代台灣人一樣受到14年太陽花學運刺激；自身從事的電影工作不只乘載文化意識形態，又是高工時、高彈性、直接與《勞動基準法》衝突的產業。生活經驗與政治的密切連結，讓陳柏惟思考轉換跑道，「所有問題走到最後都是政治，為什麼不一開始就處理最困難的部分？」

雖然深知政治很困難，但陳柏惟直到投入地方勢力盤根錯節的立委選舉，才意識到這場戰役的難度遠超乎想像。

熱血演出 朝政治冷感揮棒

陳柏惟透露，投身選戰的第1個月，他都在與「恐懼」搏鬥。「我剛來時住朋友家，對手知道了，就打給朋友爸爸，說里幹事不要幫他（找地方住）好不好？」去街上握手，有人背對他說「我會投你」，有人一臉漠然，手卻捏得用力，深怕表露內心支持。

嚴格來說，陳柏惟並非不理解「社會事」。他以跑計程車為業的父親，也曾藉由簽六合彩等各種地下經濟模式，鑽營謀生，因此陳柏惟小時不斷搬家，一共住過高雄縣市九個行政區。

至於外界長久以來對顏家有黑道背景的傳言，「我的對手上次選了9萬5千票，但這9萬5千選民不是拿刀的黑道、也沒有被拿刀脅迫。只是人要活下去總得要賺錢，所謂地方勢力，就是未受政府控制的經濟體，他們對人民的生活有直接的影響力。」陳柏惟深知人們的恐懼來自未知，但他想告訴對政治失去熱情、害怕也不敢企求改變現狀的選民，家鄉有重新規畫發展、真正建立制度的機會。

儘管選情艱困，但陳柏惟不認為自己是只憑「憨膽」參選，「我不要演一部沒人看的電影，有勝算是很重要的，這區（民進黨16年）選總統都贏，立委會翻不過來？」2個月內，他已招募到兩百名選舉志工，在烏日、大肚、沙鹿等地為他升起狼煙。此次選舉合作夥伴、也有私交的民進黨青年部主任吳濬彥解釋，陳柏惟全國知名度高，熱血直率、標舉台獨的形象，確實吸引不少因為中國滲透、施壓而產生「亡國感」的年輕人。

投入的事，陳柏惟有著不可思議的認真。他曾玩跳舞機玩到拿下全國冠軍、全島巡迴表演；從大學開始打的棒、壘球，畢業後當起業餘教練，即使跑選戰，後車廂也裝著球具，不時想與在地球友切磋。

如今，選舉是他現在最熱中的球賽。「顏寬恒是最強的投手，我只有3成機會可以打到那顆球，但是打出去就逆轉了。其實我保送也可以，但你氣場要讓對手覺得：『×！好像不太好投』。觀眾看到我拖著球棒出場，會覺得後面還有火花！」他大笑說。

電影結局未定，無論拍成戰爭片還是勵志運動片，陳柏惟寫好的開場，目前應該沒觀眾想離席。

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