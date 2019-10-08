5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

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文 / 馬瑞璿

10月3日，是台灣5G頻譜競標申請的最後一個截止日。搶在截止日前，五大電信商（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星）卯足全力，紛紛把手中的申請文件遞出去，國家通訊傳播委員會（NCC）要求的審查文件一件不漏、一箱箱地搬進NCC辦公室，五大電信商無一缺席，做足準備。

競標激烈

全都要搶主流頻段

從申請參加競標，到12月10日正式開始競標，這中間將近70個日子，是另一個關鍵期。電信公司內部的競標團隊無不針對「頻譜組合」模擬進行腦力激盪，畢竟，炙手可熱的3.5GHz（吉赫）頻段只釋出270MHz（兆赫）頻寬，要從270MHz至少搶得80MHz頻寬，才能讓5G快速傳輸特性發揮得淋漓盡致。

要標足80MHz談何容易？在競標的過程中，要判斷競爭者如何放手豪賭強搶頻段，也要因應現況看自己銀彈究竟夠不夠打趴對方。

若真是被逼到牆角搶不到3.5GHz的80MHz頻寬，該放手一搏專攻28GHz高頻段的2500MHz大頻寬，還是擁抱1800MHz低頻段的20MHz頻寬？對參與競標的業者而言，這些頻段組合不同，創造出來的效益就不同，未來耗費的資本支出也會全然不同。

大家都搶著要3.5GHz頻段，其來有自。全球5G生態系主流發展頻段是3.4至3.8GHz，這也意味著電信設備商、網路設備商、手機終端設備商為了搶到5G商機，早已準備好支援這些頻段的終端設備。換句話說，拿下3.5GHz頻段的電信業者，只要推出5G服務，立刻就可以找到支援這個頻段的各大品牌5G手機。

那麼，如果標到的是28GHz頻段呢？很抱歉，雖然市面上也有支援28GHz頻段的5G手機，但是手機機款就是硬生生地少了很多。

「3.5GHz是目前5G生態系最成熟的頻段。」中華電信技術執行副總林國豐說，「大家一定優先爭取這個區塊，而對中華電信來說，這次NCC釋放出來的頻段，我們都會考慮，就看競爭的情形。」

遠傳電信總經理井琪也表示，「第一個當然專攻3.5GHz，我們28GHz也要，但還要考量28GHz設備供應商究竟有哪些設備已可運用。當然，也要看頻譜最後標到的結果，再來考量3.5GHz、28GHz兩個頻段如何相互運用，做一個最好的配合，我們網路部門跟我也還要研究一下。」

銀彈戰開打

光建置成本就要500億

究竟5G要投入多少資金營運？有些電信業者預估，若是以5G使用年限15至20年來估算，整體的營運金額上看900億元。而根據遠傳電信內部的估算，短期光是建置成本至少要300億元規模。

以4G來看，基礎設施成本除了基地台設備之外，再加計基地台營運成本，如水電費等，1000座4G基地台的建置費用大概要30億元。「現在遠傳4G基地台是10000多站，粗略概估至少已經投入300億元以上的資金；另外再加上競標金額、頻譜使用費，大概就是400到500億元的規模。」井琪表示。

每一代通訊技術出爐時，電信業者都必須耗費大筆資金建置基礎設施。如今，電信三雄早已為5G投標做好準備，亞太電信則是選在10月2日召開股東臨時會通過增資案，為此次5G投標補充銀彈；而台灣之星也表示，對5G首次釋照及頻譜競標勢在必得，希望取得5G入場券，持續在電信市場扮演關鍵的制衡力量。

今年的競標方法與4G時代相同，先買數量，最後才看位置。NCC射頻與資源管理處處長陳崇樹表示，「3G時代曾經發生台灣大哥大、遠傳電信卡頻事件，後來才演變為競標要分兩階段，第1階段是數量，看電信業者可以標到多少頻寬，第2階段才是選位置，避免卡頻。」

一場電信競標，眉角很多，考慮的不只是電信商準備的資金是否充足，也要考慮競爭對手的銀彈是否會壓垮自己，更要考量標到的頻段是否有終端產品能支援，以及標到頻譜資源後，如何做到有效配置。

對電信業者來說，現在唯一能做的努力就是「不斷模擬」。所謂「知己知彼、百戰百勝」，只有預先推演自己與競爭對手出價競標的各種狀況後，才有機會在頻譜競標上笑到最後。而究竟哪家電信業者能順利拿下3.5GHz頻段、抱得3.5GHz美人歸呢？2019年底即見分曉。

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