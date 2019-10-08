親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

日外館賀電烏龍 網友：這比遲到絕對嚴重百倍

台積電超越迪士尼 市值7.42兆晉升全球第23強

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:02今周刊

分享

文 / 馬瑞璿

10月3日，是台灣5G頻譜競標申請的最後一個截止日。搶在截止日前，五大電信商（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星）卯足全力，紛紛把手中的申請文件遞出去，國家通訊傳播委員會（NCC）要求的審查文件一件不漏、一箱箱地搬進NCC辦公室，五大電信商無一缺席，做足準備。

競標激烈

全都要搶主流頻段

從申請參加競標，到12月10日正式開始競標，這中間將近70個日子，是另一個關鍵期。電信公司內部的競標團隊無不針對「頻譜組合」模擬進行腦力激盪，畢竟，炙手可熱的3.5GHz（吉赫）頻段只釋出270MHz（兆赫）頻寬，要從270MHz至少搶得80MHz頻寬，才能讓5G快速傳輸特性發揮得淋漓盡致。

要標足80MHz談何容易？在競標的過程中，要判斷競爭者如何放手豪賭強搶頻段，也要因應現況看自己銀彈究竟夠不夠打趴對方。

若真是被逼到牆角搶不到3.5GHz的80MHz頻寬，該放手一搏專攻28GHz高頻段的2500MHz大頻寬，還是擁抱1800MHz低頻段的20MHz頻寬？對參與競標的業者而言，這些頻段組合不同，創造出來的效益就不同，未來耗費的資本支出也會全然不同。

大家都搶著要3.5GHz頻段，其來有自。全球5G生態系主流發展頻段是3.4至3.8GHz，這也意味著電信設備商、網路設備商、手機終端設備商為了搶到5G商機，早已準備好支援這些頻段的終端設備。換句話說，拿下3.5GHz頻段的電信業者，只要推出5G服務，立刻就可以找到支援這個頻段的各大品牌5G手機。

那麼，如果標到的是28GHz頻段呢？很抱歉，雖然市面上也有支援28GHz頻段的5G手機，但是手機機款就是硬生生地少了很多。

「3.5GHz是目前5G生態系最成熟的頻段。」中華電信技術執行副總林國豐說，「大家一定優先爭取這個區塊，而對中華電信來說，這次NCC釋放出來的頻段，我們都會考慮，就看競爭的情形。」

遠傳電信總經理井琪也表示，「第一個當然專攻3.5GHz，我們28GHz也要，但還要考量28GHz設備供應商究竟有哪些設備已可運用。當然，也要看頻譜最後標到的結果，再來考量3.5GHz、28GHz兩個頻段如何相互運用，做一個最好的配合，我們網路部門跟我也還要研究一下。」

銀彈戰開打

光建置成本就要500億

究竟5G要投入多少資金營運？有些電信業者預估，若是以5G使用年限15至20年來估算，整體的營運金額上看900億元。而根據遠傳電信內部的估算，短期光是建置成本至少要300億元規模。

以4G來看，基礎設施成本除了基地台設備之外，再加計基地台營運成本，如水電費等，1000座4G基地台的建置費用大概要30億元。「現在遠傳4G基地台是10000多站，粗略概估至少已經投入300億元以上的資金；另外再加上競標金額、頻譜使用費，大概就是400到500億元的規模。」井琪表示。

每一代通訊技術出爐時，電信業者都必須耗費大筆資金建置基礎設施。如今，電信三雄早已為5G投標做好準備，亞太電信則是選在10月2日召開股東臨時會通過增資案，為此次5G投標補充銀彈；而台灣之星也表示，對5G首次釋照及頻譜競標勢在必得，希望取得5G入場券，持續在電信市場扮演關鍵的制衡力量。

今年的競標方法與4G時代相同，先買數量，最後才看位置。NCC射頻與資源管理處處長陳崇樹表示，「3G時代曾經發生台灣大哥大、遠傳電信卡頻事件，後來才演變為競標要分兩階段，第1階段是數量，看電信業者可以標到多少頻寬，第2階段才是選位置，避免卡頻。」

一場電信競標，眉角很多，考慮的不只是電信商準備的資金是否充足，也要考慮競爭對手的銀彈是否會壓垮自己，更要考量標到的頻段是否有終端產品能支援，以及標到頻譜資源後，如何做到有效配置。

對電信業者來說，現在唯一能做的努力就是「不斷模擬」。所謂「知己知彼、百戰百勝」，只有預先推演自己與競爭對手出價競標的各種狀況後，才有機會在頻譜競標上笑到最後。而究竟哪家電信業者能順利拿下3.5GHz頻段、抱得3.5GHz美人歸呢？2019年底即見分曉。

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1190期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

不怕全球股市烏雲密布！三贏家親授「高耐震投資組合」教你聰明賺

2019-10-08 13:02

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:02

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

一場會議找到轉型契機 ViewSonic靠它讓業績大增120%

2019-10-02 13:25

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

國泰金控連續5年評比奪冠 國泰金李長庚：地基打好就能搶進世界盃

2019-09-25 14:04

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

通過「愛國考驗｣才有研究經費 聲援佔中教師「被離職｣

2019-09-25 14:00

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:41

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 13:01

《返校》導演徐漢強還原白色恐怖 「不能刻意忘記傷口 它才能好起來」

2019-09-18 12:59

擔心出國時生病醫藥費貴到爆？不可不知的「旅行綜合險」5大重點

2019-09-18 12:57

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

加入多元計程車可年省好幾萬稅金？ 這些隱形成本恐怕讓你付更多

2019-09-18 11:06

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:23

退休不妨任性一回 葉金川勇登百岳、自在壯遊

2019-10-07 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top