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台積電超越迪士尼 市值7.42兆晉升全球第23強

不怕全球股市烏雲密布！三贏家親授「高耐震投資組合」教你聰明賺

2019-10-08 13:02今周刊

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文 / 林心怡

財子學堂創辦人 林成蔭

經歷：新光投信協理、政府4大基金代操經理人

•第四季投資主軸：增加避險資金，打造穩定現金流才是王道

•資產配置：

四成防禦型資產：美國債券、REITs、美元、黃金

六成股票：指標龍頭股如台積電、大立光分批以零股布局，「低波動、高配息」的價值股，例如汽車零組件、工業電腦、保全類、地產等族群。

資金滾燙、景氣微溫

宜增加防禦型資產

展望第4季，曾任政府4大基金代操經理人、財子學堂創辦人林成蔭以「資金滾燙、景氣微溫」定調整體環境；至於資產配置原則，他的主軸則是「出門記得帶雨傘，做好避險的準備！」

他分析，近期因受到美國最新公布的就業及製造業數據不佳，加上中美貿易戰、美歐關稅戰、英國硬脫歐疑慮升溫等影響，全球股市震盪加劇在所難免，因此，是到了轉換為「避險」模式的時候，必須重新打造防禦型資產配置。

「目前我會選擇多布局一些REITs（不動產投資信託基金）與黃金等實質資產的配置為主。」林成蔭強調，隨著風險意識升高，現階段投資組合應該著重在可創造穩定且持續現金流的工具，除了布局低波動、高配息股外，林成蔭將原本占比高達8成的股票資產，挪移2成至高評等的美國公債、REITs等防禦型商品，並打算在黃金價格拉回至合適水準時進場布局。

林成蔭分析，綜觀短期影響投資風向較重要的財經指標，包括美國供應管理協會（ISM）公布的9月製造業採購經理人指數（PMI）由49.1降至47.8，不僅低於預期，還創下10年來新低點；而9月非製造業採購經理人指數（NMI）也下降了3.8至五2.6，創下自2017年以來的最低點，種種數據恐將加深市場悲觀預期心理。

熱錢仍「非投不可」

波動難免、崩盤機率低

林成蔭認為，投資人無須過於恐慌，因為全球利率實在太低，使得資金熱錢處於「非投不可」的環境，除非景氣出現大衰退，否則優質企業股票也不致回檔太深，例如陸股景氣趨穩止跌，相關ETF表現就值得留意低點布局。

在長線觀察指標方面，林成蔭建議，可持續觀察美國芝加哥聯儲當周金融狀況指數（NFCI），該指標是由美國105種經濟活動指標組成的加權移動平均，當數值愈大代表資金愈緊俏，愈低代表資金愈寬鬆。基本上，當看到指數從負數上揚、趨近於○軸翻正，就要提高警覺，08年金融海嘯期間一度從負0.93攀升至最高的正2.73，目前九月數值仍在負0.73，代表美國資金處於寬鬆階段，林成蔭判斷，美國景氣擴張期仍未出現大逆轉的跡象。

此外，先前央行總裁楊金龍發表關於「今、明兩年內，國際上不會爆發金融風暴」、「中美貿易戰對台灣湧現的轉單效應，至少可持續到明年」等談話，林成蔭也偏向正面解讀。他認為，央行是非常保守的機構，敢如此信心喊話，代表即使股市波動加劇難免，但是突如其來的大幅崩盤機率很低，投資人可以降低對未來的憂慮，專注選擇優質標的。

舉例來說，可用零股、分批進場的方式買入質優的台積電、大立光，以及「低波動、高配息」的價值股，例如汽車零組件、工業電腦、保全類、地產等族群。

理財教母 林奇芬

經歷：曾任《Money錢》雜誌社長、《Smart智富》月刊社長

•第四季投資主軸：偏多操作，股債平衡

•資產配置：

四成股票：看好美股、台股，陸股待落底（定期定額等待機會）

四成債券基金：美國高評等債、新興債、高收債（各占1/3）

二成現金：伺機布局REITs、黃金

低失業率、低利率仍有利多頭

股債平衡外可加買REITs

理財教母林奇芬對第4季的市場樂觀看待，她認為，即使不少總經數字看來成長趨緩，但觀察美國9月失業率降至3.5％，創下50年來新低，而新增就業人數13.6萬人，僅略低於預期，代表美國就業市場仍算穩健。因此，中美貿易戰暫時應不至於嚴重衝擊美國經濟，故持續看好美股走勢，而與美股連動性高的台股，表現也不會寂寞。

此外，林奇芬認為，在各國持續降息趨勢下，除了債券基金仍有相當的支撐力，房地產相關投資標的也值得多加留意。低利率一向有助於房地產買氣，再加上政府推動基礎建設，同樣有利於房地產市場，整體看來，在利率偏低的大環境下，房地產穩定收租的特性將對市場資金更具誘因。除非未來各國利率政策改變，利息轉降為升，否則現階段是值得作為風險控管的配置標的。

定期定額布局陸股

現金購入「風險三兄弟」

至於市場上擔心高收債「居高思危」的觀察點上，林奇芬認為，雖然利率方向持續走低，即使全球經濟緩成長，也不至於大幅提高企業違約風險，但仍要密切觀察通膨、失業率等情況。

在資產配置上，她持續看好美國、台灣與中國股市，占整體資產配置達四成；在陸股方面，不少機構看好明年有上看3400點的機會，但目前亦有經濟降溫的風險，故以定期定額的方式布局，掌握陸股止跌回升的機會。至於其他4成部位，以美國高評等債、新興債、高收債各占3分之1來布局，最後2成的現金，則用來伺機購入「風險三兄弟」：債券、日幣、黃金，隨時掌握投資風險升高後的避風效應。

基金始祖 陳忠慶

經歷：群益投信執行董事

•第四季投資主軸：資產活化，求穩比大賺更重要

•資產配置：

7成收入型基金：新興市場高收債、中國股債平衡型基金、多元入息基金

三成成長型基金：中國A股、美國、印度、越南等區域型股票基金

低利環境宜活化資產

債券、多元入息創造穩健現金流

市場譽為「基金始祖」、曾任群益投信執行董事的理財達人陳忠慶認為，今年以來全球股市大多走了一整年的多頭，但缺乏強勁經濟成長力道做支撐，因此投資人宜提防第4季機構法人的結帳賣壓，建議把資金移轉到防禦型的投資商品上，像他個人，就傾向把資金挪移到美國高評等的公債基金。

月配息數萬當開銷

長線思考獲利倍數成長

目前已經完全退休的陳忠慶，將資金以9比3分成2部分投資，一是「錢生錢」的收入型基金，主要是持有配息型產品，以年化配息率5％左右為主訴求，像是新興市場債、中國股債平衡型基金、多元入息基金等海外基金，創造月配息數萬元的穩健現金流，作為日常生活開銷，及支應房貸的穩定財源。

二是「錢滾錢」的成長型基金，鎖定中國A股基金，或受惠於貿易戰轉單效應的印度、越南區域型股票基金，由於是以閒置資金投入，因此只要長線趨勢向上，也不怕短線會遇到波動。比方說，曾由傳奇經理人彼得．林區操盤的富達麥哲倫基金，他已持有31年，至今已上漲了26倍，其他美股基金也有了10倍數的成長，就是典型長線投資的成功案例，除非遇到重大金融事件，才會先做停利，轉布局防禦型的日幣、債券避險。

只是買進配息基金不能放任不管，仍要定期檢視體質，陳忠慶除了會觀察對帳單每月的配息變化，如果配息穩定、全數來自淨利益，代表基金績效不錯，但如果配息包含本金超過30％，就必須思考調整汰換的策略。他認為，若是以「長長久久」配息的思考出發，只要趨勢正確也不用太在意遇到景氣逆週期的波段。

例如，假設100萬元買南非幣計價的高收債基金，每月配息1萬5000元，1年配18萬元，即使本金只剩90萬元看似獲利欠佳，但經過5年7個月的配息，就可回收成本，一樣可以賺到資本利得。

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