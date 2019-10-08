全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

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文 / 今周刊編輯團隊

他花了8年時間，準備好自備款，買下了一棟在新店安坑、7百萬元左右的老房子。那8年，他都和女友蝸居在台北市民生社區的一間小小套房裡，兩人收入破10萬元，但每個月只能用不到8千元當伙食費。「小套房月租1萬1，是一層30幾坪的房子隔出的隔間，大小只有4、5坪。」

沒有任何娛樂、沒有任何休閒生活，鴻鴻靠非常了得的忍功和時間換取他的未來，「為求未來穩定，我只能拖長整個結婚生子的計畫。」他還想生孩子呢，鴻鴻笑笑地說，「就是熬。」也只能熬，一個好的住所、結婚、生孩子，對年輕世代來說，真的只能用極其清苦的生活去換。

「真的是晚婚，有點晚了……」他又哈哈苦笑說。

《今周刊》委請波仕特線上市調網進行問卷調查，台灣20至40歲年輕世代最深沉的憂慮，就是「低薪資」（82.3％）與「高房價」（81％），近6成5年輕人，曾因買房而想過要晚婚或不生小孩，較6年前本刊調查比率（5成）更高 ，調查也顯示，高達9成5的年輕人都認為，政府應更積極推動政策，合理化房價，開展完整的「住宅政策」。

台灣房價貴，房價所得比更一路向上攀升。今年是「巢運30年」，但數十年間歷史沉痾猶在，政策假球又還在飛，年輕世代更加無力了。

談到住宅政策，內政部政務次長花敬群嘆了口氣，「房市問題，一是貴，一是漲，另外一個是炒。」接著他又皺眉：「最近3、4年，『漲』沒有整體上發生。『炒』也還好。」然而「貴」呢？他攤手點了頭。

10月3日，時代力量立委黃國昌一如往常，站在立法院財政委員會上，他捲起襯衫袖子，緊盯著對面男人的瞳孔問：「總裁，房價指數在過去3、4年間，不斷地在攀升，這樣情況下，您認為到底是供需面？還是制度面出了問題？」

「我覺得我們的房地產，供給面、需求面、制度面都有些問題。」被質詢的人正是央行總裁楊金龍，他慎重緩慢地說出，「供應面上，我們的矛盾在於，房價這樣走（指不斷往上攀高），但我們的空屋還很多。」

其實，央行會開始注意房市，絕對不是沒有道理。

《經濟學人》分析，港人對中國不滿的原因不僅來自於自治權遭破壞，也因貧富差距情形在中國介入後急遽擴大，尤其體現在節節攀升的房價上。分配不均與遙不可及的居住正義，在香港年輕人心中埋下不滿現狀的種子，成了「反送中運動」深沉的社會經濟結構因素。

香港房價所得比高達20.9倍，香港年輕人不吃不喝20年才買得起一棟樓。香港狀況看起來怵目驚心，但事實上，台北年輕人的處境其實也不遑多讓。台北14.15倍的房價所得比，在全球主要都市中，僅次香港。更何況，台灣房地產還擁有獨特的「虛坪制」，北台灣去年整體大樓、華廈建案，平均公設比高達32.4％，若算淨坪，台北的房價所得比與香港也不相上下。

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