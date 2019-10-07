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港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12今周刊

【文．陳雅雲】

香港反送中抗爭持續，香港特首林鄭月娥4日頒布《禁蒙面法》、5日起實施，引發大批港民不滿，今（6）日集結遊行抗議。面對香港衝突不斷升級，香港壹傳媒創辦人黎智英4日接受媒體專訪時表示，「如果我們不反抗，我們將失去一切。但如果我們挺身反抗，或許還有機會、有奇蹟。」

港人遊行抗議《禁蒙面法》，港警投擲催淚彈、準備水砲車戒備。路透社
港人遊行抗議《禁蒙面法》，港警投擲催淚彈、準備水砲車戒備。路透社
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黎智英4日接受美國全國公共廣播電台（NPR）專訪，談論香港反送中議題，被問到香港反送中是場有勝算的抗爭嗎？黎智英直言，「如果我們不反抗，我們將失去一切」，指出香港將失去法治、失去人權、失去慣有的生活，甚至失去自由，「但如果我們挺身反抗，或許還有機會、有奇蹟。」

黎智英認為，香港人在歷經三個月的抵抗、面對警方的暴力對待後，已深知「如果我們不反抗，我們將永遠受到攻擊，且自由將被侵犯。」

黎智英：如果我們不反抗，我們將失去一切。（圖片來源：今周刊攝影團隊）
黎智英：如果我們不反抗，我們將失去一切。（圖片來源：今周刊攝影團隊）
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被詢問希望能從美國方面獲得什麼幫助？黎智英說，希望能獲得「支持」，也希望人們能持續談論香港，若人們談論香港，政治人物將在政治及道德層面上給予香港支持，「這就是我們所需要的」，若能獲得國際社會支持，香港將有更強大的道義權威，支持香港人繼續抗爭。

黎智英表示，儘管香港是只有730萬人口的小島，但香港過去曾受英國殖民，在價值觀方面擁有與美國相同的價值觀，若發生新冷戰，香港正為美國打第一場仗，美國有義務與利益支持香港人。

另，黎智英認為，川普是唯一敢對中國展現強硬態度的美國總統，應會給予香港適當支持，且川普相當聰明，可利用香港的抗爭，作為美中貿易戰中，與中國談判的籌碼。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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