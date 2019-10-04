戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

【文．林信男】

18年前，在矽谷擔任高階主管的卡拉‧戈爾丁（Kara Goldin），決定戒掉每天喝10罐低糖可樂（diet cola）的習慣，改喝白開水；這個轉變，不僅讓她在2周半內，瘦了9公斤，青春痘也跟著消失，還給了她創業靈感，催生出年營收達1億美元（約合新台幣31億元）的果汁水公司Hint。

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根據BBC報導，戈爾丁當初認為，低糖可樂對健康沒有負面影響，未料卻在不知不覺中成癮，1天得喝8到10罐，讓她的體重直線上升，臉上冒出青春痘，且經常昏昏欲睡，「我是個聰明人，卻被diet這個字誤導。」

在戈爾丁離開職場，成為全職媽媽後，她決定戒掉包括可樂在內的軟性飲料，只喝白開水；她宣稱，短短2周半內，她瘦了9公斤，青春痘消失了，也變得更有精神。

「無聊」的白開水

給了她創業靈感

有趣的是，白開水無色、無味的「無聊感」，竟成了戈爾丁的創業契機。

為了讓白開水多些天然味，戈爾丁嘗試在水中加入新鮮水果，草莓、覆盆子、石榴，都是她的「實驗對象」；這些自製的果汁水，也成了戈爾丁家中的常備飲料。

上述實驗，讓戈爾丁靈光乍現，「為什麼沒人在賣這種商品呢？如果能讓人們『享受喝水』，而非喝下含糖或含甜味劑的飲料，我們的健康狀況，將有所改變。」

矽谷人脈變通路

Google總公司也喝得到Hint

戈爾丁把家中廚房當成創業基地，開始量產果汁水，並在時任專利律師的丈夫（現為Hint營運長）協助下，研究出不使用防腐劑，仍可延長果汁保鮮期的技術。

戈爾丁透過她在矽谷的人脈，讓這些果汁水，有機會在各科技公司內上架販售，Google總公司的冰箱，也成了Hint果汁水的「銷售地點」之一。

2005年，戈爾丁正式創立Hint，這家擁有200餘名員工、總部位於舊金山的飲料公司，產品已跨出矽谷，在全美各地販售；戈爾丁強調，「直到今天，我們仍是矽谷最大的飲料商。」

Hint果汁水，共有西瓜、桃子、黑莓等26種口味；戈爾丁未來打算將Hint的市場，擴展到美國以外的國家，「我堅信，我們可以幫世界各地的消費者找回健康。」

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