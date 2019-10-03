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謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34今周刊

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【撰文 謝金河】

10月2日兩大經濟性日報頭版都是利用大放送，工商時報說台積電創新高，台股攻萬一，經濟日報說外資狂敲台股，台股寫五大亮點，對台股可說是利多大放送，大力看多台股。

對照這兩報社論，每天都把台灣經濟說得一無是處，成了強烈對比。不過在美股大幅拉回的壓力下，此時也不宜把台股看得太好。

如果把台股前10大市值企業比對一下，台塑四寶全部呈現空頭排列，今年表現不佳，國泰金，富邦金今年配息受限，股價表現平平，真正大放異采的只有台積電，大立光及聯發科，台積電股價漲到280.5元，市值達2332.65億美元，市值超過日本Toyota，已是世界級的頂尖企業。最近台積電反手對Globalfoundries提出侵權控告，大立光也對HP，先進光，新鉅科提告，可以看出這兩家世界級企業為維護智慧財產權的拼勁，也展現台灣企業的全球競爭力。

▲台股前10大市值企業。（圖片來源：謝金河臉書）
▲台股前10大市值企業。（圖片來源：謝金河臉書）
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今年台積電從225.5元漲到280.5元，若把8加2的股息算進去，股價漲幅近30%，大立光的相機鏡頭模組今年大大超越舜宇光學，股價從3215元漲到4595元，漲幅超過四成，若加上68元的息，漲幅更可觀。大立光市值超過6000億台幣，已成全台第五大市值企業，林耀英家族實在了不起。

▲大立光市值超過6000億台幣，已成全台第五大市值企業；圖為大立光執行長林恩平。...
▲大立光市值超過6000億台幣，已成全台第五大市值企業；圖為大立光執行長林恩平。（圖片來源：今周刊攝影組）
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而今年台股最大黑馬無疑是聯發科，受到華為供應鏈去美化的影響，聯發科及轉投資在上海掛牌的滙頂科技今年都大翻身，聯發科股價從199.5元大漲到391元，去年我到聯發科參訪特別提到聯發科必須努力將市值挺進到前10大，如今來到第7，市值達5914億元，聯發科市值成長逾60%，這是台灣今年表現最出類拔萃的企業。

台積電，大立光，聯發科可以說是今年撐起台灣經濟的三根大柱子。這次美中貿易戰，台廠在雙方對峙中靈活應變，像今年5G題材照亮散熱及高頻高速銅箔基板，印刷電路板及毫米波次產業，加上Apple，華為，三星新機效應，而台積電新制程七奈米大幅領先，五奈米也將量產，競爭力又更上一層樓。今年全球半導體設備衰退18.6%，台灣逆勢成長21.1%，成為全球最大半導體設備進口國，這是推著台灣經濟往前走最大動能。

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