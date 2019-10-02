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12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14今周刊

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【口述 / 傅君玉 整理 / 謝富旭】

提問 1

全球股市包括台股在內，大多位於歷史高點，股市走了10年的多頭，是否應該居高思危減碼，提高現金部位，等待大跌或崩盤再逢低買進？

傅君玉（以下簡稱傅）：大盤高低、景氣好壞，並非是我出手投資的主要依據。

其實，我投資股票向來只有換股，沒有減碼；看到更具潛力、更喜歡的公司，才會把原有持股賣出，換到另一檔上。

1980年，台股漲勢凶猛，本益比居亞洲、甚至有人說是全球之冠，我擁有的股票本益比也高不可攀，所以賣出部分持股，換到香港的匯豐銀行與恆基兆業。

2015、17年，我賣掉新保、新產及遠百，換到錢櫃，是換股非減碼；18年，賣掉持有13年的上海商銀，換到台肥。

大盤高低、景氣好壞，並非是我出手投資的主要依據，我只專注我投資的公司，或者被我列入觀察名單、我有興趣的潛在公司的體質與動向。賣掉新保、新產、遠百及上海商銀，並非看壞它們，而是更看好錢櫃與台肥。

如果大盤崩跌，台肥受到拖累，股價腰斬跌到20元好了，屆時它還能配出1元以上的現金股利，反而要見獵心喜，進行加碼。我16年初開始買進錢櫃，60幾元一直買，因為它在興櫃成交量低，每天就只能幾張幾張買。錢櫃15年EPS賺9.27元，16年配息4元，讓市場「大失所望」；股價拉回至50元出頭，那時我的錢櫃部位虧損快20％，但我好高興，終於可以撿人家不要的，成交量還爆量耶。

一家EPS 9.2元公司，股價50幾元，現金配4元，真不知道有什麼好「大失所望」的？這就是發大財的機會。

提問 2

18年您處分掉持有13年之久的上海商銀，轉移到台肥，但自此之後，上海商銀一直漲到50幾元，台肥漲幅遠遜於上海商銀，這算是失敗嗎？您會後悔嗎？

傅：買台肥就好像台北車站旁一塊值100億元的土地，現在要以30億元賣你。

上海商銀我大多處分在36至39元之間，處分後它上市，一路漲到最高58元。台肥我從38元一路買到46元，已參與兩次配息，拿回4.3元，對照目前45元上下，獲利也不錯。但如果不買台肥，一直持有上海商銀，的確賺更多。

上海商銀會大漲，因18年下半年國際股匯市波動劇烈，法人害怕壽險公司龐大海外投資部位的投資與匯兌損失，所以減碼壽險為主的金控，增持以銀行、而且單純以利差為主要獲利結構的上海商銀。這是我大幅處分後，才形成的市場投資氣氛，我無法掌握到這個變數。

市場變數你再怎麼英明，也掌握不完；掌握不到的一切，都隨緣吧。我買台肥，是基於它居壟斷地位、獲利算穩定的肥料化工本業，以及南港房地產進入開發期，未來2至3年將出現明顯租金收益的判斷。

聯強集團向南港輪胎買商辦，1坪100萬元，台肥南港C2 7000坪土地，自行出資興建3棟大樓，一半做商辦，一半做飯店，樓地板面積約7萬坪。另外，南港展覽館附近，中信金總部及台灣人壽向台肥以地上權承租的土地，地坪則達2.4萬坪，，你看那裡就值多少錢？更別提它在基隆、高雄、新竹、花蓮等地，還有50萬坪土地尚待開發。

買台肥，我常跟親友比喻說，它不到50元價位，相對至少150元的每股淨值，就好像台北車站旁邊一塊價值100億元的土地，現在要以30億元賣你，還附帶4％以上的收租合約。賣上海商銀、買台肥，我不會後悔，只有充滿感恩，因為投資上海商銀13年，它讓我賺了450％。

提問 3

有沒有發生過讓您悔恨的投資經驗，又從中學到什麼教訓？

傅：寶雅獲利雖頗豐，但凸顯出我用功不足，過於武斷的決策，錯失良機。

我07年就開始投資寶雅，買的時候才20元出頭。我買寶雅，主要是從公司官網上，看到公司自己貼上去的一份麥格理研究報告，裡面詳載寶雅未來幾年的展店計畫，又觀察到薪資長年不漲趨勢下，尋求高CP值的小資消費潮來臨，這種平價商店可能受惠。

12年末時，我發現到寶雅展店依然很積極，全台店數從64家成長至74家，等於成長了15.6％，但營收卻只有6％的成長。這讓我懷疑，是不是已經受到電商嚴重衝擊？於是我寶雅處分在70幾元，包括股息，6年來獲利400％。

賣掉後，寶雅一路不回頭漲到400多元，我最多時，持有寶雅4％股權，你看少賺多少？我事後自我檢討，我應該要打個電話去問公司，了解營收成長率跟不上展店成長率的真正原因。後來我從媒體得知，那段時間寶雅正進行把低毛利商品下架、汰換成較高毛利商品的調整，同時也因推出自有品牌，使營運產生青黃不接現象。如果早知這樣，我就不賣了。寶雅獲利雖頗豐，但凸顯出我用功不足，過於武斷的決策，錯失良機，這才是我最悔恨的地方。

再生-KY也給我很寶貴的教訓。14年時，我投資的散裝貨運股慧洋-KY，不但獲利佳，股息豐富，因為屬於海外上市公司，股利屬海外所得，具有很好的節稅效果。

這時，一位券商朋友跟我推薦了同樣屬海外上市股的再生-KY，我看了它的財報，獲利與配息均佳，就在90元上下買進。

14年，再生-KY被放空機構質疑作假帳，股價瞬間崩跌。財務作假是我最不能忍受的，我沒多想就全部砍在60至70元間，還好當時有壯士斷腕的停損決心，不然現在已跌至五元。我從再生-KY自我檢討，我把節稅看得太重了，忽略了投資第一要務，就是研究並確定它是好公司才投資的原則。投資真的要莫忘初衷啊！一不小心忘了，懲罰就來了。

提問 4

8年前採訪時，您持有上海商銀、寶雅、高林股等八檔。現在資金部位與八年前已不可同日而語，為何持股只剩兩檔？其中，錢櫃還是興櫃股，成交量極清淡，難道不怕發生流動性問題？

傅：雞蛋要放在同一個籃子裡，然後小心翼翼看好它們。

這幾年我持股有愈趨集中之勢，目前，錢櫃占持股總部位比重75％，台肥25％。我只預留家庭生活費及來年要繳的所得稅稅金，其餘資金皆投入錢櫃與台肥。

所謂投資正統理論是：「雞蛋不要放在同一個籃子裡，要分散風險。」我很不認同這樣的觀念，我倒是喜歡巴菲特說過的一句話：「雞蛋要放在同一個籃子裡，然後小心翼翼地看好它們。」

持股分散未必就能降低風險，一不小心就買了比較差的股票。倒不如研究更透徹，把精力與資金更集中到自己心目中最棒的公司。

另外，當你發掘到一家公司，它的EPS很好、配息也很好，為什麼要擔心股票不好賣的問題？就像錢櫃，股息現金流動性極佳啊！錢櫃的大股東，比如說，練台生老闆會因為公司成交量低、流動性不佳，而老想著要賣股嗎？

我奉勸投資股票的朋友們，投資一家公司要有「股東老闆化」的意識。我的投資方法，讓我很容易喜歡上流動性不足的公司，因為我喜歡大股東持股比率高，最好高過50％以上，獲利好、配息佳，但市場只有很少數的人知道，造成有低的股價可以讓你買到，往往具有這種條件的，都是流動性很差的冷門股。從早期的崇友電梯、未上市的上海商銀，到現在的錢櫃（興櫃）都是同樣的模式。

提問 5

很多人都看好5G、AI、大數據等概念股的前景，而且聽起來似乎言之成理，您沒考慮撥出一小部分資金小試身手嗎？

傅：我把股利重要性遠遠擺在價差前面，自然對熱門題材股興趣缺缺。

我喜歡「價廉物美」的投資，低本益比、高殖利率是我很重視的選股條件，熱門題材股因為受到市場過度關注與過度研究，股價往往太高，造成殖利率偏低。當然，投資熱門題材股重點不在股利，而在於價差，但我是把股利重要性遠遠擺在價差前面的投資人，自然對熱門題材股興趣缺缺。

「Show me the money, show me your muscle.」講起來雖粗野一點，卻是我選股的重要原則。不管法人研究報告或公司經營階層在媒體放話，一家公司前景如何之好、如何光明，我都會從它的財報細細掂量它的毛利率、營業利潤率、稅後淨利率，衡量公司真正的賺錢能力；從資產負債表中的保留盈餘、存貨多寡、現金、淨值占資產比重等項目，仔細評估它的體質。

很多你說的5G、AI概念股，EPS才2、3元，股價炒到2、300元，配息有一搭沒一搭的、淨值占資產低於50％以下的，還是小心一點的好。

提問 6

您從不融資買股，卻不反對向銀行借錢買股，原因是什麼？您認為，平凡上班族真的能靠股票投資致富嗎？

傅：戒斷賺價差，用「借2買6」鎖定低波動、高殖利率的利差，就能滾出財富。

現在融資利率至少6％起跳，要找配息穩定、殖利率6％以上、股價下檔風險有限的標的非常稀少，所以融資買股的投資人，主要是適合賺股價波動的價差，絕對不適合用來鎖定賺股息殖利率的利差。

我鼓勵我的大學同學李哲豪和我的大徒弟林藥師借錢買股，是因為我認為，他們對賺價差貪念的根，斷得很乾淨了，加上他們資金太有限，才鼓勵他們進行「借2買6」計畫：即用自有房子向銀行借出2％以下的低利房貸，投入當時殖利率6％以上，產業型態成熟、具有穩定獲利與配息紀錄的公司。

李哲豪剛開始買上海商銀，後來轉到錢櫃；林藥師則放在台肥與錢櫃。當時林藥師投資錢櫃成本僅70至80元間，他已累計領到18元股息，錢櫃迄今還漲到160幾元。

05年，李哲豪從銀行借出1700萬元後，13年來，他只從股市戶頭提錢出去，沒有再存錢進來，不僅目前股市部位達1.3億元，還擁有兩戶新板特區小豪宅，均出租，年收租金80萬元，馥華艾美也買一戶。

我5、6年前認識林藥師時，他的投資部位僅2、300萬元，現在淨值應翻了幾番，重點是他現在才35歲。只要他們未來不犯致命的錯誤，他們倆將是普通上班族致富的最佳寫照。

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