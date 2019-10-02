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擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15今周刊

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文 / 張玉鉉

設置在郵局外、有人潮等地區，由主機螢幕、3種尺寸櫃子組成，提供民眾24小時寄送或領取包裹服務，這是百年招牌中華郵政8月底最新上線的第4代無人智能櫃系統，也是其推動「物流智慧化」在內的轉型縮影。今年總寄取量穩定成長，預估可較去年多出5成。

過去，民眾需要到郵局抽號碼辦理儲匯業務、等郵差寄送信件包裹。現在，可以透過手機抽號碼，至24小時的無人智能櫃寄送或領取郵務。

民眾信賴 但營運模式受衝擊

「綿密的網絡與民眾的信賴，是中華郵政不老的祕訣。郵政公司接地氣，推動事情時，民眾接受度也很高。」今年6月剛上任的中華郵政股份有限公司董事長吳宏謀，難掩自豪地說。主打誠信服務、全台多達1298個郵局據點，讓台灣民眾的日常生活經驗：寄信收信、開戶保險，都與郵局有連結。

吳宏謀不諱言，「科技進步非常快，人的生活型態不斷改變，中華郵政傳統營運模式受到衝擊，像是通訊軟體漸漸取代寫信等，因此要與時俱進、不斷轉型。」物流智慧化、金融數位化和資產活化，正是他上任後延續中華郵政轉型的三大塊拼圖。

先看運用科技提升運輸效率的第一塊拼圖：智慧物流。中華郵政透過大數據分析，整合資訊，強化控管整個運輸流程，提升品質。「在物流上要與國際接軌，做到資訊化、自動化，以及全程感知通透化；也就是讓寄件人或收件人能夠追蹤物品運送進度。」吳宏謀補充。

傳統上，中華郵政的物流分為3種：函件、包裹、快捷；以去年為例，光是國內與國際函件就有21.5億件收寄量。朝向發展物流智慧化，其中兩項作為最具代表性：無人智能櫃系統i郵箱和跨境物流營運中心。

3年前，中華郵政推出i郵箱，以24小時寄取件為亮點，突破過去郵局只有上班時間提供收寄件的限制。為此，曾向中國、新加坡等東南亞國家取經，參考其應用場所和功能。郵務處處長陳敬祥提到：「隨著包裹物流持續成長，考量不同顧客需求，i郵箱創意應運而生。去年i郵箱約有80萬件寄取量，累積至今年7月已超過160萬件，呈倍數成長。」今年在上班族與學生必經的捷運站擴增據點，目前全台約有1000個點。

郵務處通路服務科助理管理師郭禹瑄補充，當初最困難的就是尋找擺放i郵箱的地點。「台灣不像中國有智能相關法規，把類似i郵箱的智能櫃直接變成社區大樓基本配備。剛開始不知道要設置在哪，而且老舊大樓的社區會議通常半年才開一次。因此，整個推動過程相當不易。」

i郵箱 將成捐助偏鄉任意門

i郵箱讓民眾不用受時間限制，也移轉郵政勞力成本；同時增加民眾在電商平台購物寄送的選擇。除了目前與電商PChome合作，未來也會與其他業者洽談合作可能性。

此外，郭禹瑄更向《今周刊》透露，10月開始i郵箱也會作為公益使用，送物資給需要的人，成為偏鄉孩子的任意門。舉例來說，都市居民透過認捐，將物資包裝好放到i郵箱，偏鄉的孩子就可以在當地取件。若將台灣比喻成人的身體，郵局物流就像是微血管一樣遍布末梢地區。

另一個展現物流智慧化的，便是正在興建、位於桃園龜山的跨境物流營運中心。吳宏謀表示：「目前規畫是會有5大聚落，包括：資訊中心、物流中心等；目標是提供台灣物流一個群聚的平台。」整合資訊流、物流、金流，並納入陸海空郵務事業。

陳敬祥補充，未來會將位於台北市金山南路上的北台灣郵件處理中心移至桃園，加上自動搬運、機器人手臂等將整體效能提升，省去中間的郵件處理人員；預估2024年可以完工。

轉動中華郵政改變的第二塊拼圖便是其主要獲利來源：儲匯與壽險。吳宏謀不諱言：「郵局儲匯優勢就是遍布大街小巷，像是菜籃族的婦女們，幾乎全國都是客戶。」目前全台郵局共約有3千600萬個儲戶，遠超過台灣總人口2300萬人。光是儲匯資金就有6.2兆元，再加上壽險資金就有近7.2兆元，數字相當驚人，這部分數位化的商機和潛力很大。

目前中華郵政逐漸將業務網路化，並推出e動郵局App，讓民眾可以透過行動載具領取號碼牌、付匯款等。吳宏謀補充：「中華郵政金融卡就類似銀行的簽帳金融卡功能，有多少錢才能支付多少。我認為這是優勢，可以有效避免卡奴產生。」另外，也與跨境電商合作，像是消費者在淘寶、天貓網站購物時，便可使用郵政金融卡付款。

但吳宏謀也坦言，數位金融這塊目前僅增加民眾便利性，如何做出競爭力，與迅速崛起的網路銀行抗衡，仍在摸索當中，線上投保也還在向金管會申請的階段。

善用網路的中華郵政於10年跨足電商平台，成立郵政商城。截至今年8月，共有17萬個品項；去年營收約3.8億元，其中幫助農產行銷為一大特色。屏東縣農會供銷部課員陳宗岳表示：「中華郵政推廣成效不錯，像是紅藜紅豆粥，光一個月就有十幾萬元的業績，連帶讓農友的銷量也提升。」

閒置資產活化 變身長照中心

再來，第三塊拼圖是將中華郵政的閒置資產活化，作為公益、配合國家政策等用途。

中華郵政今年開始積極盤點資產，把老舊建築重新規畫，或把使用率低的空間活化再造。吳宏謀以台北郵局為例，將配合都更案，把現址基地打造成國家創新創意及金融中心。問到完工日期、相關商機等，吳宏謀保守地說，一切尚與中央政府討論中。

「中華郵政與衛福部合作，盤點使用率低的建物，想發展成社區型長照中心。」吳宏謀說明，像是台北市南港郵局3至5樓的空間，共約九百坪，原為郵局倉儲用，配合國家長照政策，預計10月啟用，成為郵局資產活化下的首家長照中心。郵局僅收租金，營運由基隆醫院負責。此外，也站在公益立場，將租金從每坪1000元降至800元。

要成功轉型，另一關鍵是人才。自中華郵政03年民營化後，新進員工約占6成，經營方向也不斷摸索調整。「和我想像的不一樣，10個裡面有8個都是年輕人；他們都很樂在其中。」在拜訪六個縣市的郵局後，吳宏謀這樣說。組織成員年輕化，讓留住並培育優秀人才，成為中華郵政發展重點之一。

「中華郵政是有競爭力的，但也不能掉以輕心，要有企圖心。」吳宏謀不諱言，雖然基於郵政法規，許多業務較難發展，像是採購、編列預算等都受限制。但仍要運用創新思惟，善用既有網絡，並與各部會合作，培養喜歡郵政的種子，「要像職棒培養球迷一樣，從小教育孩子，帶他們寫信、蒐集郵票等。」

轉型三箭持續並進，吳宏謀積極讓百年老品牌開展更多創新服務，中華郵政何時能交出一張亮眼的轉型成績單，值得關注。

與地方創生結合

郵局行銷農產品看俏

「中華郵政要善盡社會責任，這是天職，一定得做。」中華郵政董事長吳宏謀強調，隨著高齡化社會來臨，郵局要與地方創生結合，製造年輕人留下的動機。舉例來說，近年中華郵政運用全台郵局通路行銷農產品，約有近千位青農、小農因此受惠。

不只如此，2008年起鼓勵第一線郵務士，送件之餘，關懷獨居長者與弱勢家庭。「郵務士們對服務的土地有感情，得到長者們的笑容與感謝也很窩心，因此都非常樂意服務。」吳宏謀笑著說。根據統計，去年約關懷近7萬多名獨居長者，預估今年可突破9萬名。總統蔡英文更在9月初表揚郵務士的善舉，以示讚許。

同時也舉辦戶外踏青、歌唱聯誼等不老系列活動，邀請65歲以上的郵局保戶同樂，去年有約7千人次參加。台東郵局營業行銷科專員林延灃表示，長者參加不老運動、和朋友聊天，臉上都洋溢快樂的笑容。

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