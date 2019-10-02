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一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25今周刊

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文 / 白宜君

高鈺婷這個名字，在五月後逐漸走入眾人視線，她是時代力量第一波提名的立委人選；但對公眾而言，她是誰、過去有什麼經歷、未來能做什麼，卻幾乎是一片空白。而推薦高鈺婷出征的時代力量前黨主席、也代表時代力量競選上屆新竹市立委的邱顯智不這麼看。

邱顯智分析，新竹市是高科技重鎮，也是全台總生育率排行第四高的縣市，高鈺婷此前雖然沒沒無聞，卻最能代表這座城市的眾生相：「小高既是資深工程師，又是2女之母，是新竹市最理想的參選人。」

高鈺婷在台灣首重產業技術的研發機構—工業技術研究院（下稱工研院），擔任資通所工程師長達10年，其中有6年專門研發台灣的自主衛星，熟知科技產業脈動。相較於國民黨參選人鄭正鈐、民進黨參選人鄭宏輝，她又是張新鮮臉孔，「選民更期待有年輕人出現，改變新竹。」邱顯智補充。

連署反服貿 北上聲援抗爭學子

專業工程師、年輕媽媽、相較於兩大黨參選人的清新氣質，是高鈺婷三大「差異化品牌形象」。但34歲的她自承，在去年九合一大選前，從未想過全職投身政治，「是選舉結果讓我重新思考，可否多做些什麼事，來真正改變我們的環境。」

高鈺婷在台北出生成長，研究所畢業後，因對研發有興趣，而到新竹工研院工作，並在這座城市結婚、置產、生子。新竹，就是她過著四口之家、俗世小日子的城市。她說，自己從選擇主修到經營家庭，一切都很「按部就班」，唯一與同儕不同的，大概是她的政治啟蒙來得早。

高鈺婷的祖、父輩都是公務人員，在黨國時期難以在外直抒對國家的看法，但在家庭私密空間裡，長輩總毫不避諱針砭時事，一點一滴將民主意識餵養給年幼的高鈺婷，「我從小就聽過陳文成、彭明敏的事蹟。」她說。即使如此，一路順利升學的高鈺婷，從沒積極參與過政治或社會運動，直到2014年爆發太陽花學運。

「我們在新竹也一直關注服貿協議的進度。」高鈺婷指出，作為資通人，她非常在意《海峽兩岸服務貿易協議》中關於通訊服務業的部分，當時也與身邊的工程師朋友一起連署反對開放「第二類電信」。

3月18日當晚，高鈺婷透過電視得知學生占領立法院，隔天原本已開車上班，但途中一個轉念，決定傳訊給主管請假，買了乾糧、飲水等物資直接驅車北上，到台北青島東路陪伴學生。「那時大女兒才一歲多，車廂隨時放著娃娃車，我就推著娃娃車送物資。因為還在哺乳，我坐滿六個小時還要離開去擠奶再回來。」她笑著說。

經過318洗禮後，高鈺婷開始以志工身分參與政治活動，她先加入社運團體島國前進，後擔任時代力量新竹黨部媽媽後援會、工程師後援會幹部。為節省昂貴的托育費，她請住在桃園的公婆每周代為照顧女兒3天。在這3天裡，她將精力投入公民運動，「我告訴自己，是在為她們的未來努力。」高鈺婷強調，做了媽媽後，對於會把什麼樣的社會交給下一代，她更有迫切感。

辭職打選戰 提三大政策替在地發聲

「她是一個有行動力的人。」研究所學姊陳芝仙形容，高鈺婷總會堅持她覺得對的事，「比如她居然告訴女兒世上沒有聖誕老公公。」陳芝仙不解為何要戳破孩子的夢想，並且讓孩子在同伴間顯得特殊，但高鈺婷冷冷接話，「既然是沒有的事情，就不要因孩子還小就騙人。」

所以當去年選舉期間假新聞滿天飛，高鈺婷更加感受到「自己很想做些什麼」。今年農曆年後，她向工研院提出辭呈，也正式加入時代力量，並宣布參選立委。「我還年輕，也可以承受跌跤，既然浪來了，我就要站上去。」她說，最感動的是，第一筆小額捐款竟是工研院直屬主管所捐。

新竹的年輕世代有許多像陳芝仙、高鈺婷這樣的外來人口，從零開始在這座城市搏鬥、建立家園；相似的生活背景，讓高鈺婷自信能完全掌握新竹人的共同心聲，「我相信她喊出的公共托育、資通訊產業升級、居住正義三大政策都是真心在乎，因為她是我們的一份子。」陳仙芝說。

4年前，邱顯智在新竹拿下36000多的選票；去年，時代力量在新竹縣市囊括4席議員，今年高鈺婷在新竹這一戰，又會創下什麼成績？

「我在掃街時，支持者都告訴我，他們需要資通背景的立委，也會有媽媽支持者捨不得我放下穩定的工作，來賭這一把。」高鈺婷爽朗道：「但從來沒有人要我回家顧小孩就好，新竹已經改變了，我們需要為撐起台灣科技業的這些勞工與家庭說話的人。」

人間沒有聖誕老公公，高鈺婷知道政治上也沒有，只能靠自己踩穩每一步前進的步伐，才會真正拿到禮物。

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