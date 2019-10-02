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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

一場會議找到轉型契機 ViewSonic靠它讓業績大增120%

2019-10-02 13:25今周刊

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文 / 譚偉晟

3年前，我們只是在Phase 1（第1階段）；現在，我們終於走到Phase 2（第2階段）。」許久沒有露面的優派（ViewSonic）董事長朱家良，談起公司近年的轉型成果，眉宇間不經意流露出開心的神情。

這家過去以三隻彩色鳥的識別形象，讓全世界廣為人知的顯示器品牌，經過三年的耕耘，成功在校園市場找到新的成長引擎。

這個機會，即是教室設置數位化黑板，也就是互動式電子白板的需求。從2016年布局校園市場，朱家良表示，17年互動式電子白板的獲利貢獻已能達到3成，去年更一舉超過5成。根據市調機構Futuresource的報告顯示，今年上半年優派已躍升為全球第3大互動式電子白板品牌，市占率在短短3年內攻上7％。

3年前，優派仍是一家以顯示器品牌為主的公司，隨著市場成熟，「利潤一好，（各品牌）就殺價格」的市況讓優派開始飽嘗競價之苦，從一一年開始，獲利就難有大幅成長。

如何跳出紅海，成為朱家良急需思考的課題。這幾年，他不斷探索「顯示器」各種變身的可能性，從平板電腦、電子書、電視，甚至是PDA，各種與顯示器相關的產品，幾乎都試過一輪。

經銷商不想推、學校搶著要

意外發現市場新機會

「我們還曾推出全球第一台無線顯示器。」在OTT（over-the-top，藉網路提供影音服務）與智慧電視尚未盛行的年代，朱家良回憶這款產品雖然技術領先，銷售卻不如預期。他直言硬體思惟是失敗主因，「就是只比價格、比規格。」加上應用環境不成熟，無線顯示器只能鎩羽而歸。

近年來，朱家良在類似的挫折中摸索前進，直到16年，一次日常的業務會議，成了優派轉型的破口。「當時我們在推教育用的LCD產品，開會時，有個美國市場業務提到經銷商不想推，但是學校對於該產品的接受度極高。」朱家良回憶，業務向他回報：「跑10家學校，有8家可以成案。」

這麼好的成交機會，為何經銷商不要投入？朱家良進一步探究，發現原來問題出在經銷商不願意多花功夫跑客戶，只想等著客戶自己上門訂購。

市調機構IHS Markit顯示部門研究總經理謝勤益指出，「互動式電子白板是從電視延伸出來的市場，近2、3年才有較大成長。」但要跨入互動式電子白板市場，不能被動地等著客戶上門。朱家良認為，由於每一所學校的需求不同，要解決客戶的各種需求，還得從軟體層面下手；而這必須要有強大的研發團隊支援才行！

為此，16年朱家良決定在台灣成立優派全球唯一的研發中心，負責軟體系統的開發任務；同時，把過去研發成品交給產品經理，然後再找業務單位討論的模式，改為由業務端提供客戶需求，直接交給研發中心執行。伴隨研發中心的成立，所帶來的流程改變，冗長的客戶溝通流程變得有效率，「原本需要8個月才知道的問題，現在最多3天就可以找出解答。」

不僅如此，優派台灣研發中心更以1年時間，開發出「myViewBoard」系統。優派軟體系統整合處經理陳賢善解釋，這套系統最大特色就是開放，「你可以用Windows、Android（安卓）等不同系統，甚至可以透過網頁（WebOS）使用。」

靠互動式電子白板翻身

業績120％大躍進

朱家良表示，目前全球市占率前兩大互動式電子白板品牌Promethean與SMART Technologies，都採用封閉式系統，學校老師想要在課堂上使用影音資源，往往發生內容無法滿足教學需求的問題。優派即是從這個痛點下手，一舉找到市場切入點。

靠著這個優勢，優派的互動式電子白板快速獲得客戶青睞，17年開始業績發威，18年時全球營收貢獻可達25％、年增率達120％，帶動整體營收衝上二百億元、創下8年以來的新高。為了站穩優勢，優派持續擴大台灣研發中心規模至50人以上，更在今年成為谷歌「Google for Education」的合作夥伴，並聯手有「教育界YouTube」之稱的影音平台Boclips，強化數位教育的教學資源優勢。

走過3年的轉型路，如今的朱家良對優派的未來，充滿信心。一度擔心公司價值會隨市場消失的他，現在看著優派靠著強攻校園市場，強化軟體服務、生態圈平台，再創高峰，他語氣堅定地說：「這一次，方向是正確的。」

小檔案：

優派（ViewSonic）

成 立：1987年

負責人：朱家良

資本額：2000萬美元

產品營收占比：顯示器（50%）、投影機（25%）、電子白板（25%）

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