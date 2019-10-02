我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

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【撰文‧今周刊編輯團隊】

自從今年6月9日，一百萬香港人走上街頭「反送中」，9月下旬，《今周刊》採訪團隊重新踏上香港，110天之後，除了繼續爭取自由人權，大家已經開始思考：香港，回不去了，我的錢，該怎麼辦？

一位在新加坡、有十多年私人銀行經驗，公司以香港、新加坡兩地為主要據點的資深業務員，告訴今周刊他與一位香港客戶之間的親身經歷：

「他說『一覺醒來，我突然變成了難民……。』啊！這句話我一輩子都忘不掉。

他是我手上唯一、也是最大的香港人客戶，帳戶長期有2億美元，設計業，約60歲。先前一直很難搞、很難服務的客人，每次call他都不願意出來。

前陣子（反送中之後），他陸續把錢移出去，但不是一下子就移出香港，我知道他都移到香港的新加坡銀行，就是DBS（星展銀行）香港分行，一直移，匯了已經快一半的錢出去，身為他的業務員，老實說，我壓力很大……。

終於有一天，他主動打電話給我說要見面談一下，是8月中。我服務他快5年了，這是第一次接到他主動打來的電話，馬上訂了隔天的機票從新加坡飛去香港，我們一共派出4個人過去（可見該人為極重要的客戶）。

這次見面，給你猜我們談了多久？5個小時，整整5個小時，我想我大概這輩子都不會忘記，一個大（老）男人在我面前講到哽咽……。

前面一個小時，我們還是在談投資、談世界投資趨勢，但話鋒一轉，他主動談起了香港問題。

『我覺得一覺醒來，我變成了難民……。』然後他就哽咽了，我們4個人沒人敢接話。

他其實很早就有英國的護照，但他說『我覺得香港人才正要慢慢融入認同、覺得自己好像是個中國人了，突然就完全不是了，然後，香港正在消失中……，我也不覺得我是英國人，只是在那裡有個房子，有本護照，但我到底是哪裡人？……我是個難民。』

5個小時談下來，他的情緒很低落、沮喪，但最後的結論是，要我們幫他開設新加坡帳戶。這當然沒有問題，我們已經飛來了，立刻就可以開辦，而且公司內部最近有一個新政策，只要是原來的香港客戶、已有開設香港戶頭，而且是同名開戶，最近想要新開設新加坡帳戶的，一律3天內就要完成開戶。像這位大戶，我們1天之內就開好了。

日前，他已經把原本香港帳戶裡2億美元的錢接近全部、統統轉到新加坡帳戶來了，但我不知道他的心，留在哪裡？新加坡？英國？還是他夢裡哪個時期的香港？」

和這位香港富豪一樣，在許多香港人心中，這顆百年明亮的東方之珠，恐怕再也回不去了。

「從中國、香港流出的資金，是一場止不住的大潮流，香港這次的變動只是大潮流中的一個波浪。」香港恆生大學客座教授、曾在新加坡工作多年的羅立群說。

如果，香港的資金正在逃走中，那麼，誰接得住香港的錢？

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