「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

【文．林信男】

美食外送平台Foodpanda、UberEats正夯，也讓外送員待遇，成了熱門話題；對此，1名外送員透露，他每天至少工作12小時，月收入達8萬元以上，但此等「高薪」，是靠全年無休、沒勞健保，以及自行負擔油錢、罰單等代價換來的，有時甚至忙到邊騎車邊吃飯，「停紅綠燈就開始嗑啊！」

張佑丞一天至少工作12個小時。（圖：記者林信男攝） 分享 facebook

秋分已過，天氣漸涼，但剛摘下安全帽的張佑丞，額頭上仍滲著汗水；今年36歲的他，在7個月前，決定辭去月薪僅2萬6000元的眼鏡貿易商理貨工作，加入某知名美食外送平台外送員行列。

「那時是除夕前兩天，我先試跑，賺到1600元，覺得很不錯，之後陸續跑了9天，拿了2萬。」初嘗「外送滋味」9天，收入就直逼當時月薪，農曆年後，張佑丞向公司遞了辭呈，並備妥良民證、保險卡、行照、駕照等證件，赴外送平台總公司進行審核，通過後，便開通帳號、接受派單，展開外送人生。

該平台的待遇計算方式，是取餐費（42.5元），加上距離（每公里10.2元），再加上完成送餐費（17元），平台抽取其中25%，其餘則為外送員所得。

張佑丞從手機上叫出1筆9月25日的送餐資訊，「時間大概晚上8、9點，這筆單叫了7份炸物，從松德路送到延吉街去，路程3.56公里，可拿95塊多，但要被抽將近24塊；不管顧客叫的餐總價多少錢，你的薪水就是照公式算。」

外送員得隨時注意派單狀況。（圖：記者林信男攝） 分享 facebook

冒雨1天跑60趟

單日進帳逾5000元

為了多賺點錢，張佑丞曾1天衝了60趟，創下單日進帳逾5000元紀錄。「那是6月份的事，雨天，沒什麼人要跑，我從早上10點開始送餐，最後一趟是去重慶北路拿吉野家，送到林森北路，回到家（北投）已經凌晨兩點多。」

在顧客大啖美食之際，忙碌的外送員，如何飽餐一頓？以張佑丞為例，他在機車腳踏板放了個塑膠箱，權充「餐桌」，水煎包也好，便當也罷，往上一擺，就能利用等紅燈的時間，加減吃個一兩口，「停紅綠燈就開始嗑啊！」

機車腳踏板上的塑膠箱，是張佑丞的「餐桌」。（圖：記者林信男攝） 分享 facebook

張佑丞平均每天工作12至14小時，扣除油錢（每月約6000元），仍可月入逾8萬，有時還會收到數十元，甚至上百元小費，「我全年無休，公司也沒有勞健保，但這是我自己的選擇。」

除油錢外，機車零件也是外送員一大支出，張佑丞定期更換空氣濾清器、輪胎，讓生財器具維持在最佳狀態，但，偶爾還是會遇到意外，「有一次去送餐，騎到松山機場那邊，皮帶斷掉，附近根本沒車行，我只好叫計程車，先完成送餐工作，隔天再修車，光計程車錢就花了快500元。」

騎著機車四處跑，難免違規吃罰單，這時，外送員只能乖乖吞下去。張佑丞曾因等紅綠燈時滑手機，被警察開單；還有一次臨停在紅線，送完餐一回頭，就接到罰單。

爬樓梯上11樓送餐

顧客給錯地址還賞他負評

相較於一般上班族，外送員承擔的風險、辛苦和委屈，有過之而無不及。張佑丞遇過不願替外送員刷電梯卡的大樓管理員，最後只好爬樓梯上11樓，「有些管理員看不起外送員，覺得住戶頻繁訂餐很煩，因為他要一直刷電梯卡。」

護腰是張佑丞送餐時的必備裝備。（圖：記者林信男攝） 分享 facebook

對外送員來說，有理說不清的情況，也是家常便飯，「有個客人拿到餐1個小時以後，才打去餐廳，抱怨『餐裡的蛋被吃過了』，我向公司回報這件事，卻被（公司）發1封警告信」；張佑丞也曾遇過顧客給錯地址，導致他無法準時將餐點送達，還賞他一記負評。

對於有意從事外送工作者，張佑丞建議，「保險要買高一點」，如果有當過快遞，更合適；若是學生想兼差，乾脆去速食店打工，還比較安全。

曾騎單車環島的張佑丞，自認方向感還不錯，這項能力，讓他在從事外送工作時，頗得心應手，「光靠導航，速度未必比較快，中永和那個小路怎麼找？有時隔1條巷子，你就要繞個3圈才找得到。」

機車旁、護膝上，還留著之前摔車的痕跡，外送工作的危險性，不言可喻，但對張佑丞而言，收入增加的喜悅，淡化了對風險的擔憂，「現在沒太多應酬，可以存到錢，比較不用煩惱錢的問題。」

趕時間、拚速度，外送員摔車案例時有所聞。（圖：記者林信男攝） 分享 facebook

想當全職外送員？

調查：6成以上受訪者說NO

只要肯拚，外送員可望賺取相對優渥的薪資，然而，有多少人願意從事全職外送工作？1111人力銀行調查顯示，高達6成以上的受訪者，不想從事外送工作，但有35.1%受訪者，有意兼差當外送員。

由交叉分析可得知，各產業當中，從事傳產、製造業的受訪者，投入外送工作的意願最高，平均每周收入期望值為7492元。

調查亦指出，近1年內，超過45%受訪者，曾使用過點餐外送平台服務；最常使用的外送平台為Foodpanda（57.1%），其次則是UberEats（27.9%）。

至於目前最應改善的外送平台機制，超過6成7受訪者認為，應替外送員額外投保；逾65%受訪者建議，應給予外送員油錢補貼。

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