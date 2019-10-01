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謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

【文．謝金河】

什麼東西可以一直放著，不用操什麼心，就可以一直增值？大家第一個想到的是酒，但最厲害的可能是土地。

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這兩天走過復興北路，長安東路口，那塊大同賣給興富發的456.47坪，每坪1119萬元的地，這片參加郝龍斌市長「台北好好的」政策獎勵的土地，容積獎勵可以從614%拉升至900%左右，這兩天機具設備進入，地上種植多年的樹，可能很快就要移走。林挺生時代買的地，到下一代把它賣掉，不到500坪的土地，一下子賣了51億，一塊土地靜靜的躺著，幾十年後，增值可能千倍，萬倍。

維也納藝術廣場旁的土地(圖片來源：謝金河臉書)
維也納藝術廣場旁的土地(圖片來源：謝金河臉書)
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想到土地增值，我就想到父親在我面前感慨一生因為保守謹慎，不敢冒險，錯失機會的感傷。他說十幾歲的時候，養牛養在南港舊莊一帶，土地一坪只有50元，他沒錢買，也不敢借錢買；十幾年後，養牛養到內湖，那時內湖還沒有截彎取直，要坐船，土地一坪500元，他的結拜兄弟要他把南部的農地賣掉，到台北來換內湖的土地，父親不敢孤注一擲，結果他的結拜兄弟身價百億，我讀大學的時候，缺錢就到這個叔叔家借錢。那時美福黃家是內湖最大地主，但錢太多也給後代種下禍根。父親感慨說他這一生沒有太大本事，留下大的財富給我們，但他很欣慰的是小孩都很力爭上游，赤手空拳闖天下。

復興北路上準備上工的機具(圖片來源：謝金河臉書)
復興北路上準備上工的機具(圖片來源：謝金河臉書)
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幾十年來，我發現台灣最有錢的人，多數從土地増值累積龐大財富。企業主不管到哪裏蓋工廠，第一件事就是先買地，從90年代台商在中國獵地，後來在越南，東恊國家，台商也許事業獲利沒有賺那麼多，你絕大多數的人都賺到可觀的土地增值的財富，這也是台灣經濟力的底藴。

父親的感慨也許發自內心，他覺得他一生賺的錢不夠多，但我跟他說，賺錢也有天命，夠用就好，留財給下一代，如果財富太龐大，經常造成骨肉相殘，這反而是禍根。我告訴爸爸說，他沒有留下大財富給我們，但我們兄弟姊妹和樂相處，大家孝順父母，這就是最大的財富。

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延伸閱讀》

不得不被土地干擾的投資決策

涉買賣台南土地套利四億 中信老臣張明田聲押

台糖土地是否廉價賤租？一個問題揭露「台北看天下」的迷思

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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