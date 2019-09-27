南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

【口述/尹衍樑，整理/何晶晶】

編按：金管會基於南山人壽新系統上線，風險控管及採購作業都有重大缺失，上週二重罰南山3600萬（含子公司產險），勒令將董事長杜英宗停職2年，南山人壽宣布由大股東尹衍樑36歲獨子尹崇堯代理董事長。今周刊獨家專訪南山最大股東潤泰集團總裁尹衍樑，他坦言承認錯誤，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起。｣

尹衍樑認為，SAP才能完全滿足南山對系統的需求。(攝影/聶世傑) 分享 facebook

為何選擇SAP（德商思愛普）？系統出錯的關鍵在哪裡？杜英宗在推進革新的過程中是否有所失當？如何面對金管會的重手裁罰？南山人壽「境界」之亂延燒至此，尹衍樑出面說分明。

採訪過程中，尹衍樑除了細數從頭、還原關鍵失誤，也不忘提醒新的經營團隊能夠「從哪裡跌倒、就從哪裡站起」；採訪末段，他更坦言南山必須「承認錯誤」！

以下為訪談重點摘錄：

決策誰拍板？

董事會通過，「杜英宗只是執行者」

今周刊》（以下簡稱Q）：對於事件發展至此，總裁有感到很驚訝嗎？

尹衍樑（以下簡稱A）：我是很訝異，事先沒有任何徵兆。

當然這個事情事出有因，這也代表我對杜英宗的信任，我沒有去多過問他做的事情，而且我在董事會也幾乎沒有發言過。

我只有在董事會裡面曾經提到問題，我們現在電腦系統硬體有五、六種，軟體有幾十種，所以我們資訊部人員每天都要等下班六、七點以後，所有電腦資料出來之後，在另外一台電腦進行處理，所以資訊部門的同仁常要忙到晚上十二點才可以下班……。

台灣做SAP、做ERP（企業資源規畫），我做得最早，做了二十八年了，潤弘、潤建、潤紡……，這都是SAP的模範生，為什麼說只找SAP一家來報價呢？因為我們的需求有九大模組，其他廠商沒有辦法完全滿足。

事實上，IBM、HP都有來報價，但是他們的東西不一樣，一個是只有半套多一點點，一個只有四分之一套左右，只有SAP才有九個模組全部都有。能夠符合南山需求的，只有這一家。

Q：你是覺得SAP比其他的好？是你拍板的嗎？

A：是董事會。杜英宗有提報過IBM、HP、SAP的報價，最後是董事們表決的，杜英宗只是執行者。

其實南山的系統並不複雜，你想想看，我們在大陸有五三四家大潤發，每家有三至四萬種貨品，什麼產品都有；每天進店有三到五萬人次，一個店要一千五百個車位；我們有五大配銷中心，都是一個據點一台卡車，配好貨品以後貼上封條，直接開到這個店。這麼複雜的流程，SAP的系統都能運作。

照我的講法，這就是「工具論」，工具好的人就會贏。

致命失誤點？硬體、人力都不夠，

「資訊部門同事真的很辛苦」

Q：為什麼這麼好的工具在南山會發生這樣的事情？後來會出包？

A：這套系統當然金額比較大，後來總共花了一○一億元左右，這個金額是董事會通過的預算。在它的推動過程當中，系統雖然簡單，但是南山的資料量實在太大；南山有逾六百萬保戶、一千一百萬張保單，很多人有好幾張保單，所以複雜度就變得很大了。

這次出的問題在於，我們有兩個系統，有十五萬件資料單據來不及輸入系統，去檢核到底是不是有效保單，所以他們要來理賠的時候，必須進到舊系統裡面翻查資料，再去進行理賠，到現在為止，也沒有一個客戶沒有被理賠到，只是慢了一天、兩天而已。

整體來說，我們的問題出在機器硬體不夠多、資訊人力的數量不夠多，所以有十五萬件停效保單稍有延遲，必須去把舊資料翻出來。

這其實只要花一點點小錢就可以解決了，但杜英宗……，加人也不准加，增加硬體也不准加，只是幾億的錢而已，但他說董事會通過就是這樣（指董事會通過預算為一○一億元），只是想辦法加班、加班……，資訊部的人就加班到（晚上）十二點才回家，真的很辛苦、很辛苦。

其實如果當時多買了一些硬體，多聘請一些專家進來，今天所有一切的懲罰，一件都沒有了。

Q：金管會處罰南山人壽給的理由當中，認為杜英宗的決策過於個人判斷，你覺得有道理嗎？

A：我跟杜英宗只是一個月開一次會、見見面，他如果沒有提問題，我就沒有給答案，所以我也不曉得他是否碰到什麼問題。別人跟他講，你資訊上若要達到那個目的，硬體、人力方面一定需要補足，這樣會造成好幾億的（新增支出）……。其實你上等的好魚都買回來了，怎麼連蔥薑、胡椒都不肯買呢？但他不肯買，就讓這個魚當作一般的魚，蒸一蒸就端出來吃了……，就卡在那些小事。

基本上，我尊重金管會的說法。

如何看裁罰？遵照金管會的意願，

「新團隊每兩周面報改善進度」

Q：杜英宗沒有提過，加硬體、加人總共要花多少錢？

A：有，但是我說這個你還是要提到董事會去。

Q：但是他沒有提嗎？

A：我認為他沒提。其實我們已花了一○一億元，只剩下蔥蒜醬油那個錢，大概再加個五％左右，就是解決設備問題，還要讓組織更龐大一點。

Q：金管會要求停售投資型保單，這件事情會對南山有衝擊嗎？

A：這當然算，但我們南山現在也正努力把商品盡量轉移到保障型的保單商品啊！

Q：對於種種問題，目前已經有具體的改善方案了嗎？

A：這兩天會出來。我們還有另外一個大股東，寶成的蔡老闆（指寶成集團創辦人蔡其瑞），他下禮拜一（指九月二十三日）才有空，我要把這個草案弄完，當面跟他報告。開董事會開了八年，他沒有開過口講一句話，都是高高興興地面帶微笑。而且我們今年一到八月底，稅後淨利大概已經到了三六○億元左右，比去年同期增加十八％以上。

Q：接下來，會和金管會進行哪些溝通？

A：首先，承認錯誤！我們確實是有做得未盡合理之處，我們會全力追求完善。

第二，我們代理董事長被選上，這是董事會選的，並不是我指定的，投票的時候我甚至還出去了。當然最好是杜英宗繼續（擔任董事長）下去，但今天金管會的公文下來了，我們就會遵照金管會的意願，逐步進行改善。

這不可能是處理一天就有效果，但我們會每兩周就由新董事長帶著幾個重要夥伴，到金管會面報改善進行的狀況。

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