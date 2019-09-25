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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55今周刊

文 / 唐祖貽

投資市場中總是不乏押對寶、大賺一波的故事，投資達人的選股方法也總讓人津津樂道。不過，有位八年級的投資人：丹尼爾，憑著有限的資金，以程式追蹤當時股市的主流股，並以追求高勝率為目標，不用「押孤支」，照樣繳出年年超過50%酬率。

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丹尼爾的投資經歷只有短短6、7年，而且剛開始因為誤信明牌與地下代操，結果明牌下市、代操跑路，賠掉自己的積蓄與向母親借的100多萬元。和多數曾經失敗過的達人一樣，丹尼爾也「痛定思痛」，透過自修與學習，摸索出一套適合新手與小資族的投資方法：「波段主流股盤中監控」。

丹尼爾表示，多數專家、達人所用的方法，大多是在底部布局、突破加碼、抱足大波段，希望「一把就大賺」，「這種方法雖然很好，但並不適合新手或小額投資人，因為經驗不夠、很難抱住；本金也不夠，很難靠重押一、兩檔股票大賺。」

鎖定主流股、不買在底部

漲勢確立才進場

他認為，小資族想在股市站穩腳步，要建立「先當贏家、再談報酬」的觀念，也就是「先求小勝、再求大賺」，透過適合的方法，培養正確的習慣，並做好資金控管，先求高勝率、逐漸累積財富，有了信心，投資路才能走得長久，千萬不要妄想一夕致富。「對新手或小資族來說，在股市『賺到錢』比『賺大錢』重要。」

所以，丹尼爾的「波段主流股盤中監控」操盤模式，不會重押、長抱單一個股，「我專找當時、或預期未來可能成為主流族群的標的。」將資金平均分散到3至5檔，且不是買在底部區與初升段，「是在確定發動漲勢、進入我設定的主升段才買。」他不鼓勵新手玩當沖，但買進後也不是一路抱到底，「跌破10日線與月線或大盤轉弱，就分批出場，再找下一檔。」

丹尼爾經過以下3個步驟的篩選，被選中的股票成為波段主流股的機率相當高，「再買在主升段，獲利的機率當然更高。」這3個步驟分別是：

第1步〉觀察大盤多空

中長線、短線指標並用

丹尼爾認為，「選股不選市」的道理，並不是不管大盤多空，而是當大盤多頭時，作多個股比較容易賺到錢，持股比重也可提高；反之，就要降低持股比重，或轉而作空。

那如何判斷大盤多空？丹尼爾用兩個指標，一是「多空指標」、屬於中長線趨勢；另一個是「短線指標」，兩個指標都是以收盤價為計算基礎，每天盤後檢查一次就行了。

2個指標的觀察方式都很簡單，每天根據其中的設定給予分數，以分數評定多空。例如「多空指標」的分數，是根據技術面與期貨、選擇權等籌碼狀況；「短線指標」會以KD值、站上或跌破五日線等技術面現象，綜合評比而得。基於長線保護短線的原則，若多空指標與短線指標不同調時，要以多空指標指出的方向為準。

第二步〉從技術面挑強勢股

突破初升段高點 買訊浮現

看懂大盤趨勢，下一步就是選股，而基本分析與技術分析是最常被運用的兩種方法。丹尼爾指出，基本分析從產業面到財務面，涵蓋範圍廣，理論多且繁複，一般或剛入門的投資人若沒有受過專業訓練，實在很難運用，所以，要追蹤股價的變化，技術分析會比基本分析簡單且有效。

丹尼爾的技術分析以型態為主，搭配均線與指標。技術分析中提到的型態可以簡單歸納為「底部」與「頭部」，而從底部到頭部的過程，又可分為「初升段」與「主升段」。

底部與頭部的確認訊號是什麼？丹尼爾以「季線」（60MA）為準，若股價下跌一段後，在季線以下止跌並整理，這稱之為「底部」；在底部整理一段時間，股價重新站上季線，就可能是進入初升段。

接著，股價在初升段見到高點後，會在季線附近整理一段時間，這時將初升段的最高點畫一條水平線。等到整理結束、再出現一根帶量的長紅K線，突破了初升段的高點與水平線，就是他認定進入主升段的訊號，「這根紅K就是最佳買點。」

以上都是在日線圖上的觀察，丹尼爾還會進一步檢視周線圖上，目前股價是否靠近半年線與年線，作為篩選的濾網，「愈靠近代表整理時間愈久、底部愈扎實，漲勢也更持久。」

此外，丹尼爾會用MACD指標確認個股目前所處的位置。當MACD上的兩條均線從零軸以下站上零軸，並持續往上時，就是確認進入初升段的重要訊號，而且這時柱狀體也會翻紅。

接下來若2條均線維持在零軸之上，但柱狀體卻由紅轉綠，這是「初升段之後的整理期」，未來當股價突破初升段高點，且柱狀體又由綠翻紅時，就代表整理結束、進入主升段。

第三步〉用族群性進一步篩選

找出領漲類股龍頭 依市值排序

丹尼爾認為，股市每一波的上漲，都是由若干族群或次產業領軍，不是個股單打獨鬥，所以若能掌握接下來是哪個類股領漲，再從中挑出主流股，勝率當然會大大提高。

所以，丹尼爾將上一步選出的個股，用他自製的「族群分類表」進一步篩選，若選出的個股中屬於同一族群的愈多，代表這個族群成為主流類股的機率愈大。另外，他並觀察到，領漲類股中，幾乎都是由該類股的龍頭或指標股當領頭羊，帶動整個族群出現波段漲勢，於是他再將這些族群中的個股依市值排序，若選出的個股又屬於這個領漲族群市值排名的前3分之1，就是他的首選。

丹尼爾將以上的選股方法，都寫入他的「波段主流股盤中監控」App中，「符合條件、出現買進訊號時，就會即時秀出來。」而經過以上步驟篩選出來的類股或個股，往往都是當時領漲的主流熱門族群的龍頭或指標，包括2017、18年的被動元件、矽晶圓，今年的5G、散熱、PCB（印刷電路板）、IC設計……，這些類股中的龍頭或指標股，「我都有參與，而且大多可以領先市場發掘到。」

丹尼爾經由這套操作法，這3年每年都有超過50％的報酬率，也累積上千萬元的資產，但他並不以此為滿足，「未來當資金到達一定規模後，我會將一部分資金透過基本面或其他方法選出的個股，重押長抱。」

這套高勝率投資法，丹尼爾透過直播、開課、臉書粉絲團積極推廣，短短一年多就累積了不少學員。當學員傳回一張張獲利滿滿的對帳單、向他表達衷心的感謝時，是他最感到欣慰的時候。

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