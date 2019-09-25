通過「愛國考驗｣才有研究經費 聲援佔中教師「被離職｣

文 / 張正一

近日一份人權組織的報告揭露，中國介入大學校園的力度，正傷害香港學術自由與校園人權。港民「反送中」抗爭的當下，報告凸顯的現象格外值得重視。

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編按：英國《泰晤士報》在9月中發表最新的《2020年世界大學排名》，即使在「反送中」的抗議及罷課的陰影下，香港仍有6所大學上榜，5所躋身200強，香港第一學府香港大學，排名略升1位，至全球第35名。

然而，在亮麗排名下，中國勢力已經一點一滴，透過各種方法，介入了本來應該維持絕對中立的大學校園中。

由全球39個國家、400所高等教育機構組成的NGO（非政府組織）「險境中的學者」（Scholars at Risk，SAR），在9月24日對全球發表了一份最新報告——《走向卓越的阻礙》（Obstacles to Excellence）。研究結果顯示，當中國雄心勃勃地想要擠進全球學術強權的同時，對學術自由及其他人權方面，卻多有戕害。

不僅在中國境內如此，港、澳、台，甚至國際一流大學，都有中國政府介入的影子。小則干擾學術自由，大則使得學者和學生身處險境。

2014年9月，香港發生「雨傘革命」之後，中國用各種人事及財務的手段，破壞港澳大學自治，也種下了年輕學子踴躍參與香港各項示威遊行的火種。

《今周刊》取得授權，與「險境中的學者」及全球多家媒體，共同發表這份報告（整份報告，請見《今周刊》網站）。紙本部分僅摘錄、整理香港的例子如下：

在英國殖民統治時期，香港總督一直掛名各公立大學的校監（chancellor）一職，就表面上來看，有很大權力，但在實際校務運作上，各屆總督都不會主動干預學術自治，各大學的最高負責人為校長（vice-chancellor）。

但1997年香港主權移交、尤其是自「和平佔中」運動之後，香港的行政長官（相當於殖民時期的總督）開始在大學事務方面扮演更主動的角色，包括運用不同程度的權力，來任命香港各大學校委會成員。

對校委會下手

港大副校長任命案鳴第一槍

對香港來說，這是一個不尋常的變化，也引起不少辯論。澳大利亞蒙納士大學（Monash University）的中國研究講師凱大熊（Kevin Carrico）曾指出，香港的一些大學校委會變得「政治化，似乎主要對香港行政長官負責。」

以香港大學為例，行政長官一人就可以任命校委會24名成員中的7名，包括主席在內。校委會成員中，只有9名是來自港大教職工及學生群體。這樣一來，半數以上的人員組成來自大學以外，與中國關係緊密的人士也在其中。

最具指標性的例子是，香港大學憲政法律專家陳文敏的副校長任命案。

陳文敏時任香港大學法學院院長，也是憲法法律專家，在人權和民主上，以主張自由主義著稱。港大校長馬斐森（Peter Mathieson）透過全球招聘，於2014年12月推薦陳文敏為副校長人選。

這項原本不對外公開的消息，不久之後，卻被一家親北京派報社披露，並指責陳文敏，未能阻止香港大學法學院教師戴耀廷參與佔中運動。

在親北京派媒體攻擊下，香港大學校委會先後兩次拖延陳文敏的任命投票。15年9月25日，校委會投票否決了陳文敏的任命，但並未公布具體理由。

這起風波，引發了師生罷課、肢體衝突，還有兩名學生因涉嫌損壞學校財產的犯罪指控被定罪。此一事件，被視為北京方面在控制香港各大學上的首個重大勝利。

接著，16年4月，嶺南大學決定不續聘中文系助理教授陳雲根。

陳雲根著有《香港城邦論》一書，支持香港有更大自治權，該書出版後，他被稱為「本土派教父」。陳雲根就港陸關係的演講，隨後激勵了由學生領導的本土運動；他也積極參與和平佔中運動。

拿教師開刀

聲援佔中運動竟「被離職」

16年3月，嶺南大學一名官員對陳雲根發出警告，說他的發言太過政治化，據稱還告訴他「說話要小心」，否則將「承擔後果」。次月，陳雲根接到通知說，他的教職未被續約。陳自嘲自己是佔中後的「首例學術犧牲品」。

16年6月，香港理工大學對傳播學和社會科學學者劉小麗，啟動紀律處分程序，起因是她聲援街頭小販。

原來，劉小麗為聲援在抗議中被驅逐的小販，自己捲起袖子，在街上擺攤，最後被警方以違規理由逮捕。香港理工大學對此提出檢討，並認為，劉小麗的擺攤動作，是「校外工作」而採取處分（編按：校方指其賣魷魚所獲的十元利潤屬「校外工作」）。

學生也成祭旗

「不尊重國歌」被拒授學位

對老師壓力如此，對學生當然也不會少。

17年12月，香港專業進修學校（Hong Kong College of Technology，HKCT）拒絕對至少12名在畢業典禮上和平抗議的學生授予學位，因其不願在《義勇軍進行曲》（中華人民共和國國歌）播放時起立，以示對中國政府的抗議。

校方立即要求兩名學生離場；有10名學生跟隨一同離場，以示聲援。這12名學生都因涉嫌違反學校關於國歌的政策，而被拒絕授予學位。校長表示：「作為一所愛國愛港的學校，必定高舉愛國旗幟，這個是沒有任何妥協餘地的。」

香港特首林鄭月娥，也表態支持，她說，一切不尊重國歌的表達「都不能容忍」。她還說：「我充分肯定校長陳卓禧的介入和應對。」

19年3月，香港理工大學也對4名參加14年民主運動的學生，進行紀律處分。

這4名學生涉嫌在校內自由言論「連儂牆」，張貼支援香港獨立的內容，其中包括支援香港民族黨主張香港獨立的標語。連儂牆被禁之後，學生要求解釋，最終導致10月4日在校方辦公室外，學生與管理層對峙。事件發生後，校方啟動內部調查，並於19年3月1日開除研究生何俊謙，對3年級學生林穎恒處以停學一年懲罰。

最新武器是資金

通過愛國考驗才有研究經費

人事掣肘之外，資金是中國的最新武器。

18年5月，中國國家主席習近平建議允許香港學者申請國家研究資金，這是自1997年主權移交以來的第一次。然而，申請人必須證明自己「愛國愛港」，這樣的愛國考驗，不僅將會干擾學術工作，更不利於學術自由。

23位著名香港學者及團體發布了一份連署請願書：「假如『愛國愛港』此等含糊不清的措辭，成為資金申請門檻篩選本地學者的研究專案，等同設下危險先例，威脅香港的自由及學術自由。‡」

報告指出，14年佔中之後，學者和學生遭受針對性攻擊，香港知識界普遍擔憂，在反送中事件後，北京方面加緊控制香港各學術單位的力道恐將更強。

特別是《送中條例》讓香港知識界擔心，如法案通過，中國當局可藉指控香港學者，然後運用對香港特區政府的影響力，將學者引渡至中國。一旦被引渡至中國，學者就被置於中國刑事司法系統之下，完全缺乏正當程序的保障。

這一切都顯示：香港地區的學術自由和機構自治日益脆弱，批判性的探究和討論，可能會付出高昂代價。

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