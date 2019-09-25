親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01今周刊

撰文‧今周刊編輯團隊

于美人日前在「什麼道理？」節目上討論到老後照顧問題，擁有一對龍鳳胎子女的于美人有感而發地說：「我也提倡到機構照護。」

分享

她甚至表示，自己人生最後10年時，也要去住安養機構。理由是「這一照顧就是10年、20年，我人生最後的10年，剛好是她人生最精華的10年，我從小栽培她長大，為了就是讓她展翅高飛、鴻圖大展，然後我最後的10年綁住她人生最精華的10年，我這一路的栽培是什麼意思呢？」

不想綁住孩子的于美人要選擇什麼樣的終老方式？以下是她的自述。

我35歲才生小孩，到了70歲，女兒才35歲，正是她人生最好、最精華時刻，如果將時間完全綑綁在我人生最後的10年，要她照顧我，我覺得真是沒有道理的事情。

「孝順」應要重新解釋

少子化時代 觀念要與時俱進

現在少子化，如果是獨生子女，假如有婚姻，一個人要照顧自己父母、對方父母4個老人⋯⋯，不是孩子不願意做，是根本不可能做到。除非，他是大企業家，有能力幫家中每位老人找一個看護。所以，是該改變觀念的時候了，不改變，難道要逼死小孩嗎？

所以，我年老時會選擇到養老院，我可以自由選擇要養老的地方，而不是被送去，這就跟換房子一樣的道理，我只是換一個地方住而已。

可能有人覺得讓父母去住安養院是「不孝」，但是，傳統孝順的定義應該要重新被解釋。過去，社會有大家族支撐，彼此可以互相照顧，但現在處於少子化時代，觀念也要與時俱進。

一直以來，我認為「久病床前無孝子」不應該是一個諷刺，而是一種體諒與了解，因為（父母）久病，真的很難要求（要有孝子出現）。我認為，所謂的孝順是父母年老時，他們和我們都能將日子過好。

只要在他們臨終前10年好好被照顧，那麼讓誰照顧有什麼關係呢？這是我要提倡的信念，一直講一直講，慢慢形成共識，就能破除背負不孝的壓力，也是放過自己的小孩。

過去10幾年，我接觸過如門諾醫院或其他老人團體，幫助他們募款，同時也從國外案例發現，在養老機構中也能提供被照顧得很好的服務，所以我對年老時到機構生活並不排斥。

我認為人老時，還是要維持一種人我互動往來的關係，跟同年齡層的人聊天，推薦我們同時代的歌曲等等交際，而不是讓外傭推著輪椅帶我到公園。

50歲就要考慮老年

不放手才自私 把承擔留給自己

人在50歲左右就要開始考慮面對老這件事。我40多歲準備換房子時就想到有可能在這裡度過老年，也意識到小孩長大，代表未來有天他們會出去，我要自己過生活，所以要開始準備了。

所以我不會買有階梯的樓中樓，裝潢時，從門口到浴室，輪椅都能通行，在整體設計時就要想到以後。另外，很多父母都拚命準備教育基金，沒有考慮到自己的養老基金。其實，孩子讀到大學後，就應該為自己養老存錢，到老時才有所保障，清爽無負擔。

不放手才自私，放手其實是把更大的承擔留給自己。只要女兒加倍幸福，就是對我最大的報答，而不是因為不孝的觀念被霸凌、被道德綁架。

我只要臨終時最後吃進的那口食物是甜的；如果我失智，不要騙我說我喜歡吃花生口味，其實我愛的是芝麻；死後喪禮桌上奉飯要用鼎泰豐的炒飯，而且要加醬油，無論多貴都要加。這些我都交代好了，遺囑也立好了。

我不會忌諱談生死，有次我還問女兒：如果我離開，最懷念我的會是什麼事？她回答：牛肉麵、滷肉飯⋯⋯種種食物名稱。其實我是把問題丟給她，希望這些懷念能留給她，成為她的力量支持。每個人終究都要離別，只能祝福對方到美好的地方，如果有來生，再遇見時，才會讓更好的自己與對方再相見。

在高齡化的台灣，照顧者比被照顧者更早倒下，不再只是家庭內部的家務事，而是社會共同問題。

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1188期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

通過「愛國考驗｣才有研究經費 聲援佔中教師「被離職｣

2019-09-25 14:00

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

國泰金控連續5年評比奪冠 國泰金李長庚：地基打好就能搶進世界盃

2019-09-25 14:04

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:41

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 13:01

《返校》導演徐漢強還原白色恐怖 「不能刻意忘記傷口 它才能好起來」

2019-09-18 12:59

擔心出國時生病醫藥費貴到爆？不可不知的「旅行綜合險」5大重點

2019-09-18 12:57

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

加入多元計程車可年省好幾萬稅金？ 這些隱形成本恐怕讓你付更多

2019-09-18 11:06

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

5G、蘋概領頭！投信重押10檔個股名單出列 搶賺作帳行情

2019-09-11 13:05

3大因素讓黃金長期多頭再現 1510美元以下就可分批承接

2019-09-11 13:05

「交通不便恐無法在黃金時間搶救...」他如何用網路守護這裡的「三高」熟齡族？

2019-09-11 13:05

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

AirPods稱霸6成市場！看好蘋果3隻小金雞 專家精選15檔台廠受惠股

2019-09-04 13:30

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34
看更多

熱門文章

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05

高雄農漁產品外銷訂單達成率不到7% 韓市長成績單的真相與隱憂

2019-09-19 09:29

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

謝金河：低基期股的尋寶

2019-09-19 11:45

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:49

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

郭台銘退選心路歷程 兩個月五度轉折

2019-09-19 09:32

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:41

中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

2019-09-19 13:42

各路英雄好漢火力全開 作帳軍團來襲 尖兵股出列！

2019-09-20 10:46

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

「特戰男神」吳怡農：用經濟學觀點看國防是我的強項

2019-09-19 09:30

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

2019-09-24 09:59

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26

iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

2019-09-19 13:47

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

5G大主流 穩懋軋空？

2019-09-19 13:24

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

著名男高音「多明哥」爆多起性騷擾醜聞 事業堪憂

2019-09-18 15:49

少了郭董當母雞 柯P怎麼拚國會藍綠不過半？

2019-09-19 09:32

兩強對決》比起「愛意」 這場仗「恨意」才是決戰點！

2019-09-20 09:34

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 13:01

餐飲外送宅經濟 除了delivery還有哪些必學多益字？

2019-09-20 16:36

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:43

巷仔內的在地美食 吃得飽也吃得巧

2019-09-17 15:45

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top