擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

【文．林信男】

你不理財，財不理你，不花心思處理「錢」的問題，只會讓你離財富更遙遠；理財作家、易飛網策略長楊倩琳，曾是月薪25K的小資族，卻能在5年內存到第一桶金，一圓留學夢；她認為，理財是心態問題，必須先擺脫4個壞習慣，才有機會踏上致富之路。

易飛網策略長楊倩琳。（圖：楊倩琳提供） 分享 facebook

在這4個讓人遠離財富的壞習慣中，頭號壞習慣就是「覺得理財很困難」，楊倩琳強調，「你要先相信，自己能變有錢，才會有錢」；2號壞習慣是「把錢交給父母管」，「媽媽的理財能力，未必比你高明」，想理財，就要先學著自己把錢管好。

第3個壞習慣，是「錢放定存或保險」；楊倩琳說，定存利息很低，保險則是「管理風險」的工具，而非理財工具，「有人擔心投資賠錢，乾脆買儲蓄險，結果搞不好比定存還糟糕」；第4個壞習慣，是「吃喝玩樂混時間」，「理財需要知識，知識得花時間累積，很多人說沒時間學理財，卻把時間用來吃喝玩樂。」

每天安排「Money time」

靠閱讀自學理財

與其羨慕別人有錢，不如跨出學習理財的第1步；楊倩琳形容，實踐理財的過程，就像工作一樣，先設定目標、計畫，接著就是執行和檢討，「你可能覺得，下班後就是要放鬆、放過自己，但這樣的心態，怎麼可能會變有錢？」

坦言剛接觸理財知識時，也是一竅不通，但楊倩琳願意花時間自學，無論工作多忙，她每天都會設法撥出1、2小時的「Money time」，閱讀財經相關書籍、雜誌，或觀看電視節目，持續吸收理財知識，「1本書才200、300多塊，但作者給你的，是他的思考精華。」

靠閱讀自學理財的楊倩琳，常和同事、部屬，分享閱讀的好處，「小時候家裡窮，我都泡在圖書館，不用花錢就有書看，增加知識和見聞。」

存錢、投資雙軌並進

靠紀律拚第一桶金

剛出社會時，楊倩琳也是典型小資女，月薪僅2萬5000元左右，但她靠著「每月存下5成薪」、「努力工作拚加薪」，以及「投資股票和基金」等3個方式，讓自己在5年內，存到第一桶金，達成出國留學目標。

大學畢業後，楊倩琳進入一家投影機代理商工作，當時的月薪，約2萬5000元； 2年後，楊倩琳轉職至光寶科技，負責產品行銷，待遇是2萬7000元，她秉持「拼命三娘」工作態度，曾為了處理電腦展相關事宜，整整1個月沒休假，身高158公分的她，體重一度掉到只剩38公斤。

「我做了8個月就升官加薪」，在光寶科技工作3年，楊倩琳的薪水，已增至3萬3000元；出社會以來，她每個月都存下5成薪水，並從另外5成收入中，撥出一部分，用於投資股票、基金，靠著有紀律的理財方式，在28歲那年，存到人生中第1個100萬。

如何存下5成薪水？楊倩琳的方法很簡單，就是省吃儉用，「我住家裡，早餐、晚餐在家吃，中午買自助餐，不用太多錢；況且，工作很忙，我也沒什麼時間花錢」；在楊倩琳的第一桶金當中，光是靠存錢而得的部分，就占了7成，其餘3成，則靠投資。

基金是楊倩琳最早嘗試的投資標的，當時她以定期定額方式，購買區域型、投報率穩健的科技基金，「我不喜歡押寶單一國家，所以買區域型，分散風險，賺到10%，就贖回一半，落袋為安。」

「三高三低」選股法

讓投報率更上層樓

除基金外，楊倩琳也藉由投資股票，加快存到第一桶金的速度，並從經驗中，歸納出一套「三高一低」選股法，藉由「每股盈餘（EPS）連續5年高於1元」、「股東權益報酬率（ROE）連續5年高於10%」、「殖利率連續5年介於4%至5%」，以及「低基期（至少較近2年高價，低15%至25%）」等標準，篩選標的；她目前持有的中租-KY（5871），便是符合「三高一低」條件的股票。

近期楊倩琳又增加了「本益比低於12（10以下更好）」和「股價低於淨值（也就是股價被低估）」2項條件，讓「三高一低」選股法，進化為「三高三低」。

她估計，「三高三低」帶來的投報率，可較「三高一低」多出約10%，在她的持股中，寶成（9904）和敦吉（2459），就是符合「三高三低」標準的股票，「股票在精不在多，真正能賺錢的股票，2、3檔就夠了。」

透過閱讀開啟理財之門，從月薪不到30K的小資女，蛻變為理財達人，楊倩琳的經歷，印證了「書中自有黃金屋」，把知識變現金流。

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