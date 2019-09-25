親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

「朋友圈炫富」產業鏈 開跑車、住豪宅不用5元

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50今周刊

【文．林信男】

你不理財，財不理你，不花心思處理「錢」的問題，只會讓你離財富更遙遠；理財作家、易飛網策略長楊倩琳，曾是月薪25K的小資族，卻能在5年內存到第一桶金，一圓留學夢；她認為，理財是心態問題，必須先擺脫4個壞習慣，才有機會踏上致富之路。

易飛網策略長楊倩琳。（圖：楊倩琳提供）
易飛網策略長楊倩琳。（圖：楊倩琳提供）
分享

在這4個讓人遠離財富的壞習慣中，頭號壞習慣就是「覺得理財很困難」，楊倩琳強調，「你要先相信，自己能變有錢，才會有錢」；2號壞習慣是「把錢交給父母管」，「媽媽的理財能力，未必比你高明」，想理財，就要先學著自己把錢管好。

第3個壞習慣，是「錢放定存或保險」；楊倩琳說，定存利息很低，保險則是「管理風險」的工具，而非理財工具，「有人擔心投資賠錢，乾脆買儲蓄險，結果搞不好比定存還糟糕」；第4個壞習慣，是「吃喝玩樂混時間」，「理財需要知識，知識得花時間累積，很多人說沒時間學理財，卻把時間用來吃喝玩樂。」

每天安排「Money time」

靠閱讀自學理財

與其羨慕別人有錢，不如跨出學習理財的第1步；楊倩琳形容，實踐理財的過程，就像工作一樣，先設定目標、計畫，接著就是執行和檢討，「你可能覺得，下班後就是要放鬆、放過自己，但這樣的心態，怎麼可能會變有錢？」

坦言剛接觸理財知識時，也是一竅不通，但楊倩琳願意花時間自學，無論工作多忙，她每天都會設法撥出1、2小時的「Money time」，閱讀財經相關書籍、雜誌，或觀看電視節目，持續吸收理財知識，「1本書才200、300多塊，但作者給你的，是他的思考精華。」

靠閱讀自學理財的楊倩琳，常和同事、部屬，分享閱讀的好處，「小時候家裡窮，我都泡在圖書館，不用花錢就有書看，增加知識和見聞。」

存錢、投資雙軌並進

靠紀律拚第一桶金

剛出社會時，楊倩琳也是典型小資女，月薪僅2萬5000元左右，但她靠著「每月存下5成薪」、「努力工作拚加薪」，以及「投資股票和基金」等3個方式，讓自己在5年內，存到第一桶金，達成出國留學目標。

大學畢業後，楊倩琳進入一家投影機代理商工作，當時的月薪，約2萬5000元； 2年後，楊倩琳轉職至光寶科技，負責產品行銷，待遇是2萬7000元，她秉持「拼命三娘」工作態度，曾為了處理電腦展相關事宜，整整1個月沒休假，身高158公分的她，體重一度掉到只剩38公斤。

「我做了8個月就升官加薪」，在光寶科技工作3年，楊倩琳的薪水，已增至3萬3000元；出社會以來，她每個月都存下5成薪水，並從另外5成收入中，撥出一部分，用於投資股票、基金，靠著有紀律的理財方式，在28歲那年，存到人生中第1個100萬。

如何存下5成薪水？楊倩琳的方法很簡單，就是省吃儉用，「我住家裡，早餐、晚餐在家吃，中午買自助餐，不用太多錢；況且，工作很忙，我也沒什麼時間花錢」；在楊倩琳的第一桶金當中，光是靠存錢而得的部分，就占了7成，其餘3成，則靠投資。

基金是楊倩琳最早嘗試的投資標的，當時她以定期定額方式，購買區域型、投報率穩健的科技基金，「我不喜歡押寶單一國家，所以買區域型，分散風險，賺到10%，就贖回一半，落袋為安。」

「三高三低」選股法

讓投報率更上層樓

除基金外，楊倩琳也藉由投資股票，加快存到第一桶金的速度，並從經驗中，歸納出一套「三高一低」選股法，藉由「每股盈餘（EPS）連續5年高於1元」、「股東權益報酬率（ROE）連續5年高於10%」、「殖利率連續5年介於4%至5%」，以及「低基期（至少較近2年高價，低15%至25%）」等標準，篩選標的；她目前持有的中租-KY（5871），便是符合「三高一低」條件的股票。

近期楊倩琳又增加了「本益比低於12（10以下更好）」和「股價低於淨值（也就是股價被低估）」2項條件，讓「三高一低」選股法，進化為「三高三低」。

她估計，「三高三低」帶來的投報率，可較「三高一低」多出約10%，在她的持股中，寶成（9904）和敦吉（2459），就是符合「三高三低」標準的股票，「股票在精不在多，真正能賺錢的股票，2、3檔就夠了。」

透過閱讀開啟理財之門，從月薪不到30K的小資女，蛻變為理財達人，楊倩琳的經歷，印證了「書中自有黃金屋」，把知識變現金流。

分享

延伸閱讀》

為何ETF比主動式基金更受歡迎？讓巴菲特用這場「10年賭局」告訴你

衝動消費害你零儲蓄？她靠這5招　4個月多存近2萬元

七年級生好辛苦　「這個原因」讓你只有50％機會，賺得比爸媽多

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:41

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 13:01

《返校》導演徐漢強還原白色恐怖 「不能刻意忘記傷口 它才能好起來」

2019-09-18 12:59

擔心出國時生病醫藥費貴到爆？不可不知的「旅行綜合險」5大重點

2019-09-18 12:57

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

加入多元計程車可年省好幾萬稅金？ 這些隱形成本恐怕讓你付更多

2019-09-18 11:06

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

5G、蘋概領頭！投信重押10檔個股名單出列 搶賺作帳行情

2019-09-11 13:05

3大因素讓黃金長期多頭再現 1510美元以下就可分批承接

2019-09-11 13:05

「交通不便恐無法在黃金時間搶救...」他如何用網路守護這裡的「三高」熟齡族？

2019-09-11 13:05

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

AirPods稱霸6成市場！看好蘋果3隻小金雞 專家精選15檔台廠受惠股

2019-09-04 13:30

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 12:58
看更多

熱門文章

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05

高雄農漁產品外銷訂單達成率不到7% 韓市長成績單的真相與隱憂

2019-09-19 09:29

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

謝金河：低基期股的尋寶

2019-09-19 11:45

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:49

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

郭台銘退選心路歷程 兩個月五度轉折

2019-09-19 09:32

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:41

中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

2019-09-19 13:42

各路英雄好漢火力全開 作帳軍團來襲 尖兵股出列！

2019-09-20 10:46

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

「特戰男神」吳怡農：用經濟學觀點看國防是我的強項

2019-09-19 09:30

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26

會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

2019-09-24 09:59

iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

2019-09-19 13:47

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

5G大主流 穩懋軋空？

2019-09-19 13:24

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

著名男高音「多明哥」爆多起性騷擾醜聞 事業堪憂

2019-09-18 15:49

少了郭董當母雞 柯P怎麼拚國會藍綠不過半？

2019-09-19 09:32

兩強對決》比起「愛意」 這場仗「恨意」才是決戰點！

2019-09-20 09:34

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 13:01

餐飲外送宅經濟 除了delivery還有哪些必學多益字？

2019-09-20 16:36

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

巷仔內的在地美食 吃得飽也吃得巧

2019-09-17 15:45

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:43

加入多元計程車可年省好幾萬稅金？ 這些隱形成本恐怕讓你付更多

2019-09-18 11:06

水泥產業旺季駕到 逢低布龍頭廠 等待創高機會

2019-09-20 10:46

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top