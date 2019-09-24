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不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19今周刊

【文．許雅綿】

「我不要賺快錢，投資要有安全感。」現年34歲的張耿豪，大學畢業後擔任工程師，並在兩年前創業，目前上海、台灣兩邊跑的他，將過去工作賺得的收入，幾乎全投入美股ETF。

追求「簡單、穩健」的投資方式，張耿豪過去5年靠著自創的一套股債ETF配置，且在每年固定調整比例「再平衡」、定期投入資金，5年來穩穩賺了300多萬元，他是如何辦到的？

張耿豪提供
張耿豪提供
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談到投資，張耿豪臉上沒有太多的情緒，當同儕間都在操作個股，為股票投資 1年獲利超過20%而開心時，他選擇堅持投入1年累積報酬率10%左右的美股ETF。

很多朋友都質疑他這套美股ETF投資方式，到底能不能賺到錢？但張耿豪堅定地說：「我沒有要賺很多，只想要長期投資有獲利，投資美股ETF很穩定，年化報酬率只要有7%，我10年就能翻1倍。」

股海裡盲目短線操作

2小時內賠了30萬元

張耿豪24歲左右開始投資，當時iPhone 4剛上市，投資人瘋買「蘋果概念股」，他觀察，台股的廠商都是iPhone手機代工為主，「如果要投資鴻海，為什麼不要直接投資蘋果？」他認為，投資應該找「源頭」。所以第一次投資，選擇買蘋果、Google和臉書等美國股票。

買了蘋果股票，iPhone 4新機大賣，張耿豪蘋果股票持有兩、三個月就獲利了結，嚐到甜頭的他，接著看準運動攝影器材公司GoPro快要上市，將新台幣50萬投入買GoPro股票，不到一個月也賺到快1倍。

接著他胃口變得更大，2014年阿里巴巴在紐約證券交易所上市，掛牌價68美元，一開盤股價衝破90美元，盤中一度衝到近百元，他擔心機會溜走，殺紅眼在高檔96美元左右，重押殺進場，未料盤中股價震盪，跌到89美元，加碼融資投資，讓他短短兩個小時內，賠了新台幣30多萬元。

熬夜操作阿里巴巴股票賠錢，加上後續投資穿戴式裝置Fitbit也慘賠，讓他鐵了心「以後不要再賺快錢！」甚至好幾個月不敢再碰投資，而沒有投資的時間裡，張耿豪也沒閒著，有空閒就看投資理財書籍，想盡辦法想找到「穩一點」的投資工具。

他分析過去操作美股的經驗，發現自己的情緒，很容易跟著股價的漲幅上上下下，在短線買賣操作過程，即便有小賺，但拿這筆賺到的錢，再去投資下一檔股票，可能就變成賠錢。常常一年下來，賺也賺不多、賠也賠不多，「這一年等於都在做白工。」

所以當他閱讀到「股神」巴菲特〈Warren E. Buffett〉、指數基金之父約翰‧伯格〈John C. Bogle〉書籍，接觸到長期投資和ETF〈指數股票型基金〉的投資觀念後，他想著「與其花時間做白工，不如投資被動式的ETF，不需要一直盯盤，買著穩穩放著不動，報酬率也有機會比反覆操作股票來的高。」

選定美股ETF長期投資

他每年做兩件事 5年賺了300萬元！

挑中ETF作為長期投資的工具之後，看好美國為世界最大的經濟體，「如果美國經濟不好，其他國家也不可能會好，」加上美股ETF交易量大，「我將大部分的資產都投入美股ETF，長期投資累積資產，未來要大筆賣出的時候，不用怕賣不掉，但台股ETF量太小，要擔心沒人承接、賣不掉。」

於是張耿豪辦了美國證券戶和台灣外匯帳戶之後，拿了新台幣50萬元，就開始投資美股ETF。

他當時買了一個簡單的投資組合，也就是VTI（追蹤美國股票市場）、VGK（歐洲市場）、VPL（亞太市場）與VWO（新興市場），涵蓋了全球主要市場，以及BWX〈SPDR彭博巴克萊國際政府債券〉、IEI〈美國公債〉等2檔債券ETF，總共持有6檔ETF。

至於資金配置的比例，4檔美股ETF分別配置20%，另外2檔債券ETF則分別配置10%，「就是股票ETF占8成，債券ETF占2成，當時沒有想太多，也沒有太繁雜的手續，投資一次搞定。」

投資美股ETF之後，他觀察第1個月的漲幅，沒有漲也沒有跌，但他忍住沒有買賣並持續觀察，心理想著「不要管它〈漲幅〉」。結果第一年的累積的總投資報酬率也有10%到12%，他驚訝的是，「配置好股和債的比例之後，不管它也能有10%以上的報酬率。」

投資初期，他偶爾還會盯一下漲跌幅，現在幾乎不盯盤，只利用工作的空檔，看一下財經新聞、美國各產業的經濟數據，且在每年固定做以下兩件事。

第一件事：每年1月進行美股ETF「再平衡」配置。

張耿豪說，每年的1月，他會回歸原始設定的投資比例，進行再檢視。例如一開始投資6檔美股ETF〈股票4檔、債券2檔〉，配置比例為4檔股票各20%，債券2檔各10%，觀察若有ETF增值，就將部位賣掉，轉投入落後的標的中。

舉例來說，每年幾乎都是美國市場漲最多，若該檔ETF的比重會從原本20%漲到28%左右，他就把美國市場ETF漲的部分賣掉，調整至原本的20%，再將這筆賣掉的資產，投入落後的標的中，「賣掉高價資產、轉投入低價資產中，」讓整體投資組合能回歸原始設定的比例。

而股票8成、債券2成的比例，張耿豪維持了好幾年。直到近兩年，他有意想要稍微調高一點總報酬率，看好不太受景氣影響的醫療和民生必需股，例如星巴克、麥當勞等股票，增持非民生用品、民生用品和醫療相關等ETF，才將投資比重調整為股票9成〈增持至7檔〉，債券1成〈2檔〉。

第二件事：每年6月定期不定額投入資金。

每年1月重新再平衡配置比例後，在6月的時候，他定期會投入資金，金額不一定，賺得多就投多一點，賺得少就投少一點。

只有一次例外，就是2016年6月英國脫歐，VGK（歐洲市場）大盤一天跌超過5%，那天張耿豪立刻加碼1萬多美金，果然不到一個禮拜，大盤就反彈回來了，「所以如果受貿易戰影響，未來美股跌的話，我會繼續買更多。」

張耿豪說，從2014年第1筆50萬元的資金投入後，投資美股ETF約5、6年左右，本金已經投入600、700萬元，從原本報酬率10%、20%，累積至今已達到70%、80%，目前美股ETF資產也已經突破千萬元。

投資1年只做兩件事，「常常會覺得投資很無趣，每年都在做重複的事情，看著身邊朋友經常忙著操作股票買賣、緊盯著市場和投資公司的動向，但你都參與不了。」不過一年又一年下來，發現這套美股ETF投資成效很好，可能身邊朋友第1年賺20%、30%，但第2年沒辦法持續。

但反觀張耿豪這套美股ETF投資術的報酬率，從原來10%左右，目前累積總報酬率已經達到了70%、80%，確實也打趴了很多股票操作的投資人。

訪談過程中，張耿豪談到個股投資，多次強調「風險太高、有點可怕」。問到為什麼願意堅持執行這套他口中「無聊的美股ETF投資術」。他說：「我覺得自己運氣不是很好，靠自己這套美股ETF投資方式，穩穩地賺錢，很有安全感，而且若ETF跌了10%、20%，其他股票一定更慘，反正我不會是最慘的。」

張耿豪直言，過去曾花很多時間看盤，即便掌握公司的財報真的很好，但股價搞不好之後還會跌，投資股票對他來說，勝率是一半一半，他投資不想要賭運氣，只想要「穩穩的賺錢」。

然而，投資過程中，不僅身旁的朋友，初期他自己也曾質疑過，到底會不會賺到錢，但最後時間證明，雖然獲利慢，但這套美股ETF投資術確實能夠賺到錢。

他笑說，投資ETF真的有助於提升投資的心理素質，「現在幾乎不盯盤，投資美股ETF資產穩穩增加之外，我也更有時間努力工作，讓其他的工作資產增加。」投資最重要的是本金的大小，工作收入增加，定期投入累積本金，投資獲利就越有感。

74年次的張耿豪，正值衝刺事業的年紀，他一年投資只做投入和再平衡的動作，其餘的時間都投入工作。他說，自己投資美股ETF能夠賺錢，最重要的關鍵在於：守住紀律、定期投入。

張耿豪

出生：1985年

經歷：中小企業工程師、台灣卓一電訊創辦人

學歷： 真理大學運動管理系

著作：《我買ETF，30歲到北歐看極光》

投資資歷：近10年

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