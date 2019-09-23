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凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13今周刊

【文．黃健誠】

以凶宅為主題出書，還熱賣到二刷成暢銷作家的房仲文奕夫，在他所寫的故事裡，每篇都以「來喔，這裡有便宜凶宅喔！」做結尾，一般來說，凶宅的價格行情最低可打到市價的六到七折，但就算這麼便宜，你敢買嗎？對於一般想買房的民眾而言，通常一聽到是凶宅，仍舊避之唯恐不及，真正敢下手買的，恐怕還是只有投資客。

達志
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市價6折投資客搶進

改建出租套房收租賺報酬

文奕夫說，每當他放出凶宅出售訊息，通常前來詢問絕大部分是投資客，主要看準凶宅最低可打到市價六折，低價搶進改作出租套房是不少投資客的操作方式，甚至有些投資客是靠著買賣凶宅賺錢發跡。

買賣凶宅，屋主必須盡到告知凶宅的義務，但租屋並非像買房一樣，住宅法中並無規定，屋主在出租房屋前，需告知租客凶宅的義務，因此常有投資客買下凶宅，改建成套房出租，賺取租金收益。

文奕夫說，如果凶宅是共用門牌的分租套房，對於行情價格影響並不大，因為要出租時，很少有房東會主動告知是凶宅，就算有那知道哪間套房是凶宅，頂多就一間房間不要出租，其他的房間維持正常租屋市場價，仍有一定報酬率。

就有不少投資客，會買下老舊公寓內的凶宅，除了價格便宜外，買下後將隔間全部敲掉，改建成出租套房，等到有租客住了沒什麼事情，價格比買進時再高一點就賣出去。

凶宅往往也會隨著市場行情變動而跟著漲，文奕夫曾經手過一間有幾十年歷史的老舊凶宅，一開始投資客以6百多萬買進，但因附近行情上漲，這間凶宅價格也跟著上漲，最後屋主以8百多萬元賣出，還是賺了不少。

早期用現金買凶宅

原來是洗錢手法

文奕夫說，凶宅有一定的市場存在，若是不怕的人，容易賺到快錢，因此手上一有凶宅物件便會放給這些人，市面上有不少專門收凶宅的投資客。

在早期沒有洗錢防制法又沒有實價登錄的年代，文奕夫曾經賣過市場行情約600~700萬的房子、因是凶宅賣價約360萬，但當時買房卻要求屋主不做履約保證，簽約時直接拿360萬元現金買房，現場請代書過戶。文奕夫說，事後才知道，原來買方是做賭場生意，為了將錢「洗乾淨」，因此用現金直接買下凶宅，買完後也不告訴銀行是凶宅，再拿房子去增貸。

不過現在因為法令關係，已不太可能有這種為了洗錢，而用現金買房的事情發生，但還是有一些方法可以將凶宅「漂白」，文奕夫說，凶宅不見得附近鄰居都知道，有時候可能只有屋主本人及少數相關人士知道，他曾經聽過有人買下少有人知、沒上過新聞的凶宅後，在不告知法院情況下，以法拍方式「漂白」，最後以非凶宅市價賣出，賺取價差。

樓下住戶無端牽連變凶宅

房仲說買這種房要注意

不只發生事故的那一戶稱作「凶宅」，有時往往也會牽連同社區鄰居，曾有一名屋主因客廳外是連接露台，但實際上住戶出不去露台也無法使用，以落地玻璃區隔，但卻有樓上住戶跳樓輕生，撞到樓下露台再彈到中庭廣場去，以此詢問文奕夫，這樣是否算是凶宅。

文奕夫建議這名屋主，應要將此房子「廣泛定義」為凶宅，因為要是想像到樓上住戶輕生撞擊自家客廳外露台的場景，無論是誰一定都感到不舒服，因此應將此戶列為凶宅，避免日後買賣有問題。

不過，若是社區內有住戶跳樓輕生，往往對於整個社區的房價都有影響，另外，就算買有使用權的露台戶，雖然使用空間變大，但好一點的碰上樓上住戶亂丟垃圾，但壞一點的，卻可能碰上住戶跳樓輕生摔在露台，文奕夫說，因為這些原因，其實買露台戶不見得理想。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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