華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

【撰文 張弘昌】

華映9月18日因為資不抵債，正式宣告破產，不再堅持申請重整，母公司大同隔日開盤一度大跌逾3%，成交量較前一日增加近一倍，20日則止跌回升。就在市場關注消息面的同時，大同卻可能因為華映破產而受惠。

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首先，大同可以不必再像過去一樣，依照權益法大量認列轉投資的虧損。

截至今年第二季為止，華映帳上的累積虧損高達898億元，這是經年累月經營不善所遺留的結果，而大同因為持有華映股權28.56%，加上子公司中華電子投資亦持有股權8.92%，因此只要華映出現赤字，就不得不跟著認列虧損。

以2018年到2019年上半年為例，華映分別出現虧損196億元和106億元，大同（含中華電子投資）同步認列了72億元和34億元的損失，合計105億元（如下圖一），以大同現在234億元股本計算，對EPS的影響數就高達4.5元。另外從2014年統計至今，華映除了2017年小賺30億元外，每年都在賠錢。

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而且攤開大同財報的轉投資明細，華映確實是最大的拖油瓶，也是最沉重的包袱。今年上半年，大同認列的所有子公司的損失裡，已經解散清算的綠能僅有2.3億元，尚志半導體6.3億元，但和華映的34億元相比，簡直小巫見大巫，說是「最大的敗家子」都不為過。

如今華映破產倒閉，除了銀行團處份擔保品後，可能吃下7億元呆帳；華映股東不得不面臨股票變成壁紙的現實；以及2100名勞工被迫失去工作需輔導轉業外，大同接下來將不再因為華映虧損而同步認列損失，對股東而言，肩膀上的擔子將因此變輕。

大同對華映的背書保證餘額為零

未來追償債務不至於受牽連

不過，要進一步追蹤的是，由於華映至第二季末總借款（短期銀行借款＋一年內到期長期借款）尚有140億元，另外還有應付給供應商的帳款等等，倘若大同有對這些款項曾背書保證（當保人），難免會產生連帶責任。

從公開資訊觀測站的「背書保證資訊揭露明細表」發現，大同集團目前並沒有為華映背書保證，所以沒有受到牽連，影響不大，但對綠能則有8.3億元（實際已動支金額）。

然而如果往前追溯到2015年底，當時大同對華映有30億元的背書保證且已全部動支，且金額還占財報淨值約10%之高，到了2018年第一季金額降為20億元，至年底全數歸零。讓外界好奇的是，為何歸零時間「這麼剛好」？讓大同和華映正好「切割清楚」？

不過，在「資金貸與」（資金融通）部份，大同對華映有一筆長期應收款近20億元，主要擔保品是廠房設備，這也是當華映召開重大訊息宣布破產時，公司強調大同是股東同時具有債權人身份的原因，未來以破產程序變價所有資產後，將分配給所有債權人和勞工，只是華映已經資不抵債，因此20億元恐怕難以全數收回。

除了不再認列轉投資損失外，大同未來還有一筆回沖利益。

由大同財報所揭露的持股資訊（下圖二，單位：千元）可以得知，由於不斷以權益法認列華映的虧損，大同不但持有的帳面金額全數賠光，而且還繼續認列虧損，使得帳面金額出現60.88億元的貸項（長期投資餘額為負數）。

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可能有人不解，股東不是一向以「出資額為損失上限」，超過不再負擔多餘責任，為何大同投資華映會出現負數？

按照台灣會計準則規定，有兩個情況是例外的，如果投資公司（大同）意圖繼續支持被投資公司（華映），或被投資公司之虧損被認為係屬短期性質時，就會繼續超額認列投資損失。

如今華映宣告破產，60.88億元的貸項餘額將可能在法院程序走的差不多後，進行回沖，出現一次性利益。事實上，早在2014-2015年，榮化就發生類似的情況。

子公司福聚太陽能破產無力控制後

榮化出現巨額回沖利益

外界對榮化的印象是高雄氣爆事件，由於今年初已經被KKR以每股約53.1元收購下市，因此現在不在證交所掛牌交易。但2014年因為太陽能產業景氣大壞，轉投資的「福聚太陽能」即將破產倒閉，帳上認列巨額虧損，導致榮化全年EPS高達-9.76元，幾乎賠掉一個股本。

當時很多人都說榮化最後一定倒閉，但筆者當下有寫文表示不會，因為儘管福聚太陽能有超過百億元的銀行借款，但榮化「並未有任何背書保證」，法律上不必負擔連帶清償責任，倒楣的只有當初對太陽能產業太樂觀的銀行團。

2014年底時，榮化對福聚太陽能的投資貸項（負數）為80億元，2015年第二季增為83億元，到了第三季法律程序走的差不多、法院選任破產管理人後，榮化正式喪失控制能力，於是在將帳務重新整理後，共回沖了84億元利益（如下圖三），這也讓榮化全年EPS跳增到11.69元，出現大復活。

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回頭看看大同，倘若投資貸項60.88億元最後可以回沖，加上應收款20億元全數無法收回，對EPS影響數約為1.74元；假設應收款可如數收回，則EPS影響數增加至約2.6元。換句話說，大致是介於1.74元到2.6元之間的回沖利益。

不過，回沖利益畢竟只是一次性，且和榮化相比，大同第二季末的一年內到期的借款近500億元，扣除華映也尚有300多億元，家電本業也趨向成熟，中長期要脫胎換骨，還要冀望公司高層能破釡沉舟改革，才能讓股東們放心。

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