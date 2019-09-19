嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

【文．梁任瑋】

今年九月初、中秋節前夕，裕隆副執行長陳國榮請辭台灣納智捷董座、且因集團不再設副執行長消息而震撼市場；中秋過後的17日，市場爆出新店裕隆城開發案喊卡的消息，裕隆(2201)股價因為此利空消息襲擊，盤中一度跌至20元低點，裕隆集團連發震撼彈，引發市場關注。

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裕隆建設表示，中秋節前告知裕隆城部分承包商暫緩施工，目前內部在進行各種可能性的評估，尚未決定，還需要向裕隆汽車董事會提報通過才會定案。

裕隆新店舊廠面積高達四萬坪，因中興路擴建，而切割成A、B兩塊，A區已興建為家樂福大型綜合購物商場、汽車生活城；B區又再分為商業區、住宅區兩基地，自十餘年前即展開規劃設計。

其中，B區的商業區大樓已在2017年第二季動工，地下室已開挖，但工程進度到一段落就暫緩施工，住宅區土地雖然已在今年四月取得建築執照，但目前還是空地，未來裕隆兩區的工程進度將全面暫停。

裕隆建設表示，裕隆城暫緩開發原因有三：第一、考量目前房地產景氣不佳，不宜貿然推案；第二、新店地區房市供給量暴增，競爭過於激烈；第三、原本邀請普立茲克獎女建築大師Zaha Hadid（札哈．哈蒂）團隊操刀設計的建築外觀施工難度較高，經過綜合考量之後，決定先全面喊停，待適當時機再繼續進行施工。

裕隆城原址是裕隆新店舊廠所在地，2006年起就規劃要推案。其中住宅區開出國際規格，樂觀預期要推出一坪70到80萬豪宅，更號稱將有機器人送餐到府等智能服務，可說話題十足。

豈料預計去年底推出的住宅案，受景氣衝擊，近一年來新店豪宅行情維持每坪60萬左右，近期的實際成交則落在55萬上下。對裕隆而言，興建成本高，行情卻上不去，自然有所躊躇；此時喊卡，業界表示「未必是壞事」。

因為裕隆城，裕隆一度擠身資產概念股，如今卻因開發喊卡，股價再度波動下跌。看來，只能靜待執行長嚴陳莉蓮重新檢視裕隆案，拍板新方向，才能知道裕隆城如何走下去。

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