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擔心出國時生病醫藥費貴到爆？不可不知的「旅行綜合險」5大重點

2019-09-18 12:57今周刊

圖／華信航空提供
圖／華信航空提供
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【文/今周刊 李雪雯】

出國時發生意外傷害或疾病，不但身心俱累，恐怕更會累積天價的醫療費用；保險公司提供的套裝「旅行綜合險」能給你多少保障？又有什麼眉角要注意？

前一陣子，媒體報導台中市婦人張翊湄，因為在日本腦動脈血管瘤破裂動手術，累積上千萬元醫藥費無力支付，後來經各界募款及協助，得以在九月七日返國。

雖然張姓婦人回台經首次手術後情況趨於穩定，但媒體又從她丈夫楊琮閔處獲得消息，且前天亦有國人因心臟主動脈剝離，赴東京同一醫院急診，手術加急診醫療費用已達1500萬日圓，相當於新台幣428萬餘元，且同樣因為沒有保險而陷於困境中。

一直以來，出國發生疾病或意外的國人，因積欠高額醫療費用無力支付而「有國（家）歸不得」的案件，並不少見，這也凸顯在出國前把相關保險保障「做好、做滿」的重要。

目前，可以提供國人應對出國（不論是洽公、旅遊或遊學打工）意外或突發疾病的保險，主要有旅行平安險，以及其所附加的「意外傷害醫療險」、「海外突發疾病險」，兩者都採「實支實付」方式給付。

套裝旅行綜合險 五大重點

一般來說，國內保險公司都有套裝「旅行綜合險」，供出國民眾根據需要，進行不同保障內容及保額的搭配購買，但在實際投保前，有需求的民眾仍應特別注意5大重點：

重點一、不同保單的給付方式與保額上限不同。除了旅行平安險是依照投保金額進行理賠外，其餘附加條款都是採實支實付的給付方式，也就是「保險公司在投保限額內，依被保險人實際花費進行理賠」。

此外，以上幾種保單，都有最高投保金額上限。以旅平險為例，單一保險公司投保上限約是1500萬至2000萬元，且在道德風險的考量下，會視被保險人個人財務狀況等，進行投保金額上限的評估。

另外，以意外傷害醫療與海外突發疾病為例，一般最高投保金額上限，差不多就是主約旅行平安險保額的10分之1。也就是說，民眾如果想要提高海外突發疾病或海外緊急醫療轉送的保障金額，就只有「拉高旅平險主約保額」一途；再不然，就是自費補足緊急後送費用的差額。

重點二、注意不同保單契約條款內容，特別是保障範圍與定義。旅行平安險與傷害醫療、海外突發疾病、海外緊急急難救助附加條款，都有特別的保障範圍與定義。

以「海外突發疾病附加條款」為例，理賠範圍只限於「契約生效前90至180天未曾在國內醫院接受該疾病治療，或留有就醫及用藥紀錄」的突發疾病；有些保險公司會提供「部分國家海外突發疾病加倍保障」，民眾也可以多加留意。

重點三、除了加買海外突發疾病附加條款，「海外急難救助」也很重要。之所以要特別加強「緊急救援服務」，是因為有些人在旅遊時突發疾病，如果不想支付國外昂貴的醫療費用，想要回台就醫，運送回台治療的相關費用，恐怕非一般小資族所能支付。

單以香港到台北往來的緊急急難救助費用（例如躺著約9個座位的費用，再加上一位醫師與護士），就至少新台幣30萬元起跳，更何況是醫療費用及航程更遠的歐美國家，至少都要上百萬新台幣。

重點四、注意保障天期限制。目前海外突發疾病險，政府規定的保障期間，是以180天為上限。一般產品保障期間多數亦為180天，但也有保障一年的險種（特殊險種才可以保到一年，例如目的是到海外打工或讀書）。民眾在簽約時，必須是「人在中華民國境內」才行。

一般來說，這類保單在到期前，都可辦理續約，不怕臨時延長滯留海外期間而發生保障缺口。但前提必須是按照公司的規定，繳交續期保費之後，才算完成續保的程序。當然，要注意有些海外突發疾病險附的海外緊急急難救助，是否提供免費保障。

海外遊學 必買當地專門保單

重點五、特殊狀況族群，最好在當地「加強投保」。由於海外突發疾病險等的保障金額，仍有其限制，再加上許多國外先進國家的醫療費用不低，因此，若有準備赴海外遊學或打工的保戶，到當地後，一定要購買當地保險公司給留學生專門設計的保單（大學也有留學或遊學的「外國學生保險」洽談窗口）；而「度假打工」者，則一定要找合法的工作，以便取得雇主本該提供給打工者的工作保險。

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